„Liviu Dragnea avea o soluţie aproape sigură prin care scăpa de executare. Fapta reţinută în sarcina dumnealui este definiţia prin excelenţă a traficului de influenţă politică, adică aceea fapta prin care, prin folosirea funcţiei de conducere dintr-un partid, se creează un avantaj patrimonial (salarii nemeritate) unor terţe persoane. I s-a prezentat această variantă. Din păcate, schimbarea încadrării juridice în această faptă, care ar fi fost prescrisă şi astfel ar fi scăpat, nu a fost acceptată, chiar de dumnealui, ca variantă de apărare", scrie apărătorul, pe Facebook.

Avocatul arată că acesta este singurul său motiv de nemulţumire în ceea ce priveşte strategiile din dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, în care fosta soţie a lui Liviu Dragnea a fost achitată.

E singurul meu motiv de nemulţumire în ce priveşte strategiile de apărare în acest dosar, în care Bombonică Prodan a fost achitată curat şi va primi banii înapoi pe care deja i-a achitat drept prejudiciu iar Şefu Olguţa a primit 1 an cu suspendare, de la cei 3 iniţiali, fiind achitată pentru abuz în serviciu (ele fiind clientele mele). În rest, din acest dosar rămân cu lămurirea la CCR a definiţiei abuzului în serviciu, a constatării nelegalitatii completelor de 5 judecători şi poate, vom vedea, şi a nelegalitatii completelor nespecializate. Dosar greu, dar frumos şi motivant", completează Adrian Toni Neacşu.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a fost încarcerat luni, 27 mai, în Penitenciarul Rahova după ce magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis menţinerea deciziei de condamnare de pe fond, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman, în care a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Şi fostul director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, Floarea Alesu, a rămas cu condamnarea din prima instanţă, de 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare.

În dosar, judecătorii au mai decis condamnarea Olguţei Şefu, la data faptelor director executiv adjunct al D.G.A.S.P.C. Teleorman, la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz in serviciu, achitarea lui Valentina Marica, fost şef al Complexului de recuperare, pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Constantin Balaban, la data faptei şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, la un an cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea lui Gheorge Nicuşor, fost şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, la 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual şi achitarea pentru abuz în serviciu, condamnarea Adrianei Botorogeanu, la data faptelor funcţionari publici în cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, la doi ani de închisoare cu suspendare, condamnarea Rodicăi Miloş, la data faptelor funcţionar public în cadrul D.G.A.S.P.C. Teleorman, la 3 ani cu suspendare, dar şi condamnarea lui Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, la 3 ani cu suspendare.

În cazul fostei soţii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, magistraţii au dispus achitarea pentru abuz în serviciu după ce pe fond judecătorii au hotărât încetarea procesului penal.

Hotărârile în dosar au fost luate cu 4 voturi ”pentru” şi 1 vot ”împotrivă”, un judecător opinând separat că se impune rejudecarea procesului.