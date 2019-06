„Da, am discutat cu Liviu Dragnea în seara alegerilor. Am luat câţiva miniştri şi am mers la partid. Deja ştiam că rezultatul va fi unul slab. Am spus că indiferent de rezultat trebuie să mergem acolo şi să ni-l asumăm. Atunci am mers la partid şi am discutat cu Liviu Dragnea. Nu (nu m-am gândit că va fi condamnat n.r.)", a declarat Viorica Dăncilă, la Marius Tucă Show.

Întrebată de relaţia cu Liviu Dragnea, aceasta a spus: „Da, în ultima vreme aveam păreri divergente. În seara aceea mi-a spus că trebuie să păstrăm guvernarea pentru că avem obligaţia faţă de români".

După preluarea interimatului la PSD, Viorica Dăncilă a anunţat că e nevoie de o conducere colectivă în care toată lumea să aibă un punct de vedere, iar justiţia nu mai trebuie să fie principalul subiect.