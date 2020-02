12.45. La consultările de la Cotroceni a intrat delegaţia PSD, formată din preşedintele interimar al partidului Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Claudiu Manda, Mihai Weber şi Titus Corlăţean.

Liderul interimar Marcel Ciolacu a declarat înaintea consultărilor că PSD şi ProRomânia au conturat „cea mai mare majoritate parlamentară” în jurul propunerii ca Remus Pricopie să fie nominalizat pentru a forma viitorul guvern.

„Mandatul nostru e clar – Remus Pricopie. Suntem două forţe care susţinem aceeaşi propunere. Am conturat o majoritate parlamentară. Am dovedit prin vot, 261 de voturi la moţiune prin care a fost demis Guvernul Orban. PSD şi Pro România au suficientă majoritate de a forma guvernul România. Am văzut că USR are o propunere, iar la PNL Orban s-a autopropus”, a spus Ciolacu.

12.30. PNL a fost primul partid care s-a prezentat, joi, de la ora 12.00, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea unui prim-ministru. Delegaţia liberalilor care a discutat cu şeful statului a fost formată din liderul PNL, Ludovic Orban, Florin Cîţu, Robert Sighiartău şi Iulian Dumitrescu.

Ludovic Orban a confirmat că propunerea liberalilor pentru funcţia de premier este ”persoana preşedintelui PNL, subsemnatul, Ludovic Orban” şi că parlamentarii formaţiunii vor vota pentru respingerea celor două propuneri de guvern, pentru a se ajunge la anticipate.

"Am prezentat preşedintelui României mandatul care a fost decis astăzi în reuniunea biroului politici naţional al PNL. Propunerea de premier constă în persoana preşedintelui partidului, respectiv subsemnatul, Ludovic Orban. De asemenea, i-am prezentat preşedintelui decizia PNL de a susţine întrunirea condiţiilor constituţionale pentru declanşarea alegerilor anticipate”, a declarat premierul Orban.

PNL a decis să meargă la consultările de la Cotroceni cu aceeaşi formulă de miniştri. „Sunt foarte mulţumit de activitatea miniştrilor. Sunt oameni oneşti, au avut realizări spectaculoase, putem continua în aceeaşi formulă. Din punctul meu de vedere, se poate ajunge la alegeri anticipate”, a declarat Ludovic Orban după ieşirea de la consultări.

Orban consideră că PNL are un sprijin în USR, PMP, ALDE şi minorităţi. Ludovic Orban a anunţat, joi, că echipa de negociere a PNL va purta discuţii cu partenerii politici „pentru a defini o poziţie comună care să determine declanşarea anticipatelor”. Preşedintele liberalilor consideră că USR, PMP, ALDE, grupul minorităţilor au fost alături de liberali în multe cazuri.

Ştirea iniţială

Potrivit anunţului făcut de Administraţia Prezidenţială, prima delegaţie care va fi primită de Klaus Iohannis joi este cea a liberalilor. Reprezentanţii PNL sunt aşteptaţi la Cotroceni la ora 12:00.

La 12:45, Klaus Iohannis va primi la consultări delegaţia formată din membrii PSD.

Totodată, celelalte partide parlamentare vor fi primite de şeful statului după următorul program:

„• Ora 13:30 – Uniunea Salvaţi România (USR);

• Ora 14:15 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR);

• Ora 15:00 – Partidul Mişcarea Populară (PMP);

• Ora 15:45 – Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE);

• Ora 16:30 – Grupul parlamentar Pro Europa;

• Ora 17:15 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale”, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

Consultările de la Cotroceni au loc după ce Parlamentul i-a retras încrederea Guvernului Orban, prin adoptarea moţiunii de cenzură iniţiate de PSD şi UDMR.

Potrivit articolului 103 din Constituţia României, „preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament”.

„Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului. Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor”, mai prevede Constituţia.

PSD şi Pro România vor merge la consultări cu propunerea de prim-ministru în persoana rectorului SNSPA Remus Pricopie, a anunţat miercuri Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis a afirmat, însă, că dacă partidele parlamentare vor refuza ideea declanşării alegerilor anticipate, atunci propunerea de premier pe care o va face va fi tot din partea PNL.

Liberalii îl vor susţine tot pe Ludovic Orban pentru această funcţie, au afirmat surse din partid, pentru Mediafax.