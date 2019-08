Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, la Iaşi, că îşi propune să fie „un preşedinte implicat şi activ”, pentru că „oamenii sunt mimetici” şi văd puterea exemplului.

Barna a spus că una dintre cele mai mari probleme din Moldova este reprezentată de lipsa autostrăzii.

„În momentul de faţă Moldova nu are autostradă. Este un element pe care nu îl contestă nimeni, este eşecul unor guverne succesive de 30 de ani încoace, care au lăsat cea mai mare provincie istorică a României izolată de restul lumii, pentru că toate culoarele care există ocolesc Moldova”, a spus Barna.

Întrebat cum poate rezolva un preşedinte problema autostrăzii, preşedintele USR a transmis un atac voalat la actualul preşedinte, Klaus Iohannis, chiar dacă nu i-a rostit numele şi chiar a spus că nu vrea să intre în „jocul reproşurilor”.

„Preşedintele nu cară găleţi cu asfalt sau nu trage curent, dar preşedintele are o forţă extraordinară prin putere mesajului şi a direcţiei. România în momentul de faţă are nevoie de inspiraţie şi de încredere. Asta lipseşte şi asta a lipsit de ani buni de zile în România. Dintre toţi vectorii politici pe care îi are un stat, preşedintele are cea mai puternică voce. (...) Prin mesaje, prin implicare, prin toată această forţă pe care o implică poziţia preşedintelui, poate să genereze acel chef de a face treabă”, a mai spus Barna.