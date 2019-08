Mulţi or să spună că Barcelona este un oraş turistic în care aglomeraţia nu te lasă să te bucuri de concediu, dar eu ţin să-i contrazic. În afară de unele zone, cum ar fi La Rambla, pe care nu vă sfătuiesc să o vizitaţi noaptea, dar o să vedeţi mai încolo de ce spun asta, şi La Barceloneta, toate sunt aerisite şi nu te vei simţi „sufocat” de valul de turişti. Am plecat şi eu cu gândul acesta, de aglomeraţie, lume multă, dar când am ajuns, mi-am schimbat cu totul percepţia.

Practic, toată Barcelona te va face să vrei să mergi pe jos şi nu cu mijloacele de transport, pentru că poţi avea ocazia să vezi ceva la orice pas. Este şi cazul meu, care după şapte zile de vacanţă şi aproape de mers numai pe jos, am rămas, în afară de momentele de neuitat, cu trei bătături care parcă îmi ziceau: „Ia autobuzul! Ia metroul”, dar nu am ascultat şi bine că nu am făcut-o.

Barcelona, o oază de linişte pentru agitaţi

Am rămas şocat când am văzut că poţi face chiar orice în oraşul cu ieşire la Marea Balealelor, de la a vedea o grămadă de obiective turistice (parcuri, muzee, plaje şi munte), până la a merge pur şi simplu pe stradă şi să rămâi cu gura căscată la lucrările lui Antoni Gaudi.

Un alt punct forte al Barcelonei sunt cu siguranţă localnicii. Am mai fost la Madrid, dar vibe-ul pe care l-am simţit în Barcelona nu se compară cu nimic altceva. Pur şi simplu te simţi liber şi oraşul te provoacă să încerci lucruri noi. Ştiam de când fusesem prima oară în Spania că spaniolii sunt persoane „calde” şi mereu săritoare, dar în Barcelona totul este la un alt nivel. Nu contează de unde vii, cine eşti, culoarea pielii sau orientarea sexuală, este loc pentru toată lumea în Barcelona, mi-a spus un localnic în timp ce luam masa aproape de Sagrada Familia.

Te simţi ca acasă, chiar dacă eşti doar de câteva zile în oraş, sunt cuvintele cu care pot rezuma experienţa prin care am trecut.

Acum, să începem cu top 10 locuri de neratat în Barcelona şi ceva bonus care o să vă fie de folos în vacanţă. Înainte să dau startul, trebuie să-ţi spun că vei găsi doar obiectivele care m-au făcut să vreau să mă întorc.

Zece locuri pe care nu trebuie să le ratezi în Barcelona

1. Muzeul Naţional de Artă Catalană sau locul care m-a lăsat fără cuvinte de când l-am văzut

Amuzant este faptul că l-am găsit din întâmplare. Ne duceam în drum spre apartament când l-am văzut şi nu m-am lăsat până nu m-am dus să-l văd mai în de aproape. Nu mi-a fost dat niciodată să am în faţa ochilor o clădire mai impunătoare şi care să emane atâta linişte, locul acesta fiind unul dintre motivele pentru care m-am îndrăgostit pentru totdeauna de Barcelona, sau cum îmi place mie să-i spun „o oază de linişte pentru agitaţi”.

În faţa palatului care găzduieşte muzeul vei vedea Fântâna magică din Montjuic, iar dacă vei avea norocul te vei bucura de un spectacol de lumini, fum şi muzică. Muzeul Naţional de Artă Catalană mi-a adus aminte de Casa Culturii din Iaşi, dar cu o arhitectură mult diferită. Muzeul trebuie văzut mai ales pentru că vei avea ocazia să admiri toate formele de artă: sculptură, pictură, obiecte de artă, desene, fotografie, gravuri şi o colecţie numismatică. Sunt expuse lucrări ale marilor pictori spanioli El Greco, Rubens, Zurbaran şi Velazquez.

Dacă aş fi în locul tău, primul loc pe care aş vrea să-l văd când ajung în Barcelona ar fi acesta.

2. Satul spaniol, locul în care am mers 30 de minute prin ploaie, dar a meritat

Poble Espanyol (Satul Spaniol) este unul din acele locuri în care ajungi mai greu, în acest caz pe jos, dar când eşti la destinaţie, uiţi de oboseală şi de faptul că te-ai udat până la piele. Asta e, vremea ne-a jucat o nouă festă, dar a meritat.

Când am intrat, am avut impresia că cineva a luat centrul Braşovului şi l-a pus acolo, dar a uitat să ia şi valul de turişti, avantaj pentru noi. Pe lângă clădirile vechi, restaurantele şi concertul din piaţa centrală, am intrat şi în magazinele de suveniruri, cât şi într-o sală în care îţi explicau ce înseamnă spiritul catalan. Totodată, aici am mâncat cel mai bun desert din viaţa mea, undeva lângă biserică. Îngheţată de căpşuni într-o crustă de ciocolată şi cu frişcă lângă. Pur şi simplu un deliciu culinar.

Să vizitezi Satul Spaniol dacă vrei să ai parte de linişte şi relaxare, pentru că după doar câteva ore vei simţi că ţi-ai încărcat bateriile.

3. El Gotic sau cartierul medieval în care ai impresia că te-ai întors în timp

Când vei intra, o să ai impresia că la fiecare cotitură vei da peste un cavaler cu sabie sau de un turnir. Acesta este sentimentul de care te vei bucura cât timp vei vizita cartierul. Străduţele medievale înguste se îmbină perfect cu restaurantele tradiţionale în care vei putea mânca liniştit o paella sau să bei un sangria.

În expediţia pe care o vei face în El Gotic, să vă asiguraţi că aveţi destulă baterie la telefon pentru că veţi avea nevoie pentru poze. Poţi începe cu Catedrala din Barcelona, o clădire pe cât de complicată din punct de vedere arhitectural, pe atât de atrăgătoare vizual. Un alt loc pe care nu vrei să-l ratezi este podul ce traversează strada Bisbe. Când îl vei vedea în poze o să-i spui: „Aaa, un simplu pod”, dar când îl ai în faţă, o să-şi schimbi cu totul părerea.

Trebuie să vezi şi muzeul Picasso. Un lucru interesant. Celebrul pictor a trăit în El Gotic. Totodată, lucrul care mi-a plăcut cel mai mult sunt mahalalele care te întâmpină încă de la intrare. Rufele puse la uscat şi oamenii care se bucură de viaţa simplă, mi se pare că descrie Barcelona autentică, lipsită de prejudecăţi. Nu e cel mai bogat oraş din lume, dar oamenii ştiu să se bucure de viaţă.

Şi încă un lucru. Cartierul este perfect pentru o plimbare romantică în care să te plimbi şi să uiţi de toate problemele.

4. Arcul de Triumf din Barcelona, monumentul pe sub care trebuie neaparat să treci cu bicicleta

În expediţia pe care am făcut-o cu bicicleta închiriată, am avut ocazia să trec pe sub Arcul de Triumf. Un monument care te face să te holbezi la el şi să vrei să faci cât mai multe poze.

Spre deosebire de majoritatea arcurilor de triumf, care celebrează victorii militare, acesta are un caracter civil, pentru că este un simbol al progresului artistic, ştiinţific şi economic. Pe o parte a monumentului este o sculptură denumită în catalană „Barcelona rep les nacions”, adică „Barcelona urează bun venit naţiunilor”. După ce ai admirat destul monumentul, îţi poţi continua călătoria în Parcul de la Ciutadella, un loc liniştit, ca toate celelalte.

5. Parcul Guell sau muzeul în aer liber al Barcelonei

Am intrat şi nu mi-a venit să cred ce monumente arhitecturale a putut crea Antoni Gaudi. Au un stil aparte pe care nu l-am mai văzut nicăieri şi ca multe alte lucruri din oraş, îţi transmit o stare de calm.

Un sfat. Când te vei duce să vizitezi Parcul Guell să-ţi rezervi o jumătate din zi doar pentru acest loc. Poţi ajunge foarte uşor cu autobuzul, iar cozile nu durează mult, dar trebuie să ai grijă, pentru că se intră doar la anumite ore. Cel mai bine este să-ţi cumperi biletul online.

Atunci când intri pe poarta parcului, o să ai impresia că ai intrat în universul Hänsel şi Gretel datorită celor două clădiri care te întâmpină. Cea din dreapta, cu vârful acoperişului în formă de ciupercă, arată ca o casă decorată cu bomboane. Casa din dreapta are ferestre mari la parter şi creneluri înflorate, pentru o faţadă veselă şi primitoare. Aceasta poate fi explorată în interior, fiind magazinul pe două etaje care oferă spre vânzare albume, cărţi poştale, ghiduri de călătorie şi multe altele.

Vei urca nişte scări şi vei ajunge la atracţia parcului. O salamandră mare, colorată şi cu gura larg deschisă, ca şi cum ţi-ar zâmbi. Trebuie să mai vezi viaductele şi monumentele din stânci care te vor „obliga” să-ţi faci un selfie.

6. Clădirea care te va lăsa fără cuvinte, Casa Bathlo

Acest monument arhitectural incredibil şi de un design aparte a fost creată, da, aţi ghicit, tot de Gaudi. Clădirea mai este cunoscută şi sub numele de „Casa Oaselor”, pentru că îţi dă impresia de fiinţă umană.

Cuvântul care descrie cel mai bine Casa Bathlo cred că este nonconformist. Nu vei vedea un stil „plicticos”, linii drepte şi organizate, ci dimpotrivă, o să-ţi dai seama că Antoni Gaudi a vrut şi chiar a ieşit din tipare. Faţada este decorată cu un mozaic făcut din bucăţele de ceramică în diferite culori.

Ce m-a ajutat să aflu mai multe despre clădire a fost faptul că am primit la intrare un ghid audio care mi-a explicat în limba pe care am ales-o ceea ce am văzut. Cel mai ult mi-a plăcut curtea interioară în care te poţi odihni puţin şi poţi vedea casa în toată splendoarea ei. Un alt loc pe care trebuie să-l vezi este terasa de pe care poţi vedea o mică parte din Barcelona, dar înainte de asta, să nu uiţi să imortalizezi vizita cu o poză în micul balcon.

7. Unul din locurile fără inhibiţii din Barcelona sau muzeul Erotic

De la început îţi spun că merită să vezi acest loc pentru că este ceva aparte. Muzeul este chiar pe La Rambla şi chiar de la intrare ştii că vei avea parte de o experienţă neconformistă. Apropo, intrarea seamănă cu cea de la un bordel, dar să trecem peste. Ştii cum se zice: Nu judeca cartea după copertă.

Cum intri, vei vedea tot felul de obiecte folosite în trecut pentru a provoca plăcere sexuală. Pe pereţi sunt tablouri cu tot felul de scene erotice, dar şi vibratoare de diferite mărimi. Atunci când ai intrat, ai ştiut în ce te-ai băgat. Este o experienţă interesantă şi pe care o recomand oricui vrea să ştie cum se făcea sex în trecut şi ce fel de obiecte sexuale foloseau oamenii atunci.

8. Passseig de Gracia, locul unde îţi vei goli portofelul

E mai bine să nu vizitezi acest bulevard în prima zi, pentru că o să rămâi cu o „gaură” serioasă în portofel. Visul oricărui shopaholic. Dacă vrei să-ţi cumperi haine şi nu numai, îţi recomand să te duci pe Passseig de Gracia. Nu o să pleci dezamăgit.

Magazinele se întind pe tot bulevardul. De la magazine cu preţuri accesibile pentru toţi până la cele de lux. Şi, poate ai norocul să prinzi reduceri. Cum a fost şi la Parc Guell, cel mai bine ar fi să-ţi rezervi câteva ore bune doar pentru cumpărături.

9. Piaţa Catalunia sau „paradisul” porumbeilor

Este una dintre cele mai animate pieţe din Barcelona, dar nu-l recomand celor cărora le e frică de porumbei. Pentru că da, sunt peste tot. Să nu te surprindă faptul că se urcă pe tine dacă ai pâine în mână sau dacă o să vezi vreo 1.000 de porumbei care zboară haotic pentru că au auzit un ţipăt. Totul face parte din farmecul locului.

În apropierea pieţei vei putea admira tot felul de clădiri vechi, dar şi statui impunătoare, care te vor face să revii cu siguranţă. Piaţa Catalunia este locul perfect în care să stai relaxat pe o bancă în timp ce sute de porumbei se agită în mijlocul ei. Da, cam aşa arată.

10. Locul unde ştiinţa se îmbină perfect cu natura sau Cosmo Caixa

Cosmo Caixa sau Muzeul de Ştiinţă din Barcelona îi întâmpină pe vizitatori cu lucruri interesante despre evoluţionism prin intermediul unor exponate interactive. Cei intersaţi mai mult de natură, pot păşi într-o pădure tropicală realizată în cel mai mic detaliu.

Cea mai spectaculoasă expoziţie este cunoscută sub numele de Pădurea Inundată, o copie unu la unu a unei jungle tropicale. Un ecosistem bogat format din aproape o sută de specii diferite de plante, precum şi peşti, aligatori, anaconde, broaşte şi multe altele. Un lucru interesant a fost faptul că am putut vedea prin sticlă viaţa subacvatică a peştilor.

Pe parcursul turului, veţi vedea cum funcţioneză gravitaţia, haosul şi alte fenomene naturale, cu ajutorul unor exponate interactive.

Alte locuri pe care ţi le recomand să le vezi:

- La Barceloneta, principala plajă din oraş pe care te poţi relaxa la soare, să joci volei sau să iei o cină romantică seara.

- Sagrada Familia, un loc perfect unde să-ţi ceri persoana iubită în căsătorie. P. S: Prietenii mei ştiu de ce.

- Acvariul din Barcelona, unde poţi vedea rechini uriaşi şi poţi trece pe sub ei, printr-un tunel de apă.

- Zona portului, o zonă de promenadă unde poţi face o plimbare noaptea şi de unde poţi cumpăra suveniruri de la comercianţii ambulanţi. Ca un sfat, sunt dispuşi să negocieze preţul, chiar dacă majoritatea obiectelor costă un euro.

- La Rambla, dar cu menţiunea să aveţi grijă la bunuri.

- Parcul la Ciutadella, un loc retras în care să te retragi dacă vrei linişte.

Pur şi simplu Barcelona











Nouă sfaturi pentru o vacanţă reuşită, dar şi lipsită de incidente în Barcelona

După ce am vizitat pentru o săptămână oraşul, m-am gândit să-ţi dau câteva tips-uri pentru o vacanţă reuşită:

1. Evită zona La Rambla noaptea

Din cauza faptului că e o zonă turistică, hoţii de buzunare sunt peste tot. Noi am fost cât pe ce să fim jefuiţi când ieşeam de pe o alee întunecată. Norocul nostru a fost că poliţiştii sub acoperire erau în apropiere şi ne-au sărit în ajutor.

2. Lasă-ţi o parte din bani la cazare

În cazul în care îţi pierzi portofelul sau eşti furat, o să rămâi totuşi cu o parte din bani, iar vacanţa ta nu va fi distrusă complet.

3. O borsetă te face mai greu de buzunărit

Chiar dacă pare un sfat nefolositor, pe mine m-a ajutat mult pentru că simţeam dacă cineva vrea să mă fure.

4. Cumpără online biletele pentru atracţiile pe care vreţi să le vizitezi pentru că sunt mai ieftine

Un alt avantaj este faptul că la unele locuri nu vei mai sta la coadă.

5. Închiriază biciclete sau scutere pentru că vei vedea locuri interesante şi vei face puţină mişcare

Aşa am văzut Arcul de Triumf şi Parcul la Ciutadella, iar experienţa a fost de neuitat. Totodată, un alt avantaj este că pistele de biciclete sunt foarte bine delimitate şi răspândite prin toată Barcelona.

6. Să-ţi cumperi cartelă de transport pentru o săptămână, pentru că o să faci economie

Dacă ştii că nu poţi merge mult pe jos, cel mai bine ar fi să-ţi iei o cartelă pentru o săptămână, pentru că vei avea acces la toate mijloacele de transport în comun (metrou, autobuz, tramvai) la un preţ avantajos.

7. Aplică pentru Press Card

Dacă din întâmplare lucrezi în presă, poţi aplica pentru Press Card, care îţi oferă acces gratuit la aproape toate atracţiile turistice din Barcelona. Pentru mai multe detalii intră pe Barcelona Turisme. Am fost foarte mulţumit de avantajele pe care mi le-a oferit.

8. Să iei masa acolo unde mănâncă localnicii

Mâncarea este mult mai bună, preţurile sunt avantajoase, iar gazdele sunt foarte primitoare. Am mâncat a doua cea mai bună paella din viaţa mea la un restaurant de pe lângă stadionul Camp Nou. Dacă vrei să mănânci fructe de mare, îţi recomand restaurantele de lângă port. Porţiile sunt foarte mari, iar preţurile accesibile.

9. Să întrebi localnicii orice nelămurire ai avea

Localnicii sunt mai mult decât bucuroşi să te ajute să ajungi unde vrei şi chiar dacă majoritatea nu prea ştiu engleză, vor face în aşa fel încât să-i înţelegi.

Sper că ţi-a plăcut articolul şi că te-am convins să-ţi planifici următorul concediu în Barcelona. Şi nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc Barcelona Turisme pentru colaborarea frumoasă.

Foto: Hepta