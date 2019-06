„Dacă ar trebui să pun un subtitlu discursului meu, ar fi că PSD a fost şi trebuie să rămână partidul dezvoltării României. Am ajuns azi într-un moment mai dificil. După o guvernare ale cărei rezultate au fost pozitive, am pierdut alegerile europarlamentare. Trebuie să ne punem întrebarea – cu ce i-am dezamăgit pe oameni? Ce trebuie să îndreptăm? Avem forţa să îndreptăm lucrurile pe care le-am greşit. Toleranţă, unitate, încredere, solidaritate – acestea trebuie să rămână principiile noastre pe care să le respectăm în toate politicile noastre. Cred că am pierdut o bătălie, dar cred că nu am pierdut războiul", a declarat Ecaterina Andronescu, în cadrul discursului său de la Congresul PSD.

Ministrul Educaţiei a reiterat ideea potrivit căreia PSD trebuie să recâştige încrederea oamenilor care ne-au dat votul în 2016.

„Nu am ştiut să oprim ştirile false, lucrurile neadevărate pe care le-au adus în scena publică. Şi poate da, nu am ştiu să folosim tehnologia în aşa fel încât lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la cea mai mică organizaţie şi la toţi cetăţenii. Trebuie să le explicăm oamenilor că am vrut să stopăm abuzurile din justiţie. Nu am vrut o justiţie pentru liderul nostru. Acest lucru trebuie să îşi explicăm oamenilor. Unde e infrastructura de comunicare a PSD? De ce nu am ştiut să construim cu specialiştii această infrastructură, prin care lucrurile bune pe care le-am făcut să ajungă la cetăţeni?", a spus Ecaterina Andronescu.

Congresul extraordinar al PSD are loc, sâmbătă la Sala Palatului, iar social-democraţii vor alege preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general al partidului. Delegaţii formaţiunii vor valida noul statut şi proiectul politic al formaţiunii.

La reuniunea social-democraţilor participă şi Călin Popescu Tăriceanu.

Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru cele trei funcţii de conducere în partid. Astfel, pentru funcţia de preşedinte al PSD candidează Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu şi Ecaterina Andronescu. Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici şi Sorin Bota sunt candidaţii înscrişi pentru funcţia de preşedinte executiv, iar pentru cea de secretar general, CEx i-a validat pe Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Mihai Fifor, Felix Stroe şi Rodica Nassar.

Andronescu: Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe în mare măsură

Ministrul Educaţiei a declarat că social democraţii ar trebui să fie mai preocupaţi de tehnologie şi de online, precizând că "alegerile din acest an şi cele care urmează se desfăşoare în secolul 21".

"Alegerile din acest an şi cele care urmează se desfăşoară în secolul 21. Ce are specific faţă de alegerile pe care noi le-am câştigat de regulă cu foarte mare atenţie? Tehnologia, tehnologia de multe ori pe căi nevăzute, transmite spre populaţie mesaje false, care nu au nimic cu realitatea, de aceea eu cred că noi trebuie să ne realizăm această infrastructură tehnologică prin care să putem comunica cu toţi colegii noştri în timpi real, să putem comunica cu toţi cetăţenii şi să ne şi putem consulta cu ei, pentru că dialogul trebuie să fie un dialog dublu sens şi de la politic către societatea civilă, dar şi de la societatea civilă spre noi", a declarat Ecaterina Andronescu.

Ministrul Educaţiei a precizat că social democraţii ar trebui să fie mai preocupaţi de tehnologie şi de online.

"Aceste căi nevăzute ale online-ului trebuie să ne preocupe după părerea mea ca în mai mare măsură pentru că ele au făcut indiferenţa în aceste alegeri pe care le-am pierdut cu toată amărăciunea noastră, trebuie să recunoaştem acest lucru. Da cred că trebuie să ne formăm oamenii pregătiţi pentru a construi viitorul, da cred că trebuie să aducem în departamentele noastre, să aducem în structurile noastre, oameni care au ce spune tineri corporatişti, studenţi, să îi chemăm alături de noi să discutăm cu ei , să îi implicăm în ceea ce vrem noi să facem pentru societatea românească", a completat Ecaterina Andronescu.

