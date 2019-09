"Am spus şi la priorităţile noastre: necesitatea reformei administrative. Pentru asta putem să îi mulţumim foarte mult eternului politician, sper eu acum, pe final de carieră, domnul Tăriceanu, care pe creşterea economică din 2006-2007, când România avea undeva la 450.000 de funcţionari publici, a considerat că toată acea performanţă a noastră trebuie <<folosită>> pentru a împăna administraţia publică cu funcţionari. Şi a crescut atunci, între timp s-a ajuns şi la 1,8 milioane de funcţionari, deci, practic, aproape de patru ori s-a dublat, fără ca serviciile sau calitatea lor să crească în vreun fel. Acum plătim iresponsabilitatea acelei perioade şi acelei guvernări care a irosit o creştere economică bună României”, a declarat, duminică, Dan Barna, în cadrul unei conferinţe de presă la Târgovişte.

Barna a mai spus că soluţia este reforma administrativă, iar cei angajaţi în funcţii publice să susţină concursul pe bune, nu pe pile.

”Soluţiile sunt din punctul nostru de vedere foarte clare: reformă în instituţiile administrative. Funcţionarii aceia competenţi şi responsabili care muncesc şi îşi fac treaba nu au niciun fel de problemă, restul cei angajaţi acolo pe criteriu de amante, cumnaţii veri, nepoţi vor fi concursuri pe bune. Despre asta vorbim. Mulţi dintre dumneavostră mi-aţi spus că acele concursuri pe post sau acele concursuri de titularizare artificială, cu subiectele date de seara, la mişto. Lucrul acesta trebuie să înceteze şi reforma în administraţie de aici trebuie să pornească de la meritocraţie la propriu”, a adăugat Barna.

Dan Barna a fost prezent duminică la Târgovişte de Zilele Oraşului unde a strâns semnături pentru candidatura la preşedinţie.

”Şi la Târgovişte, ca peste tot în ţară, românii ne spun acelaşi lucru, că s-au săturat de vechea clasă politică. România trebuie să redevină o ţară în care putem să fim fericiţi aici, acasă. Iar acest lucru se poate dacă oamenii oneşti şi competenţi aleg să se implice în politică, să nu mai stea deoparte. În Târgovişte am câştigat alegerile europarlamentare şi astfel am reuşit să schimbăm parola lui Liviu Dragnea cu mesajul Alianţei USR PLUS, <<fără hoţie ajungem departe>>. Vom continua să aducem schimbarea în judeţul Dâmboviţa, pentru că ne-am propus ca la viitoarele alegeri locale să oferim o conducere a oamenilor cinstiţi şi competenţi”, a afirmat preşedintele USR.