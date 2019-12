Liderul USR a explicat că, dacă alegerea primarilor va rămâne într-un singur tur, atunci vor avea loc negocieri pentru a se ajunge la o soluţie.

„Principiul este acela că alianţa USR-PLUS va avea candidaţi comuni în oraşe, municipii, comune, acesta este principiul de la care am pornit, principiul pe care este construită alianţa, fără doar şi poate, în ceea ce priveşte relaţia cu PNL, aici lucrurile depind dacă ajungem la primari în două tururi sau nu, dacă reuşim să schimbăm legislaţia şi să avem, cum e normal, şi democratic, şi reprezentativ să avem alegerea primarilor prin două tururi de scrutin, atunci e cumva puţin probabil că vor fi candidaţi unici acolo unde luptăm cu primari PSD cum e situaţia la Bucureşti să spunem....Şi dacă va fi primar într-un singur tur, va trebui să stăm toţi la masă şi să facem tot ce putem cu mintea, inima şi înţelepciunea”, a afirmat Dan Barna.

Liderul USR a susţinut că există voinţă politică şi din partea PNL, iar cel târziu la jumătatea lunii februarie lucrurile vor fi tranşate, urmând să se decidă dacă modul de alegere al primarilor va fi stabilit prin lege adoptată de Parlament sau prin asumarea răspunderii guvernului.

„Văd o deschidere în acest moment...Eu anticipez că undeva cel mai târziu la jumătatea lunii februarie lucrurile vor fi clare. Este una dintre opţiuni. Există posibilitatea şi există perspectiva proximă, este aceea de a trece prin Parlament şi nu e simplu pentru că PSD încă controlează Parlamentul, controlează comisii, controlează Biroul Permanent,... deci e o luptă în Parlament care se va duce în săptămânile următoare şi este şi alternativa aceasta de angajare, de răspundere, asupra căruia premierul e destul de rezervat, cel puţin deocamdată (...) până în final de ianuarie sau început de februarie vom ştii dacă avem primari într-un tur sau două tururi, pentru că şi asta am convenit – o cu premierul Orban, dacă vor fi alegeri într-un singur tur, va trebui să ne aşezăm la masă şi să stăm de vorbă pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru a scăpa Bucureştiul de Gabriela Firea, deci astea sunt în momentul de faţă cărţile de pe masă..”, a explicat Dan Barna.

Dacă alegerea primarilor va avea loc în două tururi, atunci alianţa USR-PLUS va avea un candidat propriu, iar Dan Barna nu exclude apariţia unor tensiuni interne.

„În politică se poate orice, asta am învăţat-o cu certitudine, dar principiul de la care pornim şi cel pe care am construit această alianţă este aceea că vom avea candidaţi unici, deci la acest moment vom avea un proces intern de desemnare, de alegere a candidatului care să fie susţinut de către alianţa în ceea ce înseamnă eventualele negocieri cu PNL, cu PMP şi alţii”, a afirmat liderul USR.

În acest context, Dan Barna a confirmat că în procesul de desemnare a candidatului pentru Primăria Capitalei, se va alege între Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, fie ân urma unor sondaje, fie prin alegeri primare (primaries).

„Sunt două instrumente posibile, eu prefer acele primaries pentru că, primaries au exact calitatea să fie un tur de alegeri... dacă nu sunt alegerile oficiale ale statului în două tururi, facem noi primul tur, invităm bucureştenii să voteze (...)Eu vreau să îl susţin dintre Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu pe acela care are cel mai bun suport al bucureştenilor, pentru că atunci şansa de a o bate pe Gabriela Firea, de a o înfrânge şi a o trimite acasă e mai mare”, a afirmat liderul USR.

Dan Barna a negat că prin aceste proces de desemnare ar transmite mesajul că nu l-ar susţine necondiţionat pe Nicuşor Dan, desemnat deja de membrii USR Bucureşti candidatul partidului la Primăria Capitalei.

„În momentul de faţă... nu căutaţi o nuanţă că nu este, în momentul de faţă USR şi prin USR Bucureşti are candidat ...Eu nu renunţ la nimic (...) eu spun că cel mai bun ar fi alegerile deschise pentru că bucureştenii vor avea ocazia să vină şi să aleagă şi să... bineînţeles primaries-urile sunt valide dacă ai o participare bună, pentru că dacă ai 2000-3000 de oameni şi de fapt sunt membrii ai partidelor implicate, atunci ai o problemă, dacă ai zeci de mii de voturi deja automat e reprezentativ pentru percepţia cetăţenilor şi atunci poţi să mergi cu încredere cu acel candidat. Există bineînţeles şi instrumentul sondajelor care are din punctul meu de vedere dezavantajul că nu creează nici un fel de emoţie, adică nu îţi angajează deloc cetăţenii în procesul electoral (...) Deci de asta spun, în momentul de faţă USR Bucureşti are candidat, PLUS are candidat, vom ajunge la un mecanism prin care vom alege candidatul alianţei şi eu sunt foarte optimist că acela dintre cei doi care va fi nominalizat candidatul alianţei are toate şansele să fie următorul primar al Bucureştiului şi fie că e Nicuşor Dan, fie că Vlad Voiculescu sunt opţiuni mult mai bune decât Gabriela Firea, oricum ne-am uita”, a explicat liderul USR.

USR Bucureşti a derulat o consultare internă, în intervalul 8-11 octombrie, în urma căreia a rezultat că peste 86% dintre membrii organizaţiei vor ca partidul să îl susţină pe Nicuşor Dan în calitate de candidat independent la Primăria Generală a Capitalei. De asemenea, la 13 octombrie, USR Bucureşti a adoptat, duminică, într-o conferinţă municipală, strategia politică prin care să propună şi să negocieze cu alte forţe politice din Opoziţie un Protocol de colaborare pentru susţinerea candidaturii independente a lui Nicuşor Dan la Primăria Generală a Capitalei.