O femeie din Seattle a ajuns la urgenţă după ce timp a avut orgasm mai bine de trei ore. Liz a devenit cunoscută după ce a povestit în cadrul unei emisiunii TV că a ajuns la spital după o partidă de sex cu iubitul ei, Eric.

Aceasta susţine că după două ore de orgasm a decis să meargă la urgenţă, pentru că nu înţelegea ce se întâmpla cu organismul ei şi nu ştia cum să controleze senzaţia de plăcere. Ajunsă la spital, medicii au crezut că femeia este în travaliu. În cele din urmă momentele de plăcere sexuală au trecut după trei ore.

Liz a mărturisit, în cadrul emisiunii emisiunii „O partidă de sex m-a trimis la urgenţă”, că înainte de a ajunge la spital a încercat să îşi potolească singură senzaţia de plăcere. „Am început să sar, dar am văzut că nu a avut niciun rezultat. Am început să beau nişte vin, în speranţa că voi mai avea orgasm, dar nici asta nu a funcţionat. Am făcut tot ce am crezut eu că mă va ajuta”, a mărturisit femeia.