„Această remaniere confirmă ceea ce românii au văzut după 26 mai, un PSD aflat în plină descompunere, în care luptele interne sunt mai acute ca niciodată, fiecare tabără sau fiecare baronat încercând să-şi extindă, precum în Evul Mediu, influenţa şi dominaţia. Demisia doamnei Carmen Dan, mă rog, remanierea, în realitate, vine târziu, după ce am avut un ministru care efectiv a controlat bătaia cetăţenilor pe 10 august, împingerea în dube a cetăţenilor la Topoloveni, blocarea oraşului Târgovişte. Trebuia să-şi dea demisia de acum un an doamna Dan, dar doamna Viorica Dăncilă, la vremea aceea şi ea o marionetă a lui Liviu Dragnea, a preferat s-o menţină mult prea mult în funcţie. Este o demisie şi o remaniere care vine mult prea târziu, din punct de vedere al ceea ce înseamnă minima moralitate necesară a unui Guvern în România”, a declarat Dan Barna, la RFI.

Liderul USR a criticat, de asemenea, nominalizarea Ramonei Mănescu la Ministerul de Externe.

„Dacă vorbim de doamna Ramona Mănescu în locul domnului Meleşcanu, să nu uităm că în 2010 doamna Mănescu tocmai chestiona Comisia Europeană ce nevoie avem de DNA doar pentru că se suprapune peste Parchet. Deci e departe de a fi o variantă morală sau profesională. Nu mai vorbim de organizarea vizitelor doamnei Dăncilă în Emirate, una din acele călătorii de lux care au generat zero beneficii economice pentru România”, a completat Dan Barna.

Carmen Dan şi-a anunţat demisia cu câteva minute înainte de şedinţa Comitetului Executiv de luni.

Nicolae Moga, propunerea de la Interne, este senator de Constanţa în legislaturile 2008-2012, 2012-2016 şi 2016-2020. În a doua legislatură, a ocupat şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului în Biroul Permanent.