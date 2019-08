Preşedintele ALDE Galaţi, Cristian Dima, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că refuză colaborarea locală cu Pro România din cauza parlamentarului Eugen Durbacă. Acesta este preşedintele Pro România Galaţi şi în 2017 a fost exclus din ALDE în urma unor neînţelegeri cu conducerea filialei.

„Nu uit şi nu voi uita că persoana la care aţi făcut trimitere a fost exclusă din ALDE. A ajuns parlamentar cu voturile ALDE (...) şi acolo s-a comportat cum a crezut de cuviinţă şi doar pentru interesul personal. Indiferent ce decizie se va lua la nivel naţional, eu îmi voi păstra atitudinea cu orice risc şi consecinţă. Nu voi avea nicio legătură cu această persoană. Eu nu am cum să am dialog, persoana nu are niciun cuvânt pe care să ştie să şi-l aducă aminte peste cinci minute, poate din cauza componentei biologice, poate din cauza caracterului (...) Voi face tot ceea ce depinde de mine ca orice înţelegere parlamentară între cele două partide să rămână la nivel parlamentar, iar când se va face transferul la nivel local voi încerca să nu am niciun fel de relaţie cu respectiva persoană", a spus Cristian Dima.

Acesta a adăugat că ALDE Galaţi va asigura majoritatea în Consiliul Local şi în Consiliul Judeţean în anumite condiţii.

„Se va asigura majoritatea cu noi (...) Voi avea o întâlnire cu domnii de la PSD şi vom încerca să definim poziţia pe care o avem. Pot spune un singur lucru, chiar dacă nu am avut consultări de grup cu colegii mei, că trebuie să fim respectaţi mult mai clar decât până acum", a mai spus Cristian Dima.

Cristian Dima a precizat că singura variantă în care filalele ALDE şi Pro România ar putea colabora ar fi o conducere bicefală a alianţei cu doi reprezentanţi ai partidelor, alţii decât preşedinţii

organizaţiilor judeţene aflaţi în conflict.