08:49 Numărul românilor care au votat în ţară a depăşit 500.000. Capitala, pe primul loc

Numărul românilor care au votat în ţară la primul tur al alegerilor prezidenţiale a depăşit, duminică dimineaţă, pragul de 500.000, potrivit datelor Biroului Electoral Central. Cei mai mulţi votanţi se înregistrează în continuare în Bucureşti.

La ora 08.43, se înregistrau 510.285 de alegători care votaseră în secţiile din ţară în primul tur al alegerilor prezidenţiale şi o prezenţă de 2,80%, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).

Cei mai mulţi votanţi se înregistrează în continuare în Bucureşti, respectiv 47.873 la ora 08.43.

Judeţul cu cea mai slabă participare la vot este Covasna, cu 3.185 de alegători care au votat.

08:40 Ciolacu: Am votat cu speranţa unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite

Marcel Ciolacu a votat, la o secţie amenajată în Buzău, cu speranţa „unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite”.

La ieşirea de la urne Ciolacu a spus că a votat „cu speranţa unei Românii mult mai bune, mult mai liniştite, şi nu în ultimul rând cu persoana care a ajutat în aceşti ani oraşul în care m-am născut şi judeţul Buzău”.

Întrebat despre prezenţa de vot la urne, Ciolacu a afirmat că trebuie să depăşească 50%, în aşa fel încât eventualii candidaţi clasaţi în turul al doilea să fie cât mai reprezentantivi.

„Îmi doresc din tot sufletul să vină cât mai mulţi români astăzi la vot, fiindcă aşa este normal, e una din zilele în care eu aş vedea obligativitatea votului”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Acesta s-a declarat mulţumit de votul din diaspora: „Am văzut că în sfârşit am reuşit ca şi în diaspora să se voteze normal, printr-o lege de care eu sunt foarte mândru. Sunt mândru că am reuşit să ne adunăm şi să depăşim toate orgoliile partinice pentru o lege foarte foarte bună”.

08:30 Turcan: Am votat pentru o Românie în care legea-i lege pentru toţi

Vicepremierul Raluca Turcan a votat în sediul Colegiului Naţional „Octavian Goga” din Sibiu „pentru o Românie în care legea-i lege pentru toţi”. Turcan a mers la urne alături de noul ministru al Sănătăţii, Victor Costache.

La ieşirea de la urne, Raluca Turcan a spus că a votat pentru o Românie „în care legea-i lege pentru toţi, pentru o Românie în care instituţiile să ajungă să funcţioneze pentru cei mulţi şi nu pentru clientela politică, pentru o Românie în care instituţiile au eficienţă în materie de sănătate, educaţie, ordine publică, siguranţă, pentru o Românie în care părinţii şi bunicii îşi cresc copiii fără să se teamă că infractorii sunt puşi în libertate, pentru o Românie în care dacă te duci la şcoală înveţi carte şi dacă vrei să te angajezi te angajezi pe bază de meritocraţie şi nu pe pile”.

Turcan a mers la urne alături de noul ministru al Sănătăţii, Victor Costache. Acesta urmează să voteze mai târziu la o secţie organizată la grădiniţa din Cisnădioara.

08:25 Dăncilă: Am votat pentru o Românie a bunăstării, O Românie sigură şi demnă

Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a votat, duminică dimineaţa, în Bucureşti, fiind însoţită de soţul său, dar şi de fostul ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. ”Am votat pentru o Românie a bunăstării, sigură şi demnă”, a spus ea după ce şi-a exercitat dreptul de vot.

„Am votat pt o Românie a bunăstării, o Românie a drepturilor garantate, o Românie sigură şi demnă în care românii să nu trăiască cu teama zilei de mâine că nu au cepune pe masă, că nu au bani pentru medicamente sau pentru facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii şi salarii, am votat împotriva austerităţii. Am votat pentru o Românie unită, în care fiecare român să se regăsească în deciziile preşedintelui”, a declarat Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale.

Ea a adresat un îndemn românilor să iasă la vot.

„Toţi românii trebuie să contribuie la creionarea viitorului, atât pentru nepoţii şi copii noştri, dar şi pentru ceilalţi români care trebuie să rămână în ţara lor şi să aibă un trai mai bun”, a completat fostul premier.

08:00 Peste 250.000 de români au votat în ţară în prima oră de la deschiderea urnelor. Prezenţă de 1,42%

258.849 de alegători au votat în prima oră de la deschiderea urnelor, înregistrându-se o prezenţă de 1,42 %, potrivit datelor Biroului Electoral Central (BEC).

Cei mai mulţi votanţi sunt în continuare în Capitală, respectiv 24.659 până duminică, la ora 08.00.

Judeţul cu cea mai slabă participare la vot este judeţul Covasna, unde 1.515 de oameni au votat.

La ora 08.00, se înregistra o prezenţă la vot de 1,42%.

Prezenţa în timp real la urne poate fi consultată AICI

07:33 Anisie: Omul nu trebuie să fie umilit şi să stea la rând pentru a-şi exercita un drept fundamental

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a votat, duminică, la secţia de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, ea precizând că este un lucru foarte bun că nu mai sunt cozi în străinătate şi că aşa ar fi fost normal să fie mereu.

„Am votat cu gândul unei normalităţi în România. Doamne ajută să fie o Românie aşa cum ne dorim noi toţi. Să mergem la voi. Am câtşigat acest drept, prin umare toată lumea să voteze. Îi îndemn şi pe toţi cetăţenii României să iasă astăzi la vot şi să înţeleagă că este în folosul nostru să avem o normalitate în această ţară. Este un lucru foarte bun că nu mai sunt cozi în străinătate, în felul acesta iarăşi vorbim despre normalitate. Aşa ar fi trebuit să fie întotdeauna. Omul nu trebuie să fie umilit şi să stea la rând pentru a-şi exercita un drept fundamental", a declarat Monica Anisie, la ieşirea de la vot.

07: 26 Firea, la urne: Am votat cu gândul la un preşedinte care pune capăt măsurilor de austeritate

Gabriela Firea s-a prezentat, încă de la deschiderea urnelor, la Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa” pentru a vota, iar la ieşirea din instituţie, primarul general a declarat că a ales cu gândul la un preşedinte care va pune capăt măsurilor de austeritate.

„Am venit să votez cu gândul la copiii acestei taro, nu doar la copiii mei. Îmi doresc foarte mult să trăim într-o ţară în care toţi copiii săaibă şanse egqle şi de educaţie şi dezvoltare - atât cei din mediul rural, cât şi cei din marile oraşe. Mi se pare normal să votăm şi să avem orice acţiune şi orice gând la ei, la copii, la tineri”, a declarat Gabriela Firea, după vot.

Primarul general a spus că a votat cu speranţă, precizând care este preşedintele pe care şi-l doreşte:

„Am votat cu gândul la un preşedinte care va pune capăt unor măsuri de austeritate care vor face foarte mult rău. A scădea veniturile românilor nu poate fi decât o veste îngrijorătoare. În ceea ce mă priveşte, nu voi fi niciodată de acord să fie sacrificiu pe categorii sociale, care oricum sunt vulnerabile. Sunt un om care întotdeauna a considerat că şi bunicii noştri şi părinţii trebuie să trăiască decent, nu doar prin ajutorul copiilor şi neopoţilor, ci şi prin veniturile pe care le obţin”, a mai spus Firea.

„Mi-aş dori o Românie frumoasă, o Românie prosperă în care fiecare să-şi găsească un loc care să le aducă mulţumire sufletească. Vom vedea ce se va întâmpla”, completează primarul.

07:20 Ministrul de Interne: Votul nu este doar un drept, este o obligaţie morală

Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Marcel Vela, a fost primul alegător care a votat, duminică, la secţia de votare de la Liceul "Jean Monnet" din Capitală, el precizând că votul este o datorie morală pe care o au românii, din respect pentru cei care au murit acum 30 de ani pentru acest drept.

"Avem foarte multă treabă astăzi la minister, o să avem şi videoconferinţă acum imediat, colegii din minister sunt la datorie şi suntem toţi in dispozitive, aşa că a fost un motiv obectiv pentru că am venit la prima oră. Din respect pentru cei care acum 30 de ani şi-au sacrificat viaţa ca noi, românii, să avem astăzi acest drept îi invit să voteze, indiferent de opţiunea lor. Este până la urmă nu este doar un drept în amintirea lor, este chiar o obligaţie morală", a declarat Marcel Vela, după vot.

07:15 Peste 50.000 de români au votat în primele 10 minute de la deschiderea urnelor

57.840 de români au votat în secţiile din ţară în primele 10 minute de la deschiderea urnelor, potrivit datelor Biroului Electoral Central.

Cei mai mulţi dintre votanţi s-au înregistrat, în primele minute de la deschiderea urnelor, în Bucureşti.

07:10 Persoanele publice care ar putea vota din spatele gratiilor: Dragnea, Mazăre sau Blejnar

Printre cei peste 15.000 de deţinuţi care şi-au exprimat intenţia să voteze duminică, prin intermediul urnei speciale, s-ar putea afla şi persoanele publice care execută pedepse privative de libertate, de la Liviu Dragnea până la Radu Mazăre.

Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a transmis că din totalul de peste 20.000 de deţinuţi la nivel naţional, 17.660 au drept de vot, iar dintre aceştia, peste 15.000 au cerut să voteze la alegerile prezidenţiale de duminică.

În cursul zilei de duminică ar putea vota şi Liviu Dragnea. Fostul lider PSD şi preşedinte al Camerei Deputaţilor este personajul care încă atrage atenţia opiniei publice, chiar dacă a fost condamnat pe 27 mai, imediat după alegerile europarlamentare. Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova, unde ispăşeşte o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC. Acesta a formulat mai multe căi de atac împotriva deciziei de condamnare.

Tot la Penitenciarul Rahova se află un alt fost politician care ar putea vota duminică: Radu Mazăre. Fostul primar al Constanţei a fost adus din Madagascar pentru a executa pedeapsa de 9 ani de închisoare în dosarul terenurilor şi plajelor din Constanţa.

Citeşte continuarea...

Ştire iniţială

Potrivit Biroului Electoral Central, un număr de 18.748 de secţii de votare vor fi deschise duminică, 10 noiembrie, la alegerile prezidenţiale, iar în străinătate 835 pentru românii de peste hotare. În competiţia pentru prezidenţiale s-au înscris şi au fost validaţi 14 candidaţi.

Mandatul de Preşedinte al României este de cinci ani, iar în data de 10 noiembrie va avea loc votul în ţară la alegerile prezidenţiale, între orele 07.00 şi 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost programat să aibă loc pe 24 noiembrie, tot în intervalul orar 07.00 - 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, cât şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59.

Votarea în ţară a început duminică, la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.

Cetăţenii pot vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente este 18.217.156, iar numărul total al românilor cu domiciliul în străinătate, care figurează cu drept de vot la scrutinul din 10 noiembrie, este 715.752.

Cine are drept de vot la alegerile prezidenţiale

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Cetăţenii români care au împlinit 18 ani până în ziua alegerilor, inclusiv, pot vota la prezidenţialele de anul acesta, dacă nu au restricţii impuse de justiţie. Agenţia MEDIAFAX vă prezintă tot ce trebuie să ştiţi despre cine are dreptul să voteze în ţară şi în străinătate.

Potrivit legislaţiei în vigoare, au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

Ghidul alegătorului aflat în România sau în străinătate prevede că la prezidenţiale nu au dreptul de vot "debilii sau alienaţii mintal", puşi sub interdicţie, şi nici persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pot vota persoanele reţinute sau deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale. În această situaţie, procedura de exercitare a dreptului de vot este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central.

Unde pot vota alegătorii

Cetăţenii pot vota la una dintre următoarele secţii de votare, potrivit informaţiilor puse la dispoziţie pe site-ul AEP:

- în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi are domiciliul ori reşedinţa, conform legii.

- dacă se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, poate vota la orice secţie de votare din cadrul acesteia.

- dacă persoana îndeplineşte funcţia de membru al biroului electoral al secţiei de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare ori asigură menţinerea ordinii, votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

- în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secţie de votare care îi asigură accesul la vot.

Votarea în ţară începe duminică, la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00. Alegătorii care la ora 21.00 se află la sediul secţiei de votare, cât şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23.59.

Care este procedura de vot

Alegătorii îşi prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau şi introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), potrivit hotărârii AEP.

SIMPV are rolul de a semnala dacă:

- persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;

- persoanei care s-a prezentat la vot i-a fost interzisă exercitarea dreptului de vot;

- alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secţia de votare respectivă;

- alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secţie de votare;

- alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;

- alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin;

- alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondenţă, votul prin corespondenţă transmis de acesta fiind recepţionat de biroul electoral competent.

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează, potrivit informaţiilor furnizate de AEP.

Cetăţeanul român care, din motive temeinice constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

După ce a votat, alegătorul are obligaţia de a introduce buletinul de vot în urnă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta.



Când poate fi solicitată urna specială şi de către cine?

Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din ţară, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea „VOTAT”, buletine de vot şi timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea.

Pot solicita urna specială şi persoanele care în ziua votării se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare.

De asemenea, pot solicita urna specială şi persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale. În această situaţie, procedura de exercitare a dreptului de vot este stabilită prin decizie a BEC.

În cazul în care într-un penitenciar este solicitată exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenţie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

Cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

Care sunt condiţiile în care poate fi suspendată votarea într-o secţie de vot

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive întemeiate.

Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră.

Suspendarea este anunţată prin afişare la uşa sediului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare, în acelaşi timp.

Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.