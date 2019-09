UPDATE Candidaturile lui Bobby Păunescu şi Maria Minea, respinse



BEC a decis respingerea înregistrării candidaturii de independent a Mariei Minea pentru alegerile prezidenţiale.Totodată, instituţia a respins şi validarea candidaturii lui Bobby Păunescu, deoarece nu a strâns numărul necesar de semnături. Au fost găsite, totodată, şi semnături în fotocopii.



În Decizia privind respingerea înregistrării candidaturii şi a semnului electoral ale Mariei Minea pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019 se arată că din de 231.620 de semnături depuse, 199.492 erau afectate de diferite lipsuri, precum copii xerox color, fotocopii, lipse semnături ale susţinătorilor pe mai multe pagini.



„În urma verificărilor efectuate la depunerea listelor de susţinători, conform procesului verbal încheiat în data de 22 septembrie 2019, a fost identificat formal un număr de 231.620 de semnături, din care 199.492 erau afectate de diferite lipsuri, precum copii xerox color, fotocopii, lipse semnături ale susţinătorilor pe mai multe pagini. De asemenea, s-a constatat că 1.173 de semnături, prezentate ca aparţinând unor persoane diferite, conţin similitudini evidente. Faţă de această împrejurare, s-a solicitat AEP să efectueze verificări prin sondaj ale datelor înscrise în lista susţinătorilor”, prevede decizia de respingere a candidaturii Mariei Minea la prezidenţiale.



Instituţia precizează că a sesizat organele de urmărire penală competente în contextul unor suspiciuni privind veridicitatea unui număr mare de semnături.



„Având în vedere că împrejurprile de fapt constatate cu ocazia verificărilor la nivelul BEC dau naştere unor suspiciuni rezonabile cu privire la veridicitatea unui număr mare de semnături regăsite în listele de susţinătorim precum şi cu privire la realitatea declaraţiilor pe propria răspundere prin care se atestă această verificitate, s-a decis sesizarea organelor de urmprire penală competente. În ceea ce priveşte condiţia referitoare la numărul susţinătorilor prevăzut în Legea nr. 370/2004, în urma verificării listelor de susţinători efectuată de BEC, s-a constatat că 199.492 de semnături, din totalul de 231.620 reprezintă de fapt fotocopii sau sunt afectate de alte neregularităţi”, transmite BEC.



Şi candidatura lui Bobby Păunescu a fost respinsă, potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central.



„În urma verificărilor efectuate după depunerea listei de susţinători, a fost identificat formal un număr de 177.556 de semnături, din care 145. 047 erau în fapt, fotocopii. S-a constat că 145.047 de semnături, din totalul de 177.556 semnături identificate, reprezintă în fapt, fotocopii. Astfel, BEC respinge înregistrarea candidaturii domnului Bobby George Marius Păunescu la alegerile pentru preşedintele României din 2019”, se arată în motivarea deciziei instituţiei.



UPDATE BEC a validat candidatura lui Stanoevici şi a mai multor independenţi la alegerile prezidenţiale



Biroul Electoral Central a decis validarea candidaturii actorului şi fostului ministru pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici, la alegerile prezidenţiale. Totodată, instituţia a aprobat candidaturile mai multor independenţi, printre care şi cea a lui Ninel Peia sau a lui Cătălin Ivan.



Potrivit Deciziei nr. 21/D/24.09.2019, BEC a aprobat înregistrarea candidaturii lui Bogdan Dragoş Aureliu Marian Stanoevici la alegerile prezidenţiale.



„Conform procesului verbal încheiat pe 22 septembrie 2019 au fost identificate 222.706 de semnături, din care 3.943 erau afectate de diferite lipsuri, respectiv semnătura din declaraţia pe propria răspundere a celui care a întocmit lista de susţinători, semnptura susţinătorului, menţiuni privind localitatea de domiciliu, seria şi numărul actului de identitate ale acestuia. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. În plus, 9792 de semnături care au fosy prezentate ca aparţinând unor persoane diferite conţin elemente de similitudine evidentă”, se arată în motivarea deciziei BEC.



Instituţia precizează însă că Bogdan Stanoevici îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea în cursa pentru Cotroceni. Totodată, semnăturile eliminate de instituţie nu afectează numărul necesar pentru înregistarrea candidaturii, respectiv 200.000 de semnături.



Biroul Electoral Central a validat, de asemenea, candidatura lui Cătălin Ivan în cursa pentru Cotroceni, cu precizarea că 55.924 de semnături conţin elemente de similitudine evidentă.



O altă decizie luată de BEC este aceea de înregistrare a candidaturii şi a semnului electoral ale lui John Ion Banu pentru alegerea preşedintelui României din 2019.



„Conform procesului verbal, au fost identificate 222.457 semnături, din care 3661 erau afectate de diferite lipsuri. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. În plus 12. 854 semnături prezentate ca aparţinând unor persoane diferite conţin elemente de similitudine evidentă”, se arată în decizia luată de BEC, cu precizarea că semnăturile menţionate nu afectează numprul necesar de 200.000 de semnături, astfel că acesta îndeplineşte toate condiţiile necesare înregistrării în cursa pentru Cotroceni.



De asemenea, BEC a validat şi candidatura lui Sebastian Constantin Popescu, cu menţiunea că „ au fost identificate 206.576 semnături, din care 232 erau afectate de diferite lipsuri. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. În plus, 49.938 de semnături conţin elemente de similitudine”.



Şi Ninel Peia a intrat oficial în cursa pentru Cotroceni, potrivit unei decizii luate de BEC.



„Conform procesului verbal din 22 septembrie 2019 au fost identificate 201.836 semnături, din care 1.215 erau afectate de diferite lipsuri. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. De asemenea, 48.791 prezentate ca aparţinând unor persoane diferite, conţin elemente de similitudine evidentă”, se mai arată în motivarea deciziei.



Ştirea iniţială. Potrivit Deciziei nr. 24/D/24.09.2019 publicate pe site-ul instituţiei, BEC a aprobat înregistrarea candidaturii şi a semnului electoral ale lui Alexandru Cumpănaşu pentru alegerile prezidenţiale din noiembrie.

BEC precizează că 39.914 de semnături prezentate ca aparţinând unor persoane diferite, conţin elemente de similitudine evidentă.

Şi candidatura Ramonei Bruynseels a fost aprobată de către Biroul Electoral Central, potrivit Deciziei nr. 19/D/24.09.2019.

„Conform procesului verbal din 22 septembrie 2019 au fost identificate 280.683 de semnături, din care 914 erau afectate de diferite lipsuri referitoare la semnătură sau data din declaraţia pe propria răspundere a celui care a întocmit lista de susţinători, menţiuni privind localitatea de domiciliu, seria şi numprul actului de identitate ori data naşterii acestuia. Totodată, s-a constatat că au fost depuse fotocopii ale unor file conţinând semnături. În plus, 23.909 de semnături, aparţinând unor persoane diferite, conţin elemente de similitudine evidentă.

În urma analizei s-a constat că Ramona Ioana Bruynseels îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Constituţie. Totodată, s-a constatat că propunerea de candidatură este susţinută de cel puţin 200.000 de alegători. BEC înregistrează candidatura doamnei Ramona Bruynseels la alegerile prentru preşedintele României din anul 2019”, se arată în motivarea deciziei.

BEC a sesizat Parchetul General în privinţa mai multor candidaţi la alegerile prezidenţiale, în contextul în care în urma verificărilor instituţia a constatat elemente de similitudine în semnăturile depuse de către aceştia. Printre candidaţi se numără Alexandru Cumpănaşu şi Viorel Cataramă.

Ramona Bruynseels şi-a depus duminică, la BEC, candidatura de independent la alegerile prezidenţiale, înregistrând peste 280.000 de semnături.

Şi Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceşanu, şi-a depus, duminică, la BEC, candidatura, în calitate de independent, la alegerile prezidenţiale. El a reuşit să strângă peste 230.000 de semnături.

Duminică a fost ultima zi de înscriere în cursa pentru Cotroceni. Pe 12 octombrie începe campania oficială.

Alegerile prezidenţiale au loc pe 10 noiembrie, urmând ca al doilea tur să fie organizat pe 24 noiembrie. În Diaspora, primul tur de scrutin are loc în perioada 8-10 noiembrie.