„Nu mă voi lăsa intimidat şi nu voi renunţa la proiectele care sunt bune pentru industria românească, de apărare sau de minerit, indiferent cine este deranjat de ele. Vorba românului: nu mor caii când vor câinii. Măcar dacă ar fi nişte pitbuli, aceşti câini. Dar ei sunt doar nişte bişoni care fac gălăgie. Pot înţelege că sunt mulţi deranjaţi de proiectele despre care am vorbit, şi despre care voi continua să vorbesc. Ceea ce nu pot înţelege, şi nici nu pot accepta, este să ne jucăm cu securitatea naţională, cu siguranţa sau înzestrarea soldaţilor români din teatrele de operaţii.

Am aflat în ultimele zile ba că am dosar la DNA pentru că aş fi făcut lobby pentru un proiect pe care l-am găsit în Ministerul Economiei, deci care fusese iniţiat cu mult înainte să ajung eu ministru, ba că băiatul meu a ajuns prin Elveţia sau prin SUA alături de ROMARM, ba că nu e bine să vreau să înfiinţez o industrie metalurgică românească, ba că nu e bine să vreau să folosim cuprul pentru industria românească, în loc să-l exportăm, brut, în China. Mă rog, fiecare după cât îl duce capul. Sper că au fost bine plătiţi pentru serviciile lor, suficient de bine cât să fi scăpat de rate sau să fi luat de o vacanţă bună", a scris, joi, pe Facebook, Niculae Bădălău.

Ministrul Economiei susţine că proiectul Beretta este unul bun pentru industria naţională de apărare.

„Producem în România o armă modernă de asalt, pe care putem să o vindem oriunde în lume. Beneficiem şi de transfer tehnologic. Putem să oferim soldaţilor care-şi riscă viaţa o armă de încredere în condiţii de luptă. Am conştiinţa împăcată că nu am făcut absolut nimic greşit în acest proiect. De fapt, lansez o provocare către toţi cei care vântură minciuni despre DNA şi proiectul armei de asalt produsă în România: Haideţi să ne dăm întâlnire la DNA şi să vedem cine are dreptate! Eu nu sunt genul timid, iar bunul meu simţ nu trebuie confundat cu altceva. Toţi aceşti păpuşari ai diferitelor grupuri de interese pun la grea încercare răbdarea tuturor celor care chiar urmăresc interesele legitime de securitate ale statului român. În final, o parafrază dintr-un film foarte bun: sper să se oprească din a promova minciuni despre mine, ca să nu încep să spun eu adevărul despre ei!", conchide Bădălău.

Evenimentul Zilei a relatat că Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) ar fi început audierile în cazul în care este implicat ministrul Economiei, Niculae Bădălău, şi că au fost efectuate primele trei audieri în legătură cu dosarul „Afacerea Bădălău- Beretta”. Potrivit sursei citate, Bădălău ar fi făcut lobby companiei italiene ”Beretta”, inclusiv la şedinţe cu şefi de structuri sau alţi colegi de Cabinet.

Pe 10 iunie 2019, Ministerul Economiei şi producătorul italian de armament Beretta au semnat un protocol pentru înfiinţarea unei societăţi care ar putea produce o armă de asalt la uzina de la Plopeni. Producţia ar putea începe peste şase luni, iar, în primă fază, vor fi angajate 50 de persoane la Plopeni.

„Societatea nou înfiinţată va avea ca acţiuni 80% statul român prin Ministerul Economiei, respectiv fabrica de la Plopeni, iar 20% Beretta. În primă fază, 15% din armă va fi fabricată în România, iar pentru contractul de offset vom avea pentru fiecare armă un pistol de calibrul 9 mm. Ministerul oferă Armatei Române un produs care agreat şi pe piaţa internaţională”, a declarat, la acea vreme, ministrul Economiei, Niculae Bădălău.