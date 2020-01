„În ceea ce priveşte desfiinţarea SIIJ, acest subiect a făcut de asemenea obiectul subiectului şi acordului semnat cu Ludovic Orban. Am zis că dacă acest subiect va intră în discuţie sub formă dezbaterii în Paralment a legii actuale avem disponibilitatea de a dezbate şi a găsi soluţii mai bune. Dacă de exemplu sunt critici în privinţă modului în care este în momentul de faţă făcută subordonarea Sextiei Speciale la CSM şi se doreşte crearea unei direcţii independente în cadrul PG putem să discutăm. Cel mai bine ar fi să fie discutat în Parlament”, a spus Tăriceanu, la România TV.

Liderul ALDE subliniază că niciun partid din Parlament nu are majoritatea necesară de a depune singur moţiune de cenzură.

„Niciun partid din Parlament nu are suficienţi membrii de a depune de unul singur o moţiune de cenzură. În privinţă alegerilor primarilor în două tururi, noi ne am declarat în favoarea acestei modalităţi. Chiar astăzi am cerut premierului să adopte OUG, nu prin asumarea răspunderii, care să reglementeze alegerea primarilor în două tururi şi să stabilească calendarul alegerilor locale. Dacă PSD doreşte să depună moţiune de cenzură pe acest subiect, e dreptul lor dar noi nu subscriem la acest subiect”, a conchis Tăriceanu.