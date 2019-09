Organizatorul expoziţiei de motociclete retro, Timotei Câmpean, a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că evenimentul îşi propune şi să promoveze mobilitatea urbană pe două roţi.

„Expoziţia <Moto retro Cluj> are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca şi reuneşte proprietari de motociclete retro, care au fost restaurate. Sunt expuse 35 de motociclete care datează din anii 1950 – 1970, modele robuste şi rapide, motociclete cu ataş şi motorete retro, cel mai <bătrân> exponat fiind din 1954. De asemenea, evenimentul îşi propune să promoveze mobilitatea urbană pe două roţi, iar cei interesaţi vor afla principalele motive pentru care este mai avantajos să te deplasezi cu o motocicletă în traficul urban şi nu numai”, a spus Câmpeanu.

Proprietarul celei mai vechi motociclete expuse, Cristian Velţan, din Bistriţa, pasionat de motociclete, a declarat că modelul său are un singur piston şi prinde o viteză de 70 de km/oră.

„Întotdeauna mi-am dorit un model retro iar această motocicletă, o MZ de 125 de cmc, produsă în 1954 în fosta Germanie comunistă, am găsit-o abandonată, iar proprietarul mi-a dat-o gratis cu promisiunea să o aduc la viaţă. Valoarea sa recondiţionată este de 4.000 de euro. O am de doi ani, am lucrat un an pentru recondiţionare, piesele le-am adus pe comandă din Germania, ceea ce a fost un avantaj”, a spus Velţan.

Motocicletele participante la expoziţie vor porni într-o defilare prin centrul oraşului după care vor reveni în Parcul Central.

Expoziţia are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca şi se desfăşoară în cadrul Zilelor Clujului 2019.