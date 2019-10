„Mâine la Cotroceni am înţeles din mesajul preşedintelui Iohannis că este o rundă de consultări la care va pune în dezbatere subiectul alegerilor anticipate şi ne bucurăm mult ca după ce USR vorbeşte de un an şi jumătate despre anticipate astăzi domnul preşedinte vorbeşte de anticipate. Există posibilitatea ca prin implicarea preşedintelui să construim scenariu prin care să ajungem la alegeri anticipate. Asta vom face mâine. Vom merge cu acel pact pentru anticipate şi vom solicita preşedintelui să îşi asume rolul de mediator şi mandatul pe care îl are conform Constituţiei, să intrăm într-o logică de anticipate cu doi premieri formali respinşi, apoi următorul preşedinte să poată dizolva Parlamentul şi la un univers de februarie, martie am putea avea alegeri anticipate”, a spus Dan Barna, la Digi24.

Administraţia Prezidenţială a anunţat calendarul consultărilor de vineri, de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, după ce moţiunea de cenzură a Opoziţiei a fost adoptată în plenul Parlamentului, iar încrederea în Cabinetul Dăncilă retrasă.

Potrivit unui anunţ, reprezentanţii PNL sunt convocaţi la ora 11.00, cei ai USR începând cu 11.30, liderii UDMR de la ora 12.00, iar cei ai PMP de la ora 12.30.

Reprezentanţii grupului parlamentar Pro-Europa sunt convocaţi la ora 13.00, cei ai ALDE de la ora 13.30, reprezentanţii minorităţilor naţionale începând cu ora 14.00, iar social-democraţii de la 14.30.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, consultări cu partidele parlamentare vineri, la ora 11.00, pentru formarea unui nou Guvern, după ce moţiunea de cenzură a Opoziţiei a fost adoptată în plenul Parlamentului, iar încrederea în Cabinetul Dăncilă retrasă.

"Voi convoca partidele parlamentare mâine, la prima rundă de consultări, începând cu ora 11.00", a anunţat preşedintele Klaus Iohannis.

Moţiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” şi trei voturi anulate, a anunţat senatorul PNL Marcel Vela, de la tribuna plenului Camerei Deputaţilor.

Alianţa USR-PLUS a propus un pact politic pentru declanşarea alegerilor anticipate odată cu cele locale, deoarece este o soluţie care ar putea scoate România din criza produsă de actualul Guvern, care nu mai are susţinere.