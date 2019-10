Andrei Carabelea a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook că sigla pe care şi-a făcut-o pentru campania de alegeri parlamentare din 2016 este folosită acum de Alexandru Cumpănaşu.

„Înţeleg principiul şi graba lui Alexandru Cumpănaşu: când lupţi cu mafia foloseşti tot ce găseşti la îndemână... Acronimul meu, sigla mea, culorile mele. Dacă ajunge preşedinte, am şi eu meritul meu. Pot să mi le retrag?”, a scris Carabelea pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, tot printr-o postare pe reţeaua de socializare i-a transmis un mesaj candidatului la prezideniale.

„Alexandru Cumpănaşu, dacă tot vrei să o foloseşti, pot să te ajut cu o rezoluţie mai bună a siglei. Dacă nu te descurci cu cropul, poate îţi trimit chiar vectorial”, a mai scris liberalul din Neamţ.

Contactat de corespondentul MEDIAFAX, acesta a explicat că sigla respectivă i-a fost făcută de un grafician în anul 2016, când a candidat la alegerile parlamentare.

„Eu am făcut sigla în 2016, când am candidat în Neamţ la alegerile parlamentare. Am candidat ca independent, am lucrat cu un profesionist în materie de grafică, pot proba originalitatea log-ului pe care l-am folosit şi absolut întâmplător, pe Facebook am sesizat un logo similar într-o distribuire de-a domnului Cumpănaşu. Iniţial mi s-a părut o preluare directă a logo-ului meu, am văzut însă că este o prelucare la un nivel mult mai slab calitativ", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Andrei Carabelea.

Întrebat dacă a discutat cu persoana care i-a făcut logo-ul în 2016 pentru a afla dacă a vândut elementele de grafică, Andrei Carabelea a spus că cel cu care a lucrat în urmă cu trei ani nu putea face acest lucru pentru că a murit în ianuarie 2017.

„Nu am nicio pretenţie, nu vreau nicio despăgubire, doar cred că merită spus ce tehnici foloseşte Alexandru Cumpănaşu. (...) Asta spune multe despre calitatea şi verticalitatea acestui om care s-a folosit de o tragedie pentru a se promova, pentru a o valorifica politic şi foloseşte şi alte metode neortodoxe într-o astfel de competiţie, unde valoarea şi principiile ar trebui să primeze. (...) I-aş recomanda să fie original", a spus Carabelea.