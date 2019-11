17.00 BEC, ora 17.00: Prezenţa la vot este de 37,9%



Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 17.00, este de 37,9%, comparativ cu alegerile europarlamentare din luna mai când prezenţa a fost, la aceeaşi oră, de 35,07%.

Potrivit datelor oficiale, 6.910.900 şi-au exprimat dreptul de vot pe teritoriul ţării. Dintre aceştia aproape patru milioane sunt din mediul urban, restul fiind din mediul rural.



Judeţe fruntaşe: Ilfov (47,5%), Cluj (45,2%), Braşov (42,8%).



Judeţe codaşe: Covasna (28,4%), Satu Mare (29,6%), Vaslui (29,9%).



În Bucureşti, prezenţa la vot la ora 17.00 este de 39,1% (însemnând 702.894 alegători).



La aceeaşi oră, în cadrul alegerilor europarlamntare din luna mai 2019, prezenţa la vot era de 35,07%.



Nu există date comparative cu primul tur al alegerilor din 2014, deoarece atunci raportarea BEC a fost pentru ora 19.00.

16:00 BEC, ora 16.00: Prezenţa la vot este de 33,4%



Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 16.00, este de 33,4%, comparativ cu primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, când prezenţa, la ora 16.00, era de 35,1%.

15:00 BEC, ora 15.00: Prezenţa la vot este de 29,2%

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 15.00, este de 29,2%, comparativ cu alegerile europarlamentare din luna mai când prezenţa a fost, la aceeaşi oră, de 27,68%.

Potrivit datelor ofciciale, până la ora 15.00 şi-au exprimat dreptul de vot 5.321.324 de alegători, dintre care 3.124.810 în mediul urban şi 2.196.514 în mediul rural.

Judeţe fruntaşe: Ilfov (36,4%), Cluj (34,8%), Braşov (33,9%).

Judeţe codaşe: Covasna (21,7%), Satu Mare (22,1%), Vaslui (23%).

În Capitală, până la ora 15.00 au votat 548.268 alegători, însemnând 30, 5%.

La alegerile europarlamentare din luna mai 2019 prezenţa la vot a fost, la aceeaşi oră, de 27,68%.

14:00 BEC, ora 14.00: Prezenţa la vot este de 25%

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 14.00, este de 25%, comparativ cu alegerile europarlamentare din luna mai când prezenţa a fost, la aceeaşi oră, de 23,91%

Potrivit datelor oficiale, prezenţa la vot la ora 14.00 a fost de 25%, însemnând un număr de 4.555.343 de oameni. Dintre aceştia, 2.707.473 sunt din mediul urban şi 1.847.870 din mediul rural.

Judeţe fruntaşe: Ilfov (31,4%), Cluj (29,3%), Braşov (29,3%)

Judeţe codaşe: Satu Mare (18,4%), Covasna (18,5%), Vaslui (19,5%).

În Capitală, la ora 14.00, prezenţa la urne a fost de 26,3%.

La alegerile europarlamentare din luna mai, prezenţa la vot, la ora 14.00, era de 23,91%.

Nu există date comparative cu primul tur al prezidenţialelor din 2014, deoarece la acea vreme BEC raporta prezenţa mai rar şi există date doar pentru ora 16.00.

13:49 Fostul ministru Toma Petcu, sancţionat după ce a pus pe Facebook o poză cu buletinul de vot

Fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, a fost sancţionat cu avertisment după ce a pus pe Facebook o poză cu buletinul de vot.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Giurgiu, Ioan Sârbu, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, că sancţiunea a fost aplicată în cadrul alegerilor prezidenţiale.

Citeşte continuarea...

13:46 Alexandru Cumpănaşu a votat alături de părinţii Alexandrei Măceşanu

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale, Alexandru Cumpănaşu, a votat, duminică, la o secţie amenajată în Dobrosloveni, judeţul Olt şi s-a prezentat la urne împreună cu părinţii Alexandrei Măceşanu, nepoata sa dispărută după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie, în Caracal.

Citeşte continuarea...

13:00 BEC, ora 13.00: Prezenţa la vot a fost de 20,68%

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 13.00, este de 20,68%, comparativ cu primul tur ale alegerilor prezidenţiale din 2014, când prezenţa, la aceeaşi oră, era de 20,75%.

La ora 13.00, şi-au exprimat votul, pe teritoriul ţării, 3.768.091 de votanţi, dintre care 433.218 pe liste suplimentare şi 12.827, care au solicitat urne mobile.

Dintre votanţi, 2.256,446 sunt din mediul urban şi 1.511.645 sunt în mediul rural.

Judeţe fruntaşe: Ilfov (26,1%), Braşov (24,3), Cluj (24%).

Judeţe codaşe: Satu Mare (15,1%), Covasna (15,2%), Vaslui (16%).

În Capitală, la ora 13.00, prezenţa la vot a fost de 21,6%.

În anul 2014, în primul tur al alegerilor prezidenţiale, prezenţa la urne a fost, la ora 13.00, de 20,75%.

12:59 Ramona Ioana Bruynseels: Am votat pentru o Românie în care Diaspora să se întoarcă acasă

Candidatul PPUSL la alegerile prezidenţiale, Ramona Ioana Bruynseels, s-a prezentat, duminică, la secţia de votare, afirmând că a votat pentru o Românie în care Diaspora să se întoarcă acasă şi în care noi toţi să ne dorim să românem şi de care să fim mândri

Citeşte continuarea...

12:38 Cătălin Predoiu: Am votat cu gândul la o justiţie dreaptă, am votat cu gândul la valori

Ministrul în funcţie al Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat, duminică, că a votat cu gândul la o justiţie dreaptă şi la valori, precum drepturile omului şi destinul european al României.

„Am votat cu gândul la o justiţie dreaptă, am votat cu gândul la valori, la libertate, precum drepturile omului, am votat cu gândul la un destin european al României, am votat cu speranţa că românii vor trăi într-o ţară din ce în ce mai normală. Eu cred că avem aici deja un exemplu de preşedinte care apără şi respectă justiţia şi care nu doreşte altceva decât ca magistraţii să îşi ducă la îndeplinire menirea, de a presta un serviciu public pentru cetăţeni pentru funcţionarea statului şi pentru pacea socială, pentru a da cetăţenilor dreptate", a declarat Cătălin Predoiu, la ieşirea de la vot.

12:37 Ministrul Muncii comentează numărul alegătorilor: Îşi dau seama că trebuie să construim

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, după ce a votat, că este impresionată de numărul mare de alegători care s-au prezentat la urne şi a precizat că oamenii înteleg că trebuie să „pună umărul la o Românie normală”.

„Am fost extraordinar de impresionată (de numărul mare de alegători, n.r.) şi mi-a dat un sentiment că oamenii îşi dau seama că trebuie să începem să construim, să punem umărul la o Românie normală, indiferent de locul în care locuim temporar sau în care am decis să locuim pentru totdeauna. Şi unii şi ceilalţi avem rude care ne leagă, familii de care ţinem, am fost impresionată să văd că indiferent de locul în care se află, românii au votat pentru ţara lor”, a declarat Violeta Alexandru.

Potrivit ministrului Muncii, românii din diaspora vor vedea că ţara intră pe un făgaş normal şi „se vor gândi de două ori dacă nu a venit momentul să se intoarcă acasă”.

12:24 Cătălin Ivan: Această campanie a fost îngropată de o criză politică ce nu îşi avea sensul acum

Cătălin Ivan, candidatul Alternativei pentru Demnitatea Naşională la Preşedinţie, a declarat că a votat pentru o alternativă la actuala clasă politică. Ivan a spus că, din punctul său de vedere, în această campanie s-a discutat despre orice altceva în afară de ce trebuia.

Cătălin Ivan a votat duminică la prânz la Liceul „Vasile Alecsandri„ din Iaşi.

El a venit împreună cu soţia şi cele trei fiice şi a votat pe liste suplimentare, explicându-le celor din comisie că are buletin de Bucureşti.

După ieşirea de la urne, Ivan a declarat că este mândru că face parte din noua generaţie a clasei politice din România.

„Am votat pentru o alternativă la actuala clasă politică, pentru demnitate naţională ca sumă a demnităţilor individuale a fiecăruia dintre noi. Despre această campanie pot să vă spun că pe de o parte s-a văzut o clasă politică veche care a refuzat dezbaterea, nu a apărut absolut deloc în faţa românilor, şi pe de alta, o generaţie nouă de politicieni. Sunt foarte mândru să fac parte din această generaţie în jurul vârstei de 40 de ani care a participat la absolut toate dezbaterile, au spus exact ceea ce cred, s-au luptat pentru fiecare vot al celor care aleg astăzi. Sunt optimist, cred că România are o şansă, deşi nu am avut o campanie electorală, deşi aceste alegeri nu sunt nişte alegeri libere, viitorul sună bine. Avem politicieni tineri care să lupte pentru viitorul acestei ţări, pentru ca aceşti copii să rămână în România şi să nu mai plece afară", a declarat Cătălin Ivan.

12:17 Ungureanu (USR): Am votat pentru desprinderea definitivă de comunism

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a votat pentru desprinderea definitivă de comunism, considerând că schimbarea profundă a societăţii nu se poate face fără implicarea tuturor.

Emanuel Ungureanu a declarat, duminică, după votul exprimat la Cluj-Napoca la secţia de votare nr. 164, că oamenii trebuie să meargă la vot, pentru că România are nevoie de „fiecare om curajos”.

„Am votat pentru un preşedinte capabil să genereze în noi curajul de a crede în schimbarea profundă a societăţii şi pentru desprinderea definitivă de comunism. Schimbarea profundă a societăţii nu se poate face fără implicarea tuturor. Au murit oameni la Revoluţia din 1989 ca tu şi eu să avem libertatea de a vota oameni integri şi competenţi în fruntea statului. Mergi la vot, România are nevoie de fiecare om curajos”, a spus Ungureanu.

12:09 Cioloş: Votul de azi să pună definitiv capăt ideii că votăm răul cel mai mic

Dacian Cioloş a fost la urne în Braşov, declarând la ieşirea din secţie că votul de azi „ar trebui să pună definitiv capăt ideii că votăm de frică, că votăm răul cel mai mic”.

Cioloş a votat la Braşov, la secţia nr. 27 amenajată la Liceul de Muzică din oraş.

„Am votat pentru ca România să meargă definitiv pe calea democraţiei, a cinstei şi a competenţei, pentru ca oamenii de bun simţ să poată să-şi construiască un trai aici, în România, fără să fie nevoiţi să plece, şi pentru ca cei care au plecat să aibă motive să vină înapoi. (...) Votul de azi cred că ar trebui să pună definitiv capăt ideii că votăm de frică, că votăm răul cel mai mic”, a declarat Cioloş la ieşirea din secţia de votare.

Cioloş a spus că a votat în Braşov întrucât are deschis aici un cabinet de europarlamentar şi se află de sâmbătă în Poiana Braşov.

12:06 Fifor: Am votat cu gândul la o ţară prosperă, demnă şi respectată oriunde în lume

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat că a votat ”cu gândul la o ţară prosperă, demnă şi respectată oriunde în lume” şi împotriva ”ideii de austeritate. El a fost însoţit de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

”Am votat pentru o ţară în care fiecare să se regăsească şi în care fiecare român să simtă că are un viitor. Am votat cu gândul la copiii mei, am votat cu gândul la o ţară prosperă, demnă şi respectată oriunde în lume. Am votat împotriva ideii de austeritate, împotriva oricui proiect care ar putea să pună în pericol siguranţa cetăţenilor, care ar putea să pericliteze viaţa bătrânilor noştri, a copiilor noştri, a părinţilor noştri, pentru că pentru noi e important să ştim că putem avea o ţară în care fiecare român să trăiască şi să aibă un viitor”, a declarat secretarul general al PSD, MIhai Fifor, după ce a votat.

El a venit însoţit de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

12:00 BEC, 12.00: Prezenţa este de 15,82%. peste jumătate de milion de români au votat în plus în oraşe

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 12.00, este de 15,82%, comparativ cu europarlamentarele din luna mai, când prezenţa, pentru aceeaşi oră, a fost de 15,06 %.

Până la ora 12.00, şi-au exprimat votul 2.882.075, dintre care 1,724,928 în mediul urban şi 1,157,147 în mediul rural.

Judeţe fruntaşe: Ilfov (20,3%), Constanţa (19%), Teleorman (18,7%)

Judeţe codaşe: Satu Mare (11%), Covasna (11,2%), Maramureş (12,3%).

În Capitală, prezenţa la vot, la ora 12.00, a fost de 16,27%.

La ora 12.00, în cadrul alegerilor europarlamentare din luna mai 2019, prezenţa era de 15,06 %.

Nu se poate face o comparaţie cu primul tur al prezidenţialelor din 2014, deoarece la acea vreme raportările BEC erau mai rare, existând la prânz prezenţa doar pentru ora 13.00.

11:40 Boc la urne, emoţionat de mesajul transmis de disapora: Ne dorim o ţară ca afară

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc a mers la urne, declarându-se emoţionat de mesajul transmis de diaspora: „Românii, oriunde se află, tratează cu maximă importanţă aceste alegeri şi au înţeles faptul că deciziile politice majore se iau prin vot”.

Emil Boc a declarat, duminică, după vot, că românii îşi doresc o ţară ca afară, adică o Românie normală.

Citeşte continuarea...

11:35 Hava: Avem nevoie de normalitate. Îi rog pe toţi oamenii să se ducă la vot

Europarlamentarul Mircea Hava, fost primar la Aba Iulia, a spus, la ieşirea de la urne, că România are nevoie de oameni cărora „să li se deschidă uşile”. Cetăţenii s-au săturat de cei care arată cu degetul, dar de fapt ei sunt cei care trebuie arătaţi cu degetul, a spus fostul edil.

După votul de duminică, europarlamentarul Mircea Hava a declarat, la Alba Iulia, că România are nevoie de normalitate şi toată lumea este sătulă de oameni „care arată cu degetul şi de fapt ei sunt cei care trebuie arătaţi cu degetul”.

„Am votat pentru normalitate, pentru o ţară normală de care avem atâta nevoie. Pot spune şi după ce am schimbat un pic registrul şi sunt acolo de unde parcă se vede cu un pic altfel. Da, avem nevoie de normalitate, de oameni cărora să li se deschide uşa, oameni care să fie salutaţi. Toată lumea este sătulă de oameni care nu ne fac altceva decât să fie în topul glumelor nesărate, în topul greşelilor de ortografie sau oameni care arată cu degetul şi de fapt ei sunt cei care trebuie arătaţi cu degetul”, a declarat europarlamentarul PNL.

El a spus că oamenii trebuie să meargă la vot, iar lcrurile şi ţara se vor schimba în bine.

„Ce pot să spun, eu îi rog pe toţi oamenii să se ducă la vot. Aşa cam au avut încredere în mine atâţia ani, aşa cum au avut încredere în noi, pot să aibă încredere în continuare. Lucrurile şi ţara se vor schimba în bine”, a declarat Mircea Hava.

În judeţul Alba sunt amenajate 439 de secţii de vot, la care sunt aşteptate 310.304 persoane.

11:29 Cataramă: Am votat pentru ca să fim o naţiune respectată în lume, bazată pe o economie puternică

Omul de afaceri şi candidatul la alegerile prezidenţiale, Viorel Cataramă, a anunţat, duminică, că a votat pentru o Românie care să fie respectată în lume, care să se bazeze pe o economie puternică şi sprijinită de un stat suplu.

Citeşte continuarea...

11:28 Udrea, la urne: Speranţele mele nu sunt foarte mari că lucrurile se schimbă radical în bine

Elena Udrea s-a prezentat la urne şi a precizat că, deşi a votat, nu are speranţe că lucrurile din România se vor schimba în bine într-un viitor apropiat, deoarece mulţi dintre candidaţii la prezidenţiale au ocupat funcţii publice, iar rezultatele activităţii lor „sunt cele pe care le ştim”.

Citeşte continuarea...

11:22 Cafea gratuită oferită de o patiserie din Iaşi celor care au votat

O patiserie din Iaşi oferă cafea gratuită celor care demonstrează că duminică s-au prezentat la urne. Reprezentanţii patiseriei au declarat că fac acest lucru pentru a încuraja spiritul civic.

Ieşenii care au fost la vot pot primi o cafea gratuită de la o patiserie din Iaşi.

Citeşte continuarea...

11:17 Traian Băsescu: Alegerile, un moment fundamental de schimb de generaţii

Fostul preşedinte Traian Băsescu, europarlamentar PMP, a declarat duminică, după ce a votat, că aceste alegeri sunt ”moment fundamental de schimb de generaţii” şi i-a îndemnat pe tineri să-şi exercite dreptul de vot.

Citeşte continuarea...

11:07 Prezenţa la urne de 100%, depăşită la o secţie din judeţul Sibiu

La secţia de vot amenajată în staţiunea montană Păltiniş, judeţul Sibiu, prezenţa la urne a depăşit, după patru ore de la deschiderea urnelor, 100%. Toate persoanele au votat pe lista suplimentară.

Citeşte continuarea...

11:00 BEC, ora 11.00: Prezenţa la vot este de 11,08%

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 11.00, este de 11,08%. Aceasta este mai mare comparativ cu cea înregistrată la alegerile europarlamentare din luna mai, când, la aceeaşi oră participarea era de 10,5%.

10:44 Tăriceanu: Asisităm la nişte alegeri care au fost practic într-un perfect anonimat

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a acuzat, duminică, după ce a votat, un deficit democratic foarte grav cauzat de lipsa campaniei electorale. ”Asistăm la nişte alegeri care au fost practic într-un perfect anonimat”, a punctat Tăriceanu.

”Asistăm la nişte alegeri care au fost practic într-un perfect anonimat, fără campanie electorală, fără ca să existe dezbaterile necesare, în aşa fel încât alegătorii să poată să ia cunoştiinţă de programul fiecărui candidat şi să voteze raţional, pe baza ofertei electorale făcută de fiecare. Este un deficit democratic grav”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu după ce a votat.

El a mai spus că intenţionează să propună modificarea legislaţiei electorale, astfel încât campaniile electorale să fie cât mai vizibile.

„Am o singură bucurie, anume că urmare a propunerilor pe care le-am făcut şi au fost acceptate în legătură cu votul anticipat pe mai multe zile. Am văzut că s-a exercitat votul românilor în străinătate în condiţii mult mai civilizate”, a adăugat liderul ALDE.

10:40 Record de votanţi într-o localitate din Prahova. Prezenţă de 33,46%, în Sinaia. Media în judeţ: 8%

Un record de votanţi s-a înregistrat la o secţie din Sinaia, judeţul Prahova. La trei ore de la deschiderea urnelor, prezenţa la vot la secţia amenajată în Şcoala Gimnazială „George Enescu”, aflată chiar în centrul staţiunii, era de 33,46%.

La ora 10.00, la secţia de vot nr. 259, amenajată în Şcoala Gimnazială „George Enescu” din Sinaia a fost înregistrată o prezenţă 33,46 %, în condiţiile în care media pe judeţ ea, la aceeaşi oră, 8.97%.

Secţia de vor 259 este chiar în centrul staţiunii Sinaia. Aici, 132 de persoane au votat pe liste suplimentar,e iar 52 pe liste permanente.

Prezenţă mare de vot este şi la secţia amenajată în Cazinoul din Sinaia, unde la ora 10 a fost înregistrată o prezenţă de 24,68 %.

În Sinaia sunt înscrise pe liste aproape 10.000 de persoane, din care au votat 914. Alte 550 şi-au exprimat dreptul de vot pe liste suplimentare.

În Prahova sunt amenajate 623 de secţii de votare, pe liste fiind 655.004 de alegători.

10: 35 Prezenţe record în ţară, în primele 3 ore de vot: 82% participare, într-o secţie din Mehedinţi

Potrivit datelor oficiale, există, la ora 10.00, secţii de votare în ţară unde prezenţa la vot este de peste 50%. La secţia din Ostrovu Mare, judeţul Mehedinţi, prezenţa este de 82,4%.

Până la ora transmiterii ştirii, la secţia din Ostrovu Mare (jud. Mehedinţi), acolo unde sunt înscrişi pe liste 57 de oameni, au votat 7. În schimb, alţi 40 au votat aici pe liste suplimentare.

Şi în secţiile din staţiuni, prezenţa este record până la această oră. Păltiniş (secţia 105)- 76.92%, Băile Felix, secţia de la Grădiniţa "Albă ca Zăpada"- 66,4%.

În secţia numărul 509 din judeţul Cluj, prezenţa este de 76%, iar în localitatea Colibi din judeţul Alba au votat deja 57% dintre alegătorii înscrişi.

Alte prezenţe mari:

Izvoarele, jud. Alba- 33%

Teleorman, loclalitatea Zlata- 50,8%

Telelorman, localitatea Gresia- 37,8%

10:25 Kelemen: Am votat pentru respect şi pentru încredere, pentru o ţară care va investi în educaţie

Candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale, Kelemen Hunor, a votat pentru „respect şi pentru încredere” şi pentru o ţară care „va investi în două resurse importante: omul şi natura”.

Kelemen Hunor a declarat, duminică, după ce a votat la secţia amenajată în Primăria comunei natale Cârţa, judeţul Harghita, că orice vot este foarte important, fiindcă înseamnă şi legitimitate, dar şi implicarea cetăţenilor în treburile cetăţii.

„Am votat pentru viitorul României, pentru respect şi pentru încredere, am votat pentru o societate şi pentru o ţară care va investi în două resurse importante, omul şi natura, în educaţie şi în protecţia mediului şi susţinerea economiei. Sunt convins că astăzi va fi o prezenţă mare şi eu spun să mergeţi la vot şi să votaţi, să alegeţi cea mai bună soluţie pentru România. Toată lumea să meargă la vot. Votul de azi este foarte important, de aceea eu cred că trebuie să meargă cât mai multă lume la vot. Orice alegere, orice vot este foarte important fiindcă înseamnă şi legitimitate, dar şi implicarea cetăţenilor în treburile cetăţii”, a spus Kelemen.

10:19 Dan Barna a votat la o secţie amenajată în oraşul Sibiu: „Aici e puterea cetăţenilor”

Candidatul USR Plus la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a votat la Sibiu, iar când a introdus votul în urnă, a spus: „Aici e puterea cetăţenilor”. „Exprimaţi-vă credinţa dumneavoastră pentru viitorul României, oricare va fi această credinţă”, a spus la ieşirea de la urne.

Dan Barna a votat la secţia numărul 52, amenajată într-o grădiniţă din oraşul Sibiu. El a mers la urne alături de soţie, care a votat pe liste suplimentare.

La ieşirea de la urne, Dan Barna s-a declarat optimist şi bucuros că românii au înţeles care este miza acestor alegeri.

„Generaţia de după '89 se implică. Este un vot pentru viitor. Am venit la acest vot alături de familia mea, sunt părinţii mei aici, fraţii mei şi cei doi colegi, pentru că a fost un efort de echipă şi sunt foarte optimist de rezultat. Mesajul meu e foarte simplu <Luaţi-vă prietenii, colegii, familia, pe toţi cei apropiaţi şi mergeţi la vot. Exprimaţi-vă credinţa dumneavoastră pentru viitorul României, oricare va fi această credinţă. Astăzi, ştampila aceea mică este puterea pe care o are fiecare cetăţean şi astăzi putem să avem România pe care noi o dorim împreună”, a declarat Barna.

Când a introdus votul în urnă, Barna a arătat spre ştampilă şi a spus: „Aici e puterea cetăţenilor”.

La nivelul judeţului Sibiu sunt aşteptaţi în 376 de secţii amenajate 379.246 de persoane.

10:04 BEC, prezenţa la vot la ora 10.00: 6,89%, mai mare decât în primul tur din 2014

Biroul Electoral Central anunţă că prezenţa la vot, în cadrul primului tur al alegerilor prezidenţiale, pentru ora 10.00, este de 6,89%, în timp ce în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, prezenţa la vot la aceeaşi oră, era de 6,55%.

Potrivit datelor oficiale, până la ora 10.00 au votat 1.256.029, reprezentând 6,89% din alegători. Dintre aceştia, 653 au cerut urnă mobilă, iar 161.660 au votat pe liste suplimentare.

În mediul urban au votat aproape 725.000, în timp ce în mediul rural prezenţa este la ora 10.00 de 531.000.

Cea mai mare prezenţă la vot: Teleorman (9,40%), Ilfov (9,39%) şi Olt (8,84%).

Cea mai redusă prezenţă la vot: Covasna (4,54%), Satu Mare (4,83%), Harghita (5,11%).

În primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, prezenţa la vot la aceeaşi oră, era de 6,55%.

La alegerile europarlamentare din acest an, prezenţa de vot la ora 10.00 a fost de 6,56%.

09:57 Deputatul F. Roman: Am votat pentru o Românie în care violatorii şi criminalii să stea în puşcărie

Deputatul PNL Florin Roman a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Românie în care violatorii şi criminalii să stea în puşcărie şi pentru care românii să nu se teamă de ordonanţele date peste noapte.

„Am votat astăzi pentru o Românie normală, iar pentru mine o Românie normală este o Românie în care avem garanţia că legea este lege pentru toţi, în care să nu avem grijă că cineva peste noapte va da o ordonanţă ca să măcelărească codurile justiţiei”, a declarat Roman.

Acesta a adăugat că pentru el o Românie normală înseamnă o Românie în care criminalii şi violatorii stau în puşcărie, nu în libertate.

09:44 Numărul românilor care au votat în ţară a depăşit un milion

Numărul românilor care au votat în ţară la primul tur al alegerilor prezidenţiale a depăşit, duminică dimineaţă, pragul de un milion, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Judeţele cu cea mai ridicată prezenţă sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Giurgiu şi Constanţa.

La ora 09.40, se înregistrau 1.018.068 de votanţi, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Dintre aceştia, 583.357 votaseră în mediul urban, iar 434.711, în mediul rural.

Judeţele cu cea mai ridicată prezenţă la vot sunt Ilfov, Teleorman, Olt, Giurgiu şi Constanţa, în timp ce la coada clasamentului se află Covasna, Satu Mare, Harghita, Maramureş şi Arad.

09:17 Iohannis: Am votat pentru România normală. Dragi români, vă aştept la vot

Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prrezidenţiale, a votat, duminică, la o secţie organizată la Liceul Jean Monnet, fiind însoţit de lideri PNL, printre care Alina Gorghiu şi Dan Motreanu. ”Am votat pentru România normală. Este o zi extrem de importantă”, a mai spus el.

Citeşte continuarea...

09:12 Nicolae Robu: Am votat pentru ca România să fie reprezentată în continuare cu demnitate

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a votat pentru ca „România să fie reprezentată în continuare cu demnitate”.

Primarul Timişoarei, Nicolae Robu, a declarat, la ieşlirea de la urne, că a votat pentru ca „România să fie reprezentată în continuare cu demnitate, credibilitate şi cu înţelepciune”.

În judeţul Timiş au fost amenajate aproape 600 de secţii de votare, la care sunt aşteptate peste 600.000 de persoane.

09:07 Vicepreşedintele Senatului: Am votat pentru viitorul fetiţei mele Voi deveni tătic în curând

Vicepreşedintele Senatului, Mihai Goţiu, a votat pentru viitorul fetiţei sale, deoarece peste trei săptămâni va deveni tată. Goţiu a spus că vrea ca fetiţa să trăiască într-o ţară în care pădurile cresc şi în care aerul din oraş să nu fi poluat.

Mihai Goţiu a declarat, duminică, după ce a votat la Cluj-Napoca, la Secţia de votare nr. 50, că are mari aşteptări de la viitorul preşedinte, pentru viitorul tuturor cetăţenilor ţării.

„Am venit să votez cu gânduri foarte mari. Peste trei săptămâni o să devin tătic şi am venit să votez pentru viitorul fetiţei mele, pentru un viitor în care să trăiască într-o ţară în care pădurile cresc, în care se va putea plimba prin munţi, în care aerul din oraş să nu fi poluat, într-o ţară în care să aibă parte de o educaţie cu adevărat sănătoasă şi de calitate, într-o ţară în care să putem circula liniştit pe autostrăzi, pe şosele, pe căile ferate din România. O ţară pe care ne-o dorim cu adevărat cu toţii ca să fim fericiţi”, a spus Goţiu.

Acesta a mulţumit românilor din diaspora care s-au mobilizat, apreciind efortul lor extraordinar ca să voteze.

„Au transmis un mesaj extraordinar pentru România. Le mulţumesc că au votat pentru viitorul copilului meu, pentru viitorul copiilor lor şi pentru o ţară pe care chiar promit că o facem să merite să se întoarcă acasă, să merite ca şi fetiţa mea să nu ajungă să se uite pe Facebook unde îi sunt prietenii, în ce ţări şi pe unde umblă. Am încredere că va fi o zi extraordinară pentru România”, a conchis senatorul USR.

09:00 BEC, prezenţa la ora 09.00: 3,51 %. Capitala, pe primul loc

Prezenţa în primul tur al alegerilor prezidenţiale la ora 09.00 este de 3,51%, potrivit Biroului Electoral Central. Cei mai mulţi votanţi se înregistrează în Bucureşti, Constanţa, Prahova, Iaşi şi Dolj, prezenţa cea mai scăzută fiind în Covasna, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Harghita şi Satu Mare.

Un număr de 640.431 de alegători votaseră până la ora 09.00 în secţiile de vot din ţară, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC). Dintre aceştia, 536.675 erau votanţi pe liste permanente, iar 103.620, pe liste suplimentare.

136 de alegători au votat folosindu-se de urna mobilă.

Numărul alegătorilor care au votat, până la ora 09.00, în mediul urban era de 362.275, în timp ce în mediul rural votaseră 278.156 de români.

Cei mai mulţi votanţi s-au înregistrat în Bucureşti- 59.675, Constanţa - 28.915, Prahova - 24.836, Iaşi- 24.432 şi Dolj - 21.962, în timp ce judeţele Covasna, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Harghita şi Satu Mare înregistrează un număr redus de votanţi.

Procentual, ca şi prezenţă, judeţul aflat în top este Ilfovul, cu 5,18 %, în timp ce la coada clasamentului se află judeţul Covasna, cu o prezenţă de 2,19 %.

Prezenţa la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, de la ora 09,00, era de 3,36%.

08:49 Numărul românilor care au votat în ţară a depăşit 500.000. Capitala, pe primul loc

Numărul românilor care au votat în ţară la primul tur al alegerilor prezidenţiale a depăşit, duminică dimineaţă, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulţi votanţi se înregistrează în continuare în Bucureşti.

La ora 08.43, se înregistrau 510.285 de alegători care votaseră în secţiile din ţară în primul tur al alegerilor prezidenţiale şi o prezenţă de 2,80%, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).

Cei mai mulţi votanţi se înregistrează în continuare în Bucureşti, respectiv 47.873 la ora 08.43.

Judeţul cu cea mai slabă participare la vot este Covasna, cu 3.185 de alegători care au votat.

08:40 Ciolacu: Am votat cu speranţa unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite

Marcel Ciolacu a votat, la o secţie amenajată în Buzău, cu speranţa „unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite”.

La ieşirea de la urne Ciolacu a spus că a votat „cu speranţa unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite, şi nu în ultimul rând cu persoana care a ajutat în aceşti ani oraşul în care m-am născut şi judeţul Buzău”.

Întrebat despre prezenţa de vot la urne, Ciolacu a afirmat că trebuie să depăşească 50%, în aşa fel încât eventualii candidaţi clasaţi în turul al doilea să fie cât mai reprezentantivi.

„Îmi doresc din tot sufletul să vină cât mai mulţi români astăzi la vot, fiindcă aşa este normal, e una din zilele în care eu aş vedea obligativitatea votului”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta s-a declarat mulţumit de votul din diaspora: „Am văzut că în sfârşit am reuşit ca şi în diaspora să se voteze normal, printr-o lege de care eu sunt foarte mândru. Sunt mândru că am reuşit să ne adunăm şi să depăşim toate orgoliile partinice pentru o lege foarte foarte bună”.

08:30 Turcan: Am votat pentru o Românie în care legea-i lege pentru toţi

Vicepremierul Raluca Turcan a votat în sediul Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Sibiu „pentru o Românie în care legea-i lege pentru toţi”. Turcan a mers la urne alături de noul ministru al Sănătăţii, Victor Costache.

La ieşirea de la urne, Raluca Turcan a spus că a votat pentru o Românie „în care legea-i lege pentru toţi, pentru o Românie în care instituţiile să ajungă să funcţioneze pentru cei mulţi şi nu pentru clientela politică, pentru o Românie în care instituţiile au eficienţă în materie de sănătate, educaţie, ordine publică, siguranţă, pentru o Românie în care părinţii şi bunicii îşi cresc copiii fără să se teamă că infractorii sunt puşi în libertate, pentru o Românie în care dacă te duci la şcoală înveţi carte şi dacă vrei să te angajezi te angajezi pe bază de meritocraţie şi nu pe pile”.

Turcan a mers la urne alături de noul ministru al Sănătăţii, Victor Costache. Acesta urmează să voteze mai târziu la o secţie organizată la grădiniţa din Cisnădioara.

08:25 Dăncilă: Am votat pentru o Românie a bunăstării, O Românie sigură şi demnă

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a votat, duminică dimineaţa, în Bucureşti, fiind însoţită de soţul său, dar şi de fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. ”Am votat pentru o Românie a bunăstării, sigură şi demnă”, a spus ea după ce şi-a exercitat dreptul de vot.

„Am votat pt o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură şi demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au cepune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii şi salarii, am votat împotriva austerităţii. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile preşedintelui”, a declarat Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

Ea a adresat un îndemn românilor să iasă la vot.

„Toţi românii trebuie să contribuie la creionarea viitorului, atât pentru nepoţii şi copii noştri, dar şi pentru ceilalţi români care trebuie să rămână în ţara lor şi să aibă un trai mai bun”, a completat fostul premier.

08:12 Orban: Am votat cu gânduri bune, pentru o Românie normală

Premierul Ludovic Orban a votat, duminică dimineaţa, la o secţie de votare din Dobroieşti, Ilfov. ”Am votat cu gânduri bune, pentru o Românie normală”, a spus el după ce şi-a exercitat votul.

”Am votat cu gânduri bune pentru România. Am votat pentru o Românie normală, dezvoltată, puternică, respectată în lume, în care drepturile şi libertăţile sunt respectate cu sfinţenie şi în care fiecare cetăţean are şansa de a reuşi în viaţă”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai spus că funcţia de preşedinte al României e cea mai importantă în statul român.

De asemenea, premierul i-a îndemnat pe români să-şi exercite dreptul de vot,

”Dreptul de vot a fost obţinut prin sacrificii. Este un drept fundamental”, a completat Ludovic Orban.

Întrebat de ce a votat la această oră, premierul a glummit: ”Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge”.

08:00 Peste 250.000 de români au votat în ţară în prima oră de la deschiderea urnelor. Prezenţă de 1,42%

258.849 de alegători au votat în prima oră de la deschiderea urnelor, înregistrându-se o prezenţă de 1,42 %, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).

Cei mai mulţi votanţi sunt în continuare în Capitală, respectiv 24.659 până duminică, la ora 08.00.

Judeţul cu cea mai slabă participare la vot este judeţul Covasna, unde 1.515 de oameni au votat.

La ora 08.00, se înregistra o prezenţă la vot de 1,42%.

Prezenţa în timp real la urne poate fi consultată AICI

07:33 Anisie: Omul nu trebuie să fie umilit şi să stea la rând pentru a-şi exercita un drept fundamental

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a votat, duminică, la secţia de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, ea precizând că este un lucru foarte bun că nu mai sunt cozi în străinătate şi că aşa ar fi fost normal să fie mereu.

„Am votat cu gândul unei normalităţi în România. Doamne ajută să fie o Românie aşa cum ne dorim noi toţi. Să mergem la voi. Am câtşigat acest drept, prin umare toată lumea să voteze. Îi îndemn şi pe toţi cetăţenii României să iasă astăzi la vot şi să înţeleagă că este în folosul nostru să avem o normalitate în această ţară. Este un lucru foarte bun că nu mai sunt cozi în străinătate, în felul acesta iarăşi vorbim despre normalitate. Aşa ar fi trebuit să fie întotdeauna. Omul nu trebuie să fie umilit şi să stea la rând pentru a-şi exercita un drept fundamental", a declarat Monica Anisie, la ieşirea de la vot.

07: 26 Firea, la urne: Am votat cu gândul la un preşedinte care pune capăt măsurilor de austeritate

Gabriela Firea s-a prezentat, încă de la deschiderea urnelor, la Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” pentru a vota, iar la ieşirea din instituţie, primarul general a declarat că a ales cu gândul la un preşedinte care va pune capăt măsurilor de austeritate.

„Am venit să votez cu gândul la copiii acestei taro, nu doar la copiii mei. Îmi doresc foarte mult să trăim într-o ţară în care toţi copiii săaibă şanse egqle şi de educaţie şi dezvoltare - atât cei din mediul rural, cât şi cei din marile oraşe. Mi se pare normal să votăm şi să avem orice acţiune şi orice gând la ei, la copii, la tineri”, a declarat Gabriela Firea, după vot.

Primarul general a spus că a votat cu speranţă, precizând care este preşedintele pe care şi-l doreşte:

„Am votat cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate care vor face foarte mult rău. A scădea veniturile românilor nu poate fi decât o veste îngrijorătoare. În ceea ce mă priveşte, nu voi fi niciodată de acord să fie sacrificiu pe categorii sociale, care oricum sunt vulnerabile. Sunt un om care întotdeauna a considerat că şi bunicii noştri şi părinţii trebuie să trăiască decent, nu doar prin ajutorul copiilor şi neopoţilor, ci şi prin veniturile pe care le obţin”, a mai spus Firea.

„Mi-aş dori o Românie frumoasă, o Românie prosperă în care fiecare să-şi găsească un loc care să le aducă mulţumire sufletească. Vom vedea ce se va întâmpla”, completează primarul.

07:20 Ministrul de Interne: Votul nu este doar un drept, este o obligaţie morală

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, a fost primul alegător care a votat, duminică, la secţia de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, el precizând că votul este o datorie morală pe care o au românii, din respect pentru cei care au murit acum 30 de ani pentru acest drept.

"Avem foarte multă treabă astăzi la minister, o să avem şi videoconferinţă acum imediat, colegii din minister sunt la datorie şi suntem toţi in dispozitive, aşa că a fost un motiv obectiv pentru că am venit la prima oră. Din respect pentru cei care acum 30 de ani şi-au sacrificat viaţa ca noi, românii, să avem astăzi acest drept îi invit să voteze, indiferent de opţiunea lor. Este până la urmă nu este doar un drept în amintirea lor, este chiar o obligaţie morală", a declarat Marcel Vela, după vot.

07:15 Peste 50.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea urnelor

57.840 de români au votat în secţiile din ţară în primele 10 minute de la deschiderea urnelor, potrivit datelor Biroului Electoral Central.

Cei mai mulţi dintre votanţi s-au înregistrat, în primele minute de la deschiderea urnelor, în Bucureşti.

07:10 Persoanele publice care ar putea vota din spatele gratiilor: Dragnea, Mazăre sau Blejnar

Printre cei peste 15.000 de deţinuţi care şi-au exprimat intenţia să voteze duminică, prin intermediul urnei speciale, s-ar putea afla şi persoanele publice care execută pedepse privative de libertate, de la Liviu Dragnea până la Radu Mazăre.

Citeşte continuarea...

Ştire iniţială

Potrivit Biroului Electoral Central, un număr de 18.748 de secţii de votare vor fi deschise duminică, 10 noiembrie, la alegerile prezidenţiale, iar în străinătate 835 pentru românii de peste hotare. În competiţia pentru prezidenţiale s-au înscris şi au fost validaţi 14 candidaţi.

Mandatul de Preşedinte al României este de cinci ani, iar în data de 10 noiembrie va avea loc votul în ţară la alegerile prezidenţiale, între orele 07.00 şi 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat să aibă loc pe 24 noiembrie, tot în intervalul orar 07.00 - 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, cât şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59.