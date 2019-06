„Am scris rândurile de mai jos împreună cu Dacian Cioloş, eu aflându-mă o zi la mare, la Constanţa, împreună cu Olguţa, după ce am văzut articolele despre tensiunile care ar există între USR şi PLUS. Da, discutăm zilele acestea despre viitorul Alianţei. Alianţa noastră e, de fapt, alianţa celor care i-au oferit deja încrederea. Da, pe alocuri discuţiile sunt mai aprige, pentru că fiecare dintre noi vine la masă cu idei şi cu soluţii care să valorifice cât mai bine zestrea propriului partid. Dar vrem să spunem un lucru foarte clar: USR şi PLUS vor merge mai departe împreună. Şi la prezidenţiale, şi la locale, şi la parlamentare”, a scris Dan Barna, duminică pe Facebook, într-o postare în care a dat tag şi liderului PLUS, Dacian Cioloş.

„Suntem hotărâţi să găsim cea mai bună formulă pentru asta şi nu ne vom ridica de la masa negocierilor până când nu ajungem la o înţelegere care să ne facă mai eficienţi decât am fi separat, pentru că România trebuie guvernată bine după alegeri. Nicio încercare de dezbinare nu ne va descuraja. Nu o să cădem în capcana în care au căzut alţii în trecut”, a completat Barna.

Reacţia preşedintelui USR vine în contextul în care în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora la rundele de negocieri între liderii celor două partide au existat tensiuni, culminând cu plecarea bruscă a lui Dacian Cioloş de la masa discuţiilor.

Atât Dan Barna, cât şi Dacian Cioloş au anunţat public că Alianţa va avea un candidat comun la prezidenţiale, acesta fiind unul dintre cei doi lideri ai partidelor. Barna nu a exclud varianta unui tandem prezidenţiabil- premier. Alianţa USR-PLUS va merg cu liste comune şi la alegerile locale şi parlamentare din anul 2020.