Luni, starul a confirmat pe contul său oficial de pe platforma de micro-blogging Twitter faptul că s-a întors acasă, "pentru a petrece sărbătorile cu familia şi prietenii".

Presa australiană a scris că actorul în vârstă de 32 de ani a fost adus cu un elicopter la un spital din Australia, după ce a contractat o infecţie bacteriană, posibil febră tifoidă, în timp ce filma pentru serialul "Killing Zac Efron".

"Sunt recunoscător tuturor celor care au încercat să mă contacteze", a mai scris actorul. "Este adevărat că m-am îmbolnăvit în Papua Noua Guinee, dar mi-am revenit repede şi am încheiat trei săptămâni minunate în P.N.G. (Papua Noua Guinee, n.r.)", a scris Efron.

Glenn McKay, medic de la Medical Rescue Group, a declarat pentru publicaţia britanică Daily Telegraph că nu poate oferi informaţii confidenţiale despre pacient, dar a confirmat faptul că "Medical Rescue a transportat un cetăţean american de aproximativ 30 de ani din Papua Noua Guinee în Brisbane, pentru tratament medical".

Aceeaşi publicaţie a scris că medicii i-au permis lui Efron să meargă acasă, în Los Angeles, SUA, de Crăciun.

Febra tifoidă se transmite prin alimente şi apă contaminate şi ucide anual între 216.000 şi 600.000 de oameni la nivel mondial.

"Killing Zac Efron" este descris drept un serial de aventuri în care starul "se aventurează în jungla de pe o insulă îndepărtată, periculoasă, pentru a-şi impune numele în istoria expediţiilor". Seria produsă pentru platforma online Quibi este programată pentru lansare în aprilie 2020.

Celebru în Statele Unite încă dinainte de a împlini 20 de ani, Zac Efron, pe numele său adevărat Zachary David Alexander Efron, a debutat în "Disney High School Musical", prima serie de filme pentru televiziune care a ajuns şi pe marele ecran, cu trei producţii între 2006 - 2008. Un rol important în cariera lui Zac Efron l-a avut apariţia în cel mai cunoscut musical al anului 2007, "Hairspray". De atunci, actorul a jucat în numeroase filme, cum ar fi "Charlie St. Cloud" (2010), "De Anul Nou/ New Year's Eve" (2011), "Băiatul cu ziarele/ The Paper Boy" (2012), "Arte liberale/ Liberal Arts" (2012) sau "That Awkward Moment" (2014), "The Greatest Showman" (2017), "The Disaster Artist" (2017), "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile" (2018).