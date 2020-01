O femeie a oferit informaţii şocante pentru România Tv. Aceasta a susţinut că Luiza este în viaţă, în Italia.



„Cineva din zona mea, din Foggia le-a văzut pe fete, dar numai pe Luiza”, a declarat Mărioara.



„Mi-au explicat situaţia… au fost scoase din ţară cu fata lui Dincă cu o firmă de transport. – la vama…vameşul care le-a lăsat să treacă se numeşte Clejan Ion… Vama de la Oradea..pe la Oradea au trecut. –

Aşa...bun…altceva ce mi-au dat…pana la vama au venit cu firma asta de transporturi…din vama a venit unul din Italia şi le-a aşteptat. Mi-a dat numărul maşinii… fetele sunt păzite. Îs păzite de un albanez – că am întrebat pe cineva şi mi-a explicat situaţia… Gabriel Ciocodan a zis că e pe zona Sicilia…a zis că le duce …stai să iţi explic cum a zis…din Bari le duce în Foggia, din Foggia le duce iîncolo,ieri seara, le-a gasit în zona noastra.

Eu sunt în zona Prato… în zona nopastra unde? la Calenzano”, a declarat doamna respectivă.

Un alt personaj pare să confirme că Luiza a fost răpită de traficanţii de droguri.



„Mie anul trecut mi-au venit două persoane, una o ştiam, voiau o casă cu subsol pe care eu o aveam în chirie. Aveau 3 fete în maşină, aveau nevoie urgent pentru că nu aveau unde să pună cele trei fete. Au mai venit odată, eu am trimis mesajul la poliţie şi le-am spus că iar a venit, căuta casa, cu o fată cu ochii cu părul roşu, ochii roşii, care nu se simţea bine. În mai-iunie a fost asta. Drogată… În martie am închiriat un apartament la o doamnă cu un copil mic şi ea şi-a luat în arest domiciliar o altă fată. Fata aceasta m-a sunat să merg la spital la ea să îi aduc mâncare şi să o aduc acasă. Când am mers la spital ea se certase cu acest domn care venise cu fata cu părul roşu şi alte trei fete, erau certaţi şi mi-a spus că Luiza Melencu era fata care a venit în ziua respectivă cu domnul acela să caute apartament”, a declarat Ramona, conform România TV