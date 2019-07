„La finalul negocierilor dintre liderii Alianţei Lozincilor USR - PLUS, am aflat ca Dan Barna a făcut alianţa cu PLUS, aşa, -ca un pariu cu România-.Interesantă raportare la soarta propriei ţări. Mai mult, Barna ne oferă, din nou, -marea şansa- de a-l mai avea încă o data premier pe făuritorul Guvernului -0- în România, domnul Dacian Cioloş, cel care -îndreptăţit- de rezultatele 0 pe linie, îşi permite să dea lecţii singurei guvernări responsabile şi performante, guvernarea PSD - ALDE. Revenind la domnul Barna, facem şi noi un pariu cu dânsul. Punem pariu că, onest cum se pretinde a fi, va arăta transparenţă în perioada următoare în privinţa tuturor contractelor pe care le-a derulat cu statul. S-ar putea să constatăm că omul -nou- în politica din România, Dan Barna, nu este decât un foarte vechi jucător cu contracte pe bani publici, care luptă acum pentru protejarea intereselor proprii şi ale celor care vor sa readucă în România, Guvernul şi Premierul -0-”, a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

El a adăugat că PSD nu va permite ca ţara să intre din nou în blocajul din 2016.

„PSD nu va permite ca aceşti falşi actori politici să arunce din nou ţara în blocajul pe care l-am preluat în iarna lui 2016”Tehnocraţii de atunci, nu sunt decât lozincarii de astăzi !”, a mai scris Fifor.

Dan Barna a fost ales acndidatul USR-PLUS pentru alegerile prezidenţiale, iar Dacian Cioloş a fost validat de către alianţa 2020 USR-PLUS pentru funcţia de premier, după câştigarea alegerilor parlamentare.