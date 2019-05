„Hotărârea definitivă de condamnare a lui Liviu Dragnea luată de completul de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la capătul unui lung şir de tergiversări, demonstrează că Justiţia din România încă funcţionează, în ciuda tuturor presiunilor la care sunt supuşi magistraţii de doi ani şi jumătate încoace. Într-o democraţie, hoţii plătesc pentru faptele lor, iar magistraţii trebuie lăsaţi să-şi facă treaba, lucru pe care l-au spus şi românii, la urne, duminică”, au transmis reprezentanţii Alianţei USR-PLUS, printr-un comunicat de presă remis, luni, MEDIAFAX.

Alianţa 2020 USR PLUS consideră că decizia ÎCCJ reprezintă o dovadă a independenţei magistraţilor şi a faptului că Liviu Dragnea nu a reuşit, în pofida tuturor încercărilor disperate, să îngenuncheze Justiţia din România.

„Pentru a scăpa de închisoare şi pentru a-şi albi dosarul politic, Liviu Dragnea a apelat la tot felul de tertipuri şi acţiuni profund dăunătoare statului de drept şi democraţiei. Am fost cu toţii martori, în aceşti doi ani şi ceva de guvernare PSD, la grozăviile puse la cale de el şi camarila sa împotriva Justiţiei. Având condamnarea precedentă, în dosarul Referendumului, Liviu Dragnea nu ar fi trebuit oricum să fie în viaţa publică, dar în lipsa unor reglementări clare, precum cea cuprinsă în iniţiativa ‵Fără penali în funcţii publice′, România a asistat neputincioasă la tot ce a făcut acesta din funcţia de al treilea om în stat. Dar, gata, de acum începem reconstrucţia normalităţii, românii şi-o doresc şi au spus-o răspicat duminică”, a declarat preşedintele USR, Dan Barna, potrivit sursei citate.

La rândul său, liderul PLUS Dacian Cioloş a precizat că România are dreptul la normalitate.

„Să ne întoarcem într-o lume normală. Agenda personală a domnului Dragnea nu mai e suprapusă cu agenda publică. România are dreptul la normalitate şi acum e timpul să ne apucăm să reparăm ce au stricat PSD şi ALDE şi să construim o ţară aşa cum ne dorim”, a afirmat preşedintele PLUS, Dacian Cioloş.

„Sunt aproape trei ani de când Liviu Dragnea a fost trimis în judecată în acest dosar, sub acuzaţia de instigare la abuz în serviciu şi fals intelectual pentru că a ordonat angajarea la DGASPC Teleorman a două persoane care munceau, de fapt, pentru PSD. După preluarea puterii de către PSD, Liviu Dragnea nu a făcut altceva decât să încerce să tergiverseze, dacă nu să blocheze de tot, dosarul. A comandat Guvernului Grindeanu să dea OUG 13, a pus-o pe Viorica Dăncilă să atace la Curtea Constituţională modul de alcătuire a completurilor de cinci judecători de la ICCJ şi, după ce a văzut că o astfel de strategie este câştigătoare, graţie ajutorului primit de la judecătorii numiţi politic la CCR, i-a ordonat lui Florin Iordache să atace şi completurile de trei judecători. În paralel, în Parlament, i-a pus pe parlamentarii PSD şi ALDE să masacreze legile Justiţiei, să înfiinţeze Secţia specială de intimidare şi şantajare a magistraţilor şi să modifice Codurile penale inclusiv în sensul reducerii termenelor de prescripţie”, au mai spus reprezentanţii Alianţei.

Sursa citată a adăugat că Liviu Dragnea a încercat amânarea deciziei ÎCCJ.

„Dosarul, a cărui judecare a mai fost luată o dată de la zero, în octombrie 2017, după ce unul dintre membrii completului de trei judecători s-a pensionat, a fost zilele acestea la un pas să fie luat iar de la zero, doar pentru că avocaţii lui Liviu Dragnea au cerut amânări peste amânări şi au invocat diverse excepţii de neconstituţionalitate, doar pentru a se scurge timpul şi a se pensiona un alt judecător, de data aceasta din completul de cinci. România are nevoie în funcţii publice de oameni integri şi bine pregătiţi din punct de vedere profesional, de oameni care să acţioneze cu adevărat în slujba cetăţenilor”, a conchis sursa menţionată.

Reacţia Alianţei USR-PLUS vine după ce liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în cazul preşedintelui PSD Liviu Dragnea, acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Este a doua condamnare definitivă a lui Dragnea după cea de la referendum.