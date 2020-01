„Eu am un viitor politic permanent, ceea ce spun eu este preluat. Eu am apreciat foarte mult felul în care colegii mei de partid au reacţionat la retragerea decoraţiei mele de către Iohannis, spre exemplu (nu au reacţionat). Asta arată că PSD este foarte implicat în modelul de societate pe care Iohannis îl oferă”, a spus Adrian Năstase la România TV.



Interdicţia de a face politică expiră la finele lui 2020 sau 2021-2022, în cazul lui Năstase.



„Pot să am un anumit rol, mi-l asum de unul singur, de ani de zile, prin ceea ce scriu pe blog, şi, dacă va fi nevoie, dacă voi fi invitat, sigur că voi participa şi la proiecte mai largi.



Mi-aş dori foarte mult să ajut la revenirea PSD într-o poziţie de învingător în alegerile locale şi poate în alegerile parlamentare” a spus Adrian Năstase, la România TV. El a subliniat că sunt lideri social-democraţi care ”nu mai au cum să dea energie pentru 2020 la nivelul organizaţiilor judeţene, dar asta ajută pentru conservarea puterii la nivel de vârf în partid sau se acceptă ideea refacerii structurilor locale. Sunt destul de antipatic pentru unii dintre conducătorii partidului şi nu vreau să exagerez, dar spuneam că PSD este, în momentul de faţă, într-o cumpănă ideologică, din punct de vedere al mesajului, al direcţiei în care merge”, a declarat Năstase.



„Este clar - şi semnalele au fost foarte clare la alegeri- electoratul s-a schimbat”, a spus Năstase, referitor la problemele cu care se confruntă PSD.