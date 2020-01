„Partidul ADER şi-a lansat candidatul pentru Primăria Capitalei. Fostul ministru şi secretar de stat, Bogdan Stanoevici, va fi cel care va candida din partea partidului ADER în cursa pentru scaunul de primar general al Bucureştiului. (...) În acest moment, Bogdan Stanoevici este directorul Circului Metropolitan Bucureşti, post obţinut în urmă concursului de management desfăşurat în anul 2017”, transmite ASER, într-un comunicar de presă remis Mediafax.

Stanoevici subliniază că printre problemele majore pe care le are Municipiul Bucureşti se numără situţia spitalelor.

„De 40 de ani fac meseria de actor. Important este să avem misiune pe termen mediu şi lung, să analizăm ce s-a făcut bine şi să contiuam, dar şi să facem ce trebuie pentru Bucureşti. Schimbarea înseamnă să îmbunătăţim lucrurile pentru oameni. Deciziile trebuie luate ca şi o concluzie, adică să se ia de jos în sus, să adoptăm ceea ce vor oamenii. Eu aş începe cu spitalele. Cred că este cea mai prioritară problema din Capitală”, a susţinut Stanoevici, în comunicatul remis Mediafax.

O altă problemă a Capitalei este metroul, precizează actorul.

„O altă problema este metroul bucureştean. În ultimii 30 de ani au fost cam zero investiţii. Dacă metroul ar trece la Primăria Capitalei - situaţia s-ar îmbunătăţi foarte mult. Sistemul de transport în comun este foarte prost. Nu este corelat. Din banii colectaţi pentru parcările supraterane- doar 20-30% ajung în bugetul Capitalei. Şi centura Capitalei ar trebui să fie tot în administrarea Primăriei Capitalei. Nu suntem în stare să facem pasaje şi drumuri cum trebuie. De ce? Pentru că sunt foarte multe societăţi care căpuşază şi sunt prietenii politice la mijloc”, se mai arată în comunicat.

Actorul susţine, de asemenea, că un al proiect prioritar este canalul Dunărea-Marea Neagră: „Avem canal navigabil şi ne batem joc. Putem face legătura cu Marea Neagră, şi vom ajunge repede în Centrul Europei, vom fi mai importanţi ca Rotterdam. Motivul: avem deschidere şi conexiune mai mare şi mai bună ca olandezii”.

Bogdan Stanoevici a candidat în 2019 şi pentru alegerile prezidenţiale, obţinând însă doar 0,42% din voturi.

Stanoevici s-a născut în 22 ianuarie 1957, la Bucureşti. A absolvit IATC „I.L. Caragiale” în 1982. S-a mutat în Franţa în 1989, în urma căsătoriei. În 2011 a revenit în România. Înainte de Revoluţie a jucat în 13 filme, între care se numără ”Eu, tu, şi... Ovidiu” (1978), „Trandafirul galben”(1981), „Noi cei din linia întâi”(1985) sau „Secretul lui Nemesis” (1987) şi „Francois Villon- Poetul vagabond”, coproducţia româno-franceză regizată de Sergiu Nicolaescu din 1987.

După cădereea comunismului a revenit în producţii ca scurt-metrajul”Tertium non datur”, în 2006, „Portretul Luptătorului la tinereţe”, în 2010. În 2014 a luat parte la realizarea producţiei „Dying of the Light”, cu Nicolas Cage. Din 2018 a jucat în serialul „Fructul oprit”.

Acesta a intrat în lumea politică în timpul guvernării Ponta, când a fost desemnat ministru-delegat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni. Din 2017 a fost director general interimar al Circului Globus.

La alegerile pentru Primăria Capitalei şi-a anunţat oficial candidatura şi Gabriela Firea, susţinută de preşedintele PSD Marcel Ciolacu. USR îl susţine, de asemenea, pentru funcţia de primar general al Bucureştiului pe Nicuşor Dan, în timp ce PLUS îl propune pe Vlad Voiculescu.