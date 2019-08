„În 2 ani şi jumătate de guvernare PSD, Camera Deputaţilor a fost Sediul celei mai virulente forme de gangsterism politic practicat vreodată de PSD. Cu asta a avut de luptat grupul PNL din Cameră. PNL a dus una dintre cele mai dure lupte parlamentare din ultimii 30 de ani în Camera Deputaţilor. Mai bine de doi ani şi jumătate, am trăit într-o stare de asediu nedeclarată. Democraţia şi instituţia Parlamentului s-au aflat sub asaltul permanent al PSD-ALDE, cu un singur scop: acapararea României prin pârghii legislative, paralizarea instituţiilor, cu obiectivul de a sprijini planurile infractorilor aliniaţi în spatele lui Liviu Dragnea", a declarat, joi, la Congresul Naţional al PNL de la Romexpo, prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan.

Aceasta a spus că obiectivul strategic al „pesediştilor lui Liviu Dragnea" a fost preşedintele Klaus Iohannis.

„Pentru că Preşedintele României a fost, în tot acest timp, principalul garant al democraţiei şi al parcursului nostru european bazat pe reguli şi pe lege. De aceea, Dragnea şi servanţii lui au făcut tot ce au putut ca să amputeze atribuţiile preşedintelui, să anuleze forţa instituţiei prezidenţiale", a mai spus aceasta.



„Am prelungit la maximum toate termenele pentru blocarea adoptării legilor ticăloase care paralizează instituţii, le subordonează politic, le fac ineficiente şi în favoarea infractorilor. Ne-am luptat să oprim legile care transformau bugetul public în puşculiţă de partid. Am sesizat CCR, în mod repetat, pentru fiecare dintre legile toxice ale justiţiei (Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor - de 5 ori sesizată la CCR, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii - de 4 ori sesizată la CCR, Legea privind organizarea judiciară - de 3 ori sesizată la CCR). Am luptat pentru a împiedica modificările aduse Codului penal şi Codului de Procedură Penală. Ne-am adresat CCR, în mod repetat, iar decizia Curţii a arătat limpede că PSD face o politică penală în favoarea infractorilor. Modificările pe Coduri au fost declarate neconstituţionale. Am blocat iniţiativa PSD de dezincriminare a faptelor de corupţie! Am făcut tot ce ne-a stat în puteri pentru ca alţi infractori periculoşi să nu ajungă din nou pe străzi, prin sesizarea la CCR a Legii privind recursul compensatoriu şi prin depunerea unei proiect de lege pentru abrogarea acestei aberaţii. Nu ne vom opri până când nu vom vedea abrogată această lege care deja a eliberat 19.000 infractori periculoşi din puşcării. Ne-am opus înfiinţării secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, braţul politic de represiune asupra magistraţilor, inventat de PSD. Vom continua demersurile parlamentare în acest sens. Am sesizat CCR pe fiecare derapaj, din fiecare act normativ, pe articole diferite, astfel încât să dejucăm planul PSD de salvare a criminalilor şi infractorilor", a spus Turcan.

Aproximativ 3.500 de liberali s-au întrunit joi în Consiliul Naţional al PNL, unde va participa şi preşedintele Klaus Iohannis, fiind susţinut pentru un nou mandat la Cotroceni.