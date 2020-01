Don Bryden a declarat că angajaţii săi stau chiar şi o oră pe zi la fumat.



Între timp, nefumătorii continuă să muncească la birou, scrie Daily Mail.



Bryden, care conduce o companie din Swindon, Wiltshirea, a decis să implementeze noua politică la începutul acestui an.



„Dacă vor renunţa la fumat timp de 12 luni, le voi da patru zile în plus de concediu angajaţilor fumători, care au anunţat că „se lasă”, deşi lucrurile nu stau chiar aşa...”, a mai spus Bryden.



Krzystof Krzywozeka, care a lucrat timp de şase luni la firma respectivă şi nu fumează, s-a declarat „surprins” de noua politică.



„Don a menţionat acum câteva săptămâni acest subiect, dar nu credeam că o să-l implementeze. Este absolut minunat, cred că este o idee genială, să-i motivezi pe oameni să renunţe la fumat”.



Bryden a explicat: „Am recrutat oameni pentru companii naţionale şi private timp de 20 de ani şi devii cu timpul un simplu număr, eşti folosit şi abuzat.



Încerc să le ofer ceva angajaţilor, mici beneficii, mici încurajări.



Ne-am dus angajaţii în Spania, într-un weekend prelungit, am mers cu ATV-ul, am făcut rafting, am ţinut apoi o ceremonie cu premii, în acelaşi an.



Este posibil să nu ne aducă bani, dar generează fidelitate şi o minte pozitivă, generează sentimentul de familie. Echipa este foarte motivată”, a mai spus directorul.