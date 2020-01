Fiul lui Gino Iorgulescu, preşedintele LPF, a fost pus sub acuzare, iar poliţiştii italieni trebuiau să-l ţină sub supraveghere, scrie wowbiz.ro.



Pe data de 8 septembrie 2019, Mario Iorgulescu a produs un grav accident de circulaţie pe Şoseaua Chitilei, în urma căruia un tânăr de 24 de ani şi-a pierdut viaţa.



Fiul preşedintelui LPF se afla la volanul unui bolid când a intrat cu 250 km/h în intersecţie, pe culoarea roşie a semaforului, într-o maşină condusă de un alt bărbat, tată a doi copii, care a murit pe loc.



Mario Iorgulescu avea o alcoolemie de 1,96 g/l alcool pur în sânge şi consumase droguri, relevă analizele efectuate.



Făptaşul a fost accident el însuşi grav în accident, dar se pare că s-a recuperat în Italia. În octombrie, procurorii italieni l-au vizitat şi l-au anunţat că este pus sub acuzare, acesta fiind ultimul contact al autorităţilor cu Mario Iorgulescu.