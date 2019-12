Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, marcată pe 10 decembrie

Ziua Internaţională a Drepturilor Omului este marcată la nivel mondial pe 10 decembrie. În 1948, pe 10 decembrie, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Anul acesta, tema zilei este „Tineretul apără drepturile omului” (or. „Youth Standing Up for Human”).