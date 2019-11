„Recompensa de 24 de ore este acordată conform legii, dar în urma discuţiilor apărute în spaţiul public, eu am vorbit imediat cu directorul ANP şi l-am rugat să îmi facă o informare. Aştept această informare. Când o să o primesc o să o comunic”, a spus Ana Birchall.

Ministrul a fost întrebat dacă nu ar fi trebuit să intervină înainte de acordarea permisiei fostului lider PSD, Ana Birchall afirmând însă că ministrul Justiţiei nu face parte din nicio comisie.

„Cine critică poate citeşte şi legea şi regulamentele. Ministrul Justiţiei nu are nicio prerogativă, nu face din nicio comisie să acorde sau nu anumite recompense. Dar cred că este obligaţia ministrului Justiţiei ca atunci când sunt semne de întrebare în spaţiul public să încerce să lămurească acest lucru. Am încercat să discut cu directorul ANP, să solicit normal o informare să îmi explice ce s-a întâmplat. Vă garantez că ministrul Justiţiei nu are nicio treabă cu acordarea sau neacordarea unor recompense. Este treaba ANP-ului împreună cu penitenciarele respective”, a mai spus Birchall.

Ministrul Justiţiei, Ana Birchall, a precizat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că a cerut directorului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor o informare de urgenţă privind ziua liberă de care ar fi beneficiat Liviu Dragnea joi. Şeful ANP a declanşat, la rându-i, verificări la Penitenciarul Rahova.