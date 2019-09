„Dan Barna, candidatul Alianţei USR PLUS la Preşedinţia României, va merge în perioada 30 septembrie - 5 octombrie în oraşe din Germania, Italia, Spania, Marea Britanie şi Republica Moldova pentru a se întâlni cu comunităţile de români din diaspora”, transmit reprezentanţii USR, într-un comunicat de presă remis, vineri, MEDIAFAX.

Obiectivul major al lui Dan Barna ca prezidenţiabil este oprirea migraţiei românilor şi să influenţeze măsuri guvernamentale care să-i determine pe cei aflaţi în diaspora să se întoarcă acasă.

„Călătoria în Europa vine după 30 de zile în care am făcut înconjurul României pentru a strânge semnăturile necesare înscrierii candidaturii la alegerile prezidenţiale, dar mai ales pentru a discuta cu oamenii despre proiectul meu pentru România. Am întâlnit mii de români cu rude plecate la muncă în străinătate, cei mai mulţi îi văd pe cei dragi o singură dată pe an, la sărbători ori în concediile diasporenilor din luna august. Acum voi merge în oraşele europene cu cele mai mari comunităţi de români pentru a afla direct de la ei motivele care i-ar face să se întoarcă acasă. Plecarea continuă a tinerilor înseamnă pierderea noastră ca naţiune, în calitate de Preşedinte vreau să stopez fenomenul care macină România.”, a afirmat Dan Barna, potrivit sursei citate.

Dan Barna va fi la Munchen şi Milano pe 30 septembrie, pe 1 octombrie se va întâlni cu comunităţile de români din Roma, pe 2 octombrie va fi în Barcelona şi Madrid, şi pe 3 şi 4 octombrie va fi la Londra, respectiv Chişinău.

Înainte de vizita în Europa, prezidenţiabilul USR a fost şi în Statele Unite, în perioada 23-27 septembrie, pentru a se întâlni cu comunităţile de români, reprezentanţi ai mediului politic şi de afaceri şi cu experţi în politică externă.