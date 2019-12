Tory Ojeda aşteaptă o fetiţă care va fi crescută de patru taţi. Femeia are o relaţie cu patru bărbaţi şi spune că îi iubeşte pe toţi la fel de mult.

Tory locuieşte cu 3 dintre cei 4 iubiţi din viaţa ei şi spune că le oferă tuturor atenţie şi timp.

Acum şapte luni Tory a rămas însărcinată, iar cei patru bărbaţi din viaţa ei s-au dovedit a fi încântaţi de situaţie şi dispuşi să crească împreună fetiţa.

Tory l-a cunoscut pe Marc(18 ani) atunci când era în liceu. După numai două luni tânăra şi-a dat seama că este atrasă şi de Travis(23 de ani) aşa că a hotărât să aibă o relaţie cu doi bărbaţi în acelaşi timp. Iar ei au fost de acord. La scurt timp femeia i-a cunoscut şi pe Ethan(22 de ani) şi Cristopher( 22 de ani).

Cei patru bărbaţi au fost de acor să fie cu toţii iubiţii femeii. Fără gelozii sau supărări.

Deşi toţi cei 4 bărbaţi spun că toţi vor fi taţi pentru mult aşteptatul bebeluş, unul este tatăl biologic.

„Chris este tatăl biologic. Am conceput copilul când am fost într-o vacanţă doar noi doi. Dar vom creşte copilul toţi cinci”, a declarat femeia potrivit The Mirror.

Tory susţine că îi încurajează pe iubiţii ei să aibă relaţii şi cu alte femei, dar ei nu vor.

Cei patru bărbaţi aşteaptă să o primească pe fetiţă în familia lor nonconformistă.