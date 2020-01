„Cum te suporţi, prietene?

Domnul care nu vrea să fie făcut nesimţit, s-a uitat în ochii mei în timp ce eram pe avarii, lăsând doamna să elibereze locul şi s-a băgat el în faţă, că el nu e nesimţit.

Păi dacă nu eşţi nesimţit, ce eşti?”, i-a reproşat Micutzu şoferului respectiv.



La secţiunea „comentarii”, Micutzu a fost însă luat la rost de un alt utilizator, care susţine că a fost client al barbershop-ului lui Micutzu şi acesta din urmă i-ar fi cerut să-şi mute măşina de pe „locul lui”, „locul influencer-ului”.

„Mda, eu ştiu pe un influencer aici pe fb, cu canal de youtube urmărit de ceva lume şi care mai e şi posesor de barber shop, care ia cerut unui client al frizeriei, când acel client aştepta să urce pe scaunul mestesugarului, să şi mute măşina parcată pe stradă, că e locul lui, al influencerului, că dacă e influencer e toată stradă doar a lui...”, îi scrie persoană respectivă lui Micutzu.



„O să îţi răspund şi aici. Nu ţi-a cerut nimeni să îţi muţi maşina pe un ton agresiv. A fost o chestie politicoasă, dacă nu voiai să te mişti, trebuia să o laşi acolo. Deci nu, în niciun caz nu consider că e strada mea. În mod sigur aveam chestii de cărat şi niciun alt loc de parcare în apropiere. Acum că ai senzaţia că mi-am folosit eu super puterea mea de om pe care îl urmăresc oameni, e cu totul altceva. Te invit cu mare drag la barbershop dată viitoare, o să am grijă să fiu eu parcat acolo şi cu drag o să îmi mut maşină că să parchezi tu, că să îţi fie trecerea lînă din stradă în barbershop. Zi frumoasă din nou”, este replică artistului de stand up comedy.



Dispută continuă şi bărbatul îi spune lui Micutzu că este un fan al muncii sale, dar „s-a simţit nasol după un drum de trei ore până la locaţia respectivă, să fiu luat aşa...”



„Să fii tratat cum? Să fii rugat frumos să muţi măşina? Numai o persoană publică poate face aşa ceva, din aroganţă, nu? Dorin, ai vrut să aduci hate aici, recunoaşte măcar şi nu fi ipocrit. Ţi-am explicat şi în privat care e celălalt motiv pentru care ai fost rugat să muţi maşina, motiv pe care nu îl pot face public dintr-un motiv lesne de înţeles. Dar tu ai ales să susţii acelaşi lucru, lăsând comentariul aici, activ, oferindu-le unora un nou motiv să mă înjure, deloc pe bună dreptate. Deci ai vrut hate. Şi cu asta termin, nu e deloc aceeaşi situaţie. Să fii sănătos. Numai bine”, încheie Nedelcu.

Foto: captură youtube.com