„Sincer, da. Am regretat la un moment dat pentru că am avut impresia că de fapt nu pot să coagulez în jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Am regretat că nu am luat atitudine atunci când trebuia să o facă. Am regretat faptul că nu am avut inspiraţia sau curajul să fiu mult mai directă. Am regretat faptul că nu m-am implicat în partid şi să avem această separare între Guvern şi viaţa de partid. Am considerat mereu că un guvern politic trebuie să fie implicat şi în luarea deciziilor politice, în reformele care se fac în partid, în activitatea p timpul campaniei electorale. Nu am reuşit destul de mult pentru că exista această separare între Guvern şi partid, ceea ce nu a fost un lucru foarte bun şi poate trebuie să trag mai multe semnale de alarmă”, a afirmat Viorica Dăncilă, luni seară, la TVR 1.

Întrebată dacă s-a gândit că va avea soarta Guvernelor Grindeanu şi Tudose, demise de PSD prin moţiune de cenzură, premierul a răspuns: „Sincer nu. M-am gândit că fiind un om echilibrat şi care caută întotdeauna consensul, nu a ceda atunci când îţi spune cineva să faci acel lucru, am crezut că va fi o cooperare foarte bună pentru că toţi voiam ca guvernarea să meargă bine pentru că acest lucru ridica partidul. Am crezut că o să am foarte multă susţinere, că voi avea un dialog foarte bun. De multe ori nu. V-am spus nu trebuie să dau vina pe altcineva. Cred că şi noi toţi dacă la momentul acela semnalam anumite lucruri care nu mergeau foarte bine atunci lucrurile se putea regla. Acum fiecare are o viziune, fiecare are modul lui de a privi reformele din partid, interacţiunea cu formele statutare, cu guvernul”.

Şeful Executivului a adăugat că, în perioada când era Liviu Dragnea preşedinte al PSD, au fost momente când a avut un discurs pe care nu trebuia să îl aibă şi mesajele nu aveau credibilitate pentru că nu se identifica cu acestea.

„Era un discurs pe care trebuia să îl am, anumite elemente pe care trebuia să le transmit. De multe ori dacă nu te identifici cu nişte mesaje nici nu au credibilitate. Important este prezentul şi modul în care ne raportăm la viitor. Ce a fost a fost. Poate a fost şi vina mea că am acceptat anumite lucruri. Trebuie să îmi asum şi partea mea de vină. Îmi dau seama că trebuie să mă implic mai mult”, a conchis Dăncilă.

Dăncilă, despre refuzul restructurării: Nu aveam reglementat ce se întâmplă dacă Iohannis refuza iar