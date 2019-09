„Dan Barna: «Dacă USR-PLUS va veni la guvernare, nu va tăia pensiile şi salariile majorate de guvernarea PSD-ALDE, dar va elimina pensiile speciale. Sunt două milioane de pensionari cu pensie sub 1000 lei. E foarte bine că a crescut punctul de pensie. Prin aceasta reformă, însă, pensiile mari, de lux, cresc şi ele exponential. Aceste pensii care nu au legătură cu munca, ci doar cu drepturi convenite, vor fi desfiinţate». Am preluat textul, cu tot cu greşeli de ortografie, de la USR, ca să nu avem discuţii. Domnul Barna haBAR-N-Are despre ce vorbeşte! Noi am crescut punctul de pensie, care nu are nicio legatură cu pensiile de serviciu sau speciale, ci doar cu pensiile din sistemul public!", a scris, pe Facebook, fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu.

Aceasta transmite că pensiile speciale şi de serviciu, cu excepţia celor ale magistraţilor care sunt protejate de o decizie a CCR, sunt plafonate din 2017.

Totodată, social-democratul susţine că Eugen Teodorovici a depus la Parlament un proiect de lege de impozitare a pensiilor speciale sau de serviciu.

„USR spune că are şi el un proiect de eliminare a pensiilor speciale. Minte! Schimbă o formulă de calcul cu o alta care avantajează pensionarii speciali. Nu ştiu dacă asta au dorit, dar asta le-a ieşit... Am şi eu o intrebare pentru haBARNist, la care vreau să răspundă cu subiect şi predicat: când spune că taie pensiile speciale se referă şi la cele ale magistraţilor, care sunt cele mai mari, sau de acestea nu se atinge?", a conchis mesajul său Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat duminică, la Mamaia, că legea pensiilor aduce provocări din punct de vedere financiar pentru Guvern întrucât „nu este o lege pe care oricine îşi doreşte s-o pună în practică”. Budăi a prezentat „cu modestie” cifrele creşterii pensiilor. Între măsurile care intră în vigoare de la 1 septembrie se numără şi reducerea sau eliminarea impozitării pensiilor: „Am spus ca pensiile mici, de până la 2000 lei nu mai trebuie să plătească impozit pe venit, iar cele peste 2000 să le diminuăm de al 16% la 10%. Sunt măsuri complementare care, pe lângă creşterea valorii punctului de pensie ne gândim să aducă un zâmbet pe chipul dumneavoastră”, explică Budăi.

De la 1 septembrie vor fi majorate cinci milioane de pensii, prin creşterea punctului de pensie la 1.265 de lei.

Foto: Hepta