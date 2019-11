„Candidatul Iohannis spunea aseară că respectă cutumele. Una dintre cutume este organizarea de dezbateri intre contra-candidatii la alegerile prezidentiale, in special inaintea turului al doilea. Iohannis nu vrea insă să respecte această cutumă. Propune „suplimente alimentare” – conferinţă de presă plus o dezbatere cu el însuşi, săptămâna viitoare. Si care ar fi justificarea? Faptul că Viorica Dăncilă are brosă si că nu are sapcă de la Trump? Mai concret, ea nu s-ar fi purtat democratic… Povestea asta cu „conditionalitatea democratică” a fost inventată de americani in timpul Războiului rece si a fost perfectionată de ei imediat după aceea. Imi aduc bine aminte de inceputul anilor ’90 (detaliile le găsiti in cartea mea, „Lumea, americanii si noi”). „Conditionalitatea democratica” a fost utilizată si ulterior. Vă reamintesc vizitele lui Biden, Nuland, Gordon in România si presiunile politice pe care le-au făcut, se pare că inclusiv pentru avantaje economice. Descoperim acum, din scandalul transcrierilor convorbirilor intre Trump si presedintele Ucrainei, că Biden nu era cel mai bun „judecator de democratie”…”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Acesta se întreabă pe ce bază împarte Klaus Iohannis românii şi în democraţi şi ne-democraţi.

„Si, in definitiv, intr-o lume civilizată, singurul „judecător de democratie” il reprezintă poporul, il reprezintă alegătorii. Cu ce temei candidatul Iohannis imparte românii in democrati si ne-democrati? Cu ce temei „democratic” cere el desfiintarea unui partid politic.? Un partid care a elaborat Constitutia post comunistă din 1991 dar si pe cea din 2003, cea care a permis aderarea la NATO si la UE, un partid care a adoptat legile justitiei, un partid care a marcat, intotdeauna, cresteri economice semnificative ( 8,4% in 2004, de exemplu), un partid care s-a achitat cu responsabilitate de mandatul presedintiei UE. In plus, guvernul PSD a obtinut ca Sibiul să fie capitala curlturală a Europei in 2007 si a finantat o mare parte din infrastructura necesară. De altfel, in perioada 2001-2004, FDGR, condus de Iohannis a avut un protocol de colaborare cu PSD (textul il găsiti pe internet). Atunci PSD, la guvernare, era „frecventabil” pentru primarul Iohannis?”, a explicat Năstase.

Fostul premier mai spune „si, in definitiv, cu ce drept candidatul Iohannis – cel cunoscut pentru nenumăratele incălcări ale Constitutiei si nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale – isi permite să afirme că Viorica Dăncilă, candidatul PSD, votat democratic de peste două milioane de cetăteni in primul tur al alegerilor de către cetăteni români, nu se califică, „democratic” pentru o dezbatere publică? Jenant…”.

El precizează că într-o dezbatere electorală serioasă Iohannis ar putea explica de ce în cei cinci ani de mandat a funcţionat „pe pilot automat” în politica externă.

„Intr-o dezbatere serioasă, Iohannis ar putea explice de ce, timp de cinci ani, in politica externă, el a functionat pe pilot automat, punănd in aplicare doar ceea ce decideau altii la Bruxelles sau Washington. Cei care isi urmăreau, in timpul asta, in primul rând, propriile interese. Demonizau Rusia sau China dar făceau investitii de miliarde sau incheiau contracte de miliarde in aceste tări. Exemplul cel mai recent il reprezintă vizita lui Macron la Shanghai, unde a incheiat cu chinezii contracte de 15 miliarde de dolari. Lângă Shanghai, americanii au deschis o fabrică Boeing si o uzină Tesla. Orbanul de la Budapesta l-a avut ca invitat pe Putin. Ar fi multe de explicat, intr-o dezbatere, despre ce a făcut si, mai ales, ce nu a făcut Iohannis pentru politica externă dar si in politica internă”, a mai subliniat Adrian Năstase.

„A afirmat că principala sa realizare a fost dărâmarea guvernului României. Tristă „realizare” pentru un bilant al activitătilor, timp de cinci ani, ca presedinte al statului., mediator intre puterile acestuia”, mai afirmă fostul prim-ministru.

Social-democratul reaminteşte că sloganul pe care îl foloseşte acum în campanie este preluat de la el, din prezidenţialele din anul 2004.

„Revenind la dezbatere. Imi aduc aminte de alegerile prezidentiale din 2004 – cănd am lansat sloganul „Spre normalitate. România normală”, preluat acum de Iohannis. Nu eram entuziasmat de ideea unei dezbateri cu Băsescu. Stiam că are „gură mare”, că va fi agresiv in dezbateri. Eu nu sunt genul ăsta. Aveam ca argumente realizările economice si de politică externă din timpul mandatului de premier. Unii spun că in dezbatere a contat mai mult fraza lui cu blestemul românilor de a alege intre doi fosti comunisti (acum stim că unul era chiar nomenclaturist iar CNSAS consideră că era si securist). As fi putut poate să anunt că nu accept o dezbatere cu un „penal”. Băsescu, la momentul acela avea dosarul cu Flota la instantă (dosar inchis la o lună după alegeri pe motiv ca dosarul fusese trimis la instanta cu o altă semnătură! Se pare că modelul ăsta s-a aplicat si mai târziu). Nu am făcut-o din respect pentru alegători. Si ei au decis…”, a subliniat Năstase.

Acesta arată ce înseamnă democraţia, în opinia lui.

„Asta inseamnă democratie. Respect pentru ceilalti, inclusiv pentru majoritate, chiar atunci când nu-ti convine decizia lor. Nu poti să te consideri democrat daca anunti că „nu vei mai da o sansă” in mandatul viitor unui candidat de premier de la PSD. Dacă românii vor hotări asa, va trebui să te supui. Asta inseamnă democratie. Dar poate, mai bine, „Fără Iohannis după turul doi!””, conchide fostul premier.

Klaus Iohannis a declarat miercuri seara că nu participă la o dezbatere cu Viorica Dăncilă deoarece aceasta „a fost parte activă a mârlăniilor pesediste şi a sprijinit activ încercările de acaparare a Justiţiei”. El a mai spus că marţi va organiza o dezbatere cu politologi şi formatori de opinie.