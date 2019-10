Audierile din comisii a miniştrilor propuşi s-au încheiat. Luni, votul de învestitură

Audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului s-au încheiat. Trei liberali desemnaţi pentru a face parte din Guvernul Orban au primit aviz negativ, respectiv Florin Cîţu, propus la Finanţe, Ion Ştefan, propunerea pentru Dezvoltare şi Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii.

Miniştrii propuşi de premierul desemnat Ludovic Orban au fost audiaţi în comisiile de specialitate marţi şi miercuri.

Marţi au fost audiaţi în comisiile de specialitate primii opt liberali desemnaţi în Guvernul Orban, respectiv Marcel Boloş, propus la Fonduri Europene, Victor Costache, propus la Ministerul Sănătăţii, Florin Cîţu, propus ministru al Finanţelor, Bogdan Gheorghiu, propus la Cultură, Nicolae Ciucă, propus la Ministerul Apărării, Marcel Vela, propunerea de la Interne, Adrian Oros, nominalizat la Agricultură şi Costel Alexe, propunerea pentru Mediu, iar restul miercuri.

Din cei 16 miniştri propuşi, trei dintre ei, respectiv Florin Cîţu, propus la Finanţe, Ion Ştefan, propunerea pentru Dezvoltare şi Violeta Alexandru, propusă la Ministerul Muncii au înregistrat avize negative.

Comisiile de politică externă, aviz favorabil pentru Bogdan Aurescu, propus la Ministerul de Externe



Comisiile de politică externă ale Parlamentului l-au avizat favorabil pe Bogdan Aurescu pentru funcţia de ministru de Externe în Guvernul Orban.



Ion Ştefan, după avizul negativ în comisii: Relaţia mea cu PSD este zero / Audierea de astăzi a fost una corectă, de bun augur

Ion Ştefan, propus de PNL la Ministerul Dezvoltării şi avizat negativ în comisiile parlamentare, a afirmat că audierea în forurile legislative a fost una corectă şi de bun augur. Liberalul a precizat că a venit să vorbească despre dorinţa sa este de a tranforma administraţia locală într-una 3D.

Ion Ştefan, al doilea ministru propus în Guvernul Orban, avizat negativ în comisiile parlamentare



Ion Ştefan, propus ministru al Dezvoltării, a fost avizat negativ în comisiile reunite pentru administraţiei publică din Parlament, fiind al doilea liberal care a primit un astfel de aviz, după Florin Cîţu, nominalizat la Ministerul Finanţelor.



Monica Anisie, desemnată ministru al Educaţiei, aviz favorabil în Parlament



Monica Anisie a primit, miercuri, vot favorabil în comisia specializată din Parlament, în urma audierii sale. Aceasta este desemnată de PNL pentru funcţia de ministru al Educaţiei în Guvernul Orban.



Popescu: Programul de guvernare al PSD, cea mai mare vânzare de iluzii / Zamfir: Aţi început prost



Daniel Zamfir i-a transmis, miercuri, ministrului desemnat la Economie, Virgil Popescu, că a început "prost" audierea, criticând guvernarea PSD-ALDE, căci Eurostat a publicat statistici economice favorabile României. Popescu afirmase că programul PSD a fost "cea mai mare vânzare de iluzii"



"Aţi început prost facând o analiza a guvernării PSD-ALDE, dând nişte cifre care nu sunt adevărate. Aţi vorbit apăsat despre faptul că industria este undeva la pământ şi despre creşterea consumului. Cred că cine a făcut programul nu a ţinut cont de Eurostat. Eurostat a publicat luni un raport care spune că România a avut ca cea mai buna activitate economcia, în industrie, dintre toate statele UE. România este a patra ţară din UE. Suntem deasupra Slovaciei ,Poloniei şi Ungariei", a afirmat senatorul Daniel Zamfir, în cadrul audierii lui Virgil Popescu.



Reacţia lui Daniel Zamfir vine în contextul în care, în debutul audierii, ministrul desemnat a afirmat că programul de guvernare al PSD a fost "cea mai mare vânzare de iluzii".



La ora transmiterii acestei ştiri , Virgil Popescu este audiat în comisiile economice reunite, în vederea avizării pentru funcţia de ministru al Economiei, Energiei şi al Mediului de Afaceri.

Anisie, la audiere pentru Educaţie: Niciodată nu veţi afla din presă măsurile pe care Ministerul le ia



Monica Anisie, desemnată pentru Ministerul Educaţiei, a spus în audierea din Parlament că nu va renunţa la postul de profesor chiar dacă va fi numită, şi le-a promis membrilor comisiei că nu vor afla din presă măsurile pe care le va adopta instituţia.



„Sunt profesor de Limba şi literatura română la „Tudor Vianu” din Bucureşti. (...) Indiferent de fucnţiile pe care le-am ocupat, administrative, nu am renunţat şi nici în acest moment nu voi renunţa niciodată să fiu profesor. Am mers zi de zi la şcoală şi am mers alături de elevii mei”, a spus Monica Anisie la audierea din Parlament.



Este important ca oricine deţine o funcţie decisivă să cunoască sistemul din care face parte, spune Anisie, care a promis că membrii comisiei nu vor afla din presă măsurile pe care le va lua Ministerul Educaţiei.



„Astăzi, sute de elevi, părinţi, bunici mă privesc la televizor şi mă incurajează, sprijină ca să vin în faţa dvs şi să găsesc soluţiile cele mai bune pentru sistemul de educaţie. Nicioodată nu veţi afla din presă măsurile pe care Ministerul Educaţiei are de gând să le ia. (...) Vă invit să fiţi alături de mine, dacă voi fi ministru”, a mai spus Anisie.



Monica Anisie este profesor de Limba Română la Colegiul Vianu din Bucureşti şi deţine funcţia de preşedinte la PNL Sectorul 2. Anisie a deţinut funcţia de secretar de stat pe învăţământul preuniversitar în Ministerul Educaţiei, în perioada Guvernării Cioloş.

Ionuţ Stroe, propus la Ministerul Tineretului, a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare



Deputatul PNL Ionuţ Stroe, propus la Ministerul Tineretului şi Sportului, a primit miercuri aviz favorabil în comisiile parlamentare reunite pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Au fost 18 voturi „pentru”, cinci „împotrivă” şi opt abţineri.



În cadrul audierilor, liberalul a declarat că speră, ca la finalul mandatului său, Ministerul să nu mai aibă doar rolul de a plimba banii dintr-o parte în alta, ci să fie folosiţi, la fel cum fac americani în finanţarea activităţilor sportive.



De asemenea, Ionuţ Stroe a promit că în şase luni de la preluarea mandatului va prezenta un raport cu situaţia actualizată a patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist.



Votul pentru învestirea Guvernului Orban urmează să fie dat în plenul reunit al Parlamentului de luni, de la ora 14.00.

