Dan Daniel a declarat, sâmbătă, corespondentului MEDIAFAX, că nu s-a gândit niciodată că PNL ”aleargă după voturi, nu după oameni de valoare”.

„În legătură cu decizia PNL Maramureş privind înscrierea domnului Vladimir Petruţ în PNL, eu nu am fost anunţat nici verbal şi nici în scris de acest lucru şi m-a nemulţumit modul în care acesta a fost primit în partid. Categoric îmi voi depune demisia din funcţia de preşedinte al PNL Cavnic. Eu sunt şi consilier local şi vor demisiona alături de mine şi ceilalţi doi colegi din grupul PNL din Consiliul Local Cavnic. Nu m-am gândit niciodată că PNL aleargă după voturi, nu după oameni de valoare. Îmi este ruşine să merg cu un astfel de om pe un drum de dreapta în politică. Mulţumesc din suflet tuturor colegilor care au fost alături de noi, încercând să facem ceva pentru oraş”, a spus Daniel.

Potrivit acestuia, primarul Vladimir Petruţ este „un om prefăcut şi şmecher, care îşi bate joc de banul public”.

Primarul oraşului Cavnic, judeţul Maramureş, Vladimir Petruţ, exclus în luna martie din PSD, a trecut, vineri, la PNL, spunând că şi-a dat seama, în timp, că are orientări de dreapta.

„Am luat, vineri, decizia de a mă alătura echipei PNL Maramureş. Mi-am dat seama, în timp, că am orientări de dreapta, pe parcurs înţelegi nişte lucruri şi atunci începi să te formezi, mai bine, ca individ în societate, prin acumularea experienţei. Cu PNL mă simt bine, lucrez bine de trei ani, am colaborat cu ei, sunt compatibil cu acest partid. Sper ca împreună să pot realiza lucruri frumoase pentru toţi cei care au fost şi sunt alături de mine şi de echipa mea. Fiind într-un partid de opoziţie, suntem mai limitaţi în atragerea de fonduri, dar eu am fost un primar harnic, care mi-am făcut treaba şi am proiecte în derulare, doar să mi se dea posibilitatea de a le pune în practică”, spunea Vladimir Petruţ.

Acesta a fost membru PSD, partid din care a fost exclus în 15 martie, şi a activat, de atunci, ca independent.

Vladimir Petruţ, contestatar al fostului lider al PSD, Liviu Dragnea, a fost cel care a spus că aleşii locali ai partidului au fost obligaţi să participe la un miting al social-democraţilor la Bucureşti. În 21 iunie 2018, edilul din Cavnic, pe atunci membru PSD, a cerut demisia de onoare a lui Liviu Dragnea, după ce acesta a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.