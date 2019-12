Iată un fragment din interviul acordat Mediafax de Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valery Kuzmin:

”Acum ne apropiem de un moment critic când, sper să nu se întâmple, dar ne apropiem de 21 decembrie, când contractul general cu Ucraina pentru tranzitul pe termen lung al gazelor naturale va expira.

Ucrainenii nu vor să semneze un tratat care nu ar fi profitabil sau acceptabil doar pentru ei, ci pentru ambele părţi. Ei cred că tratatele sunt semnate pentru ca ei să obţină mai mulţi bani. Ţin minte foarte bine. Eram detaşat în Moldova când a avut loc criza din 2009. Atunci acuzau premierul lor de atunci, doamna Timoşenko, pentru că a semnat un tratat nedrept cu Rusia pe o perioadă de 10 ani. „Este groaznic şi nedrept”. Acum, ei spun că ar trebui să semnăm cu ei un contract pe 10 ani. De ce? Întreabă-i pe ei. Şi aşa mai departe.

Este unul dintre factorii de conjunctură care ne afectează şi influenţează cifra de afaceri dintre cele două ţări. Oamenii de afaceri vizionari înţeleg că nu au garanţii cu astfel de politicieni în Kiev. Toate aceste întorsături şi devieri neaşteptate, au făcut tot posibilul să vă umple rezervele subterane de gaze înainte de sezonul iernii, pentru a fi pregătiţi.

O altă poveste, un thriller care se desfăşoară în Bulgaria şi în regiune. Era un proiect clar cu beneficii reciproce numit South Stream, precum North Stream în regiunea Baltică, pentru a aduce gaze din Rusia. Acum cinci ani putea fi terminat dar a venit criza din Ucraina se pare, a venit o delegaţie de senatori din Washington şi guvernul bulgar a renunţat la acel plan. Acum, am ajuns la un acord cu Turcia. Prima conductă este deja operaţională. Alta va fi construită. Aceasta merge în partea europeană mai mică a Turciei. Unde va merge această conductă mai departe? Doar până în UE. Nu mai există altă destinaţie. Prin Bulgaria, Grecia, Serbia şi alte ţări. Acum, bulgarii se precipită. „Ne pregătim conducta”. Insistă că toate întârzierile, pe fundalul acestor întârzieri, spunând că trebuie să respectăm toate procedurile legale şi aşa mai departe.

„Acum, ucrainenii nu sunt pregătiţi pentru un contract pe un an. Insistă că unele lucruri, aş spune eu, nefondate”

Reporter: Care este stadiul actual al negocierilor între Rusia şi Ucraina în privinţa acordului pe gazele ruseşti? Credeţi că va fi rezolvat?

Valery Kuzmin: Pentru moment, nu există un acord. Discuţiile sunt în desfăşurare. Problema, în general, este că Ucraina s-a angajat să continue conform celui de-al treilea Pachet pe Energie al UE. Acest Pachet, care este de asemenea aplicabil pentru Nord Stream, prevede ca furnizorul de gaze să nu fie transportatorul de gaze, iar acesta să nu fie utilizator final de gaze. Toate acestea ar trebui să fie separate. Recent, Ucraina a început, în grabă, să adopte legislaţia relevantă dar, pentru moment, această companie de tranzit, înainte era NAFTA Gaz, precum Gazprom. Corporaţie universală care are de-a face cu tot.

Acum, nu ştiu exact numele, un fel de companie de transport de gaze, stabilită ca o entitate legală pentru a opera conductele ce tranzitează Ucraina. Dacă, în cele din urmă, contractul va fi semnat cu ei, atunci Gazprom sau orice altă corporaţie ar avea o şansă, conform legislaţiei UE, să împrumute, să cumpere această capacitatea. Orice furnizor, nu mai mult de 50% din capacitate. Dacă este 20 de miliarde de metri cubi sau 40 de miliarde de metri cubi, jumătate ar putea fi împrumutată de Gazprom.

Dar, pentru moment, ucrainenii spun „noi vrem”...Acesta este doar un cadru oferit de piaţă. În fiecare an, preţurile pieţei se schimbă. Acum, spre exemplu, preţurile la petrol şi gaze se duc uşor în jos. O situaţie foarte favorabilă pentru orice cumpărător. Mai târziu trendul ar putea fi invers, nimeni nu ştie.

Noi spunem OK. Hai să ne conformăm regulilor europene. Contract pe un an.

Nu. Acum, ucrainenii nu sunt pregătiţi pentru un contract pe un an. Insistă cu unele lucruri, aş spune eu, puţin nefondate, deşi am câteva cuvinte în engleză pentru care ştiu cum ar putea fi interpretată o astfel de poziţie, cereri nefondate pentru prejudicii pe care le forţează prin Curtea de Arbitraj de la Stockholm. Noi spunem: <<vreţi să începeţi o pagină nouă?>>, pentru că de câţiva ani nu mai cumpără gaze de la Rusia. Ştiaţi? Cumpără din Slovacia. Gazul nostru îl cumpără din Slovacia, din Elveţia, cei mai mari producători de gaze din Europa. Îl cumpără pe hârtie, desigur. Plătesc mai mult către companiile din Slovacia şi Elveţia. Cum împart acele profituri suplimentare nu am să vă spun. Nu este treaba mea. Pot cu uşurinţă să ghicesc că acea companie nu a fost în pierdere. Cine este în pierdere, cine plăteşte? Consumatorul final. Gospodării, cetăţeni ucraineni, ei plătesc preţuri mai mari pentru gaze.

Acum, noi le oferim să înceteze această practică, să cumpere direct de la noi, ceea ce nu au făcut în ultimii ani. Pentru moment, nu sunt informat despre toate detaliile. Urmăresc acest subiect în presă. Din câte îmi dau seama, negocierile continuă şi căutăm o înţelegere echilibrată, conform celui de-al Treilea Pachet pe Energie al UE. Gazprom lucrează deja în acord cu legislaţia în multe cazuri, inclusiv cu Nord Stream1.

Reporter: Vă întreb şi pentru că afectează furnizarea de gaze pentru UE şi România. Rezervele naţionale nu sunt suficiente pentru stocurile de iarnă.

Valery Kuzmin: Aveţi relaţii interstatale bune cu Kiev. Daţi-le un semn că sunteţi interesaţi, pentru ca gazele să curgă în sezonul de iarnă. Încercăm să le transmitem acest mesaj de ani buni. Acum, dacă nu mă înşel, au încetat în mod oficial tranzitul din 2015. Nu cumpără de la GazProm niciun metru cub. Tot acel gaz merge spre Europa. Din Slovacia? Nu, vine din Rusia prin conducta de tranzit construită în perioada sovietică, în cadrul Consiliul de Cooperare Economică, acea reţea de relaţii şi schimburi economice. Iar apoi, au ajuns să plătească bani pentru a nu fi de acord că acest gaz vine din Rusia.

Cine dă acei bani? Guvernul Ucrainei? În niciun caz.