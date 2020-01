„Noi vom depune, am discutat şi cu Pro România, amendament la legea privitoare la asumarea răspunderii pe care a depus-o Guvernul, prin care preşedinţii de consilii judeţene să fie aleşi de către consilierii judeţeni. Nu văd de ce acum am discuta de alegerea primarilor în două tururi şi nu am putea să introducem şi acest amendament", a declarat, în Parlament, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, după şedinţa Delegaţiei Permanente Naţionale a partidului.

Şeful Executivului, Ludovic Orban, a anunţat, duminică, faptul că Guvernul susţine alegerea preşedinţilor de consilii judeţene de către consilierii judeţeni şi că va interveni în privinţa proiectului de lege dezbătut de Parlament doar dacă vor exista „tergiversări procedurale”.

„În privinţa alegerii preşedinţilor de Consilii Judeţene, din cauză că şi UDMR susţine această iniţiativă există şanse foarte mari ca acest proiect de lege să iasă din defuncta Comisie de Cod electoral, că există o majoritate favorabilă, se poate adopta pe cale parlamentară. Dar vom analiza să vedem clar ce se întâmplă. Şi aici vrem să intervenim în cazul în care prin tergiversări procedurale poate fi împierdicată adoptarea acestei modificări. Poziţia noastră este foarte clară, ne dorim ca preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi de consilierii judeţeni”, a declarat premierul Ludovic Orban, duminică, într-un interviu acordat Hotnews.ro.

Guvernul a anunţat că îşi asumă răspunderea pe revenirea la alegerea primarilor în două tururi. În replică, PSD a anunţat că depune moţiune de cenzură.