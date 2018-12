Miley Cyrus (26 de ani) şi Liam Hemsworth (28 de ani) s-ar fi căsătorit duminică, într-o ceremonie discretă, potrivit unor înregistrări video apărute pe reţelele de socializare online, citate de huffingtonpost.com. Înregistrările au fost publicate de Conrad Carr, un prieten al cuplului, care nu a confirmat oficial informaţia.

În imaginile postate pe Instagram, Liam Hemsworth apare în smoching, alături de fraţii săi la fel de celebri, actorii Chris şi Luke, la o întrecere de dat peste cap shot-uri de tequilla cu vodkă, în timpul unei petreceri.

În alte imagini, apar Hemsworth şi Cyrus, care este îmbrăcată în alb, ambii ţinând un cuţit şi pregătindu-se să taie ceea ce pare a fi un tort de nuntă. Lângă ei, privindu-i, este mama cântăreţei, iar cineva pare că filmează momentul cu o cameră video.

Cyrus şi Hemsworth au o relaţie din 2010, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru "The Last Song". S-au logodit în 2012, dar s-au despărţit un un mai târziu şi şi-au reluat relaţia în 2016.

Miley Cyrus a devenit celebră în SUA datorită serialului pentru adolescenţi "Hannah Montana", în care interpreta rolul principal. Ea este unul dintre cel mai de succes artişti din producţiile Disney. Fiică a interpretului de muzică country Billy Ray Cyrus, ea şi-a lansat în 2013 cel de-al patrulea album, "Bangerz", care include hituri precum "We Can't Stop" şi "Wrecking Ball", care au fost promovate prin clipuri provocatoare.

În ultimii ani, Miley Cyrus s-a aflat în atenţia presei internaţionale mai degrabă pentru controversele provocate decât pentru cariera sa. În 2013, în timpul show-ului MTV European Music Awards, transmis în direct de mai multe posturi de televiziune, ea a fumat ceva ce părea să fie o ţigară cu marijuana, după ce tocmai fusese premiată la categoria cel mai bun videoclip.

Dansul ei lasciv şi simularea masturbării alături de Robin Thicke, la gala MTV Video Music Awards, în vara anului 2013, au scandalizat opinia publică internaţională, dar au lansat o nouă modă: twerking-ul (dans lasciv în poziţie aplecată obţinut prin ondularea exagerată a bazinului, n.r.).

Actorul australian Liam Hemsworth a debutat în televiziune, cu un rol în serialul "Neighbours", dar a ajuns rapid pe marele ecran, remarcându-se în lungmetrajele "Triunghiul", "Numere fatale" şi "Jocurile foamei/ The Hunger Games". Liam Hemsworth a putut fi văzut şi în filmul de acţiune "Eroi de sacrificiu 2/ The Expendables 2".

Şi modelul german Heidi Klum (43 de ani) a profitat de această perioadă a anului pentru a se logodi cu muzicianul Tom Kaulitz (29 de ani) chitarist al trupei Tokio Hotel, cu care are o relaţie de un an, potrivit Associated Press.

”Am spus DA,” scrie Heidi Klum lângă o fotografie publicată pe Instagram, în care îşi îmbrăţişează iubitul şi poartă un inel cu diamant.

Heidi Klum a mai fost căsătorită cu cântăreţul Seal, iar cei doi s-au despărţit în 2012, după un mariaj de şapte ani. Ei au împreună trei copii. Modelul mai are o fiică din relaţia cu Flavio Briatore, directorul echipei de Formula 1 a Renault, pe care a crescut-o împreună cu Seal.

Tom Kaulitz a fost căsătorit cu modelul german Ria Sommerfeld din 2011 până în 2016.