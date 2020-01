CTP a povestit că celebra jurnalistă Cristina Ţopescu, care a fost găsită moartă în locuinţa ei, pe 12 ianuarie, a rezistat cu greu la Antena 3. Gazeratul i-a numit făţarnici pe jurnaliştii de la Antena 3, pentru că au făcut declaraţii după anunţul morţii fiicei fostului comentator sportiv Cristian Ţopescu.

„Mi-a povestit cât de greu îi era să reziste acolo, cum era atacată constant de şefi ai postului că nu e „pe linie”. O voiau dată afară – n-au apucat, a plecat ea”, mărturiseşte Cristian Tudor Popescu.

Gazetarul îi cataloghează drept ipocriţi pe cei de la Antena 3.

„La zisa televiziune au apărut şefi şi trepăduşi care au „mărturisit” despre ce bună era Cristina. Şi cât sunt de afectaţi de dispariţia ei”, a completat gazetarul.

Mircea Badea se numără printre jurnaliştii de la Antena 3 care au reacţionat în cazul Cristinei Ţopescu. Astfel că, după ce a fost criticat de CTP, Badea a venit cu replica:

„Uite CTP, cum facem, ca să stai liniştit şi să nu te mai zvârcoleşti aiurea: în cazul (puţin probabil) în care o sa crăpi înaintea mea, îţi promit că n-o sa am niciun cuvânt bun despre tine. Ok? Marş!”, a postat Mircea Badea pe Facebook.

În perioada 2013-2017, Cristina Ţopescu a lucrat la Antena 3, de unde s-a retras învocând motive personale.

După anunţul morţii Cristinei Ţopescu, Mircea Badea şi-a exprimat regretul: „E fără doar şi poate o ştire şocantă din toate motivele. Sigur că am cunoscut-o pe Cristina Ţopescu, am interacţionat de multe ori în direct. Îmi aduc aminte de o emisiune de prin 2013 când ne-a dat ocazia, în direct, şi mie şi lui Gâdea să avem grijă de nişte căţei care nu aveau stăpân şi care erau într-o situaţie dificilă. Ne-a dat ocazia să ne implicăm (...). Era fără doar şi poate un jurnalist, un om absolut sincer în ceea ce făcea. Eu, de cele mai multe ori, m-am situat pe contrasensul opiniilor sale. Am avut puncte de vedere contrare în foarte multe situaţii, dar cu siguranţă, punctele sale de vedere erau sincere. Credea cu foarte multă pasiune în fiecare vorbă pe care o rostea şi nu avea nici coordonări ascunse, nici o agendă complexă, ci una a propriilor convingeri. Lucru care este foarte rar şi pentru care am respectat-o întotdeauna. Chiar dacă, repet, de foarte multe ori am avut puncte de vedere contrare. Era evident că ea întotdeauna vorbea ceea ce gândea, ceea ce simţea (...) Atât de nedereaptă şi de şocantă mi se pare această ştire încât mă revolt din fiecare celulă a corpului meu, deşi inutil“, a declarat Mircea Badea.