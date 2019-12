Goţiu, despre referendumul anunţat de Barna: Se vrea distragerea atenţiei de la problemele USR

Senatorul Mihai Goţiu a declarat, marţi, pentru MEDIAFAX, că prin declanşarea unui referendum intern pentru poziţionarea USR ca partid de centru-dreapta, Dan Barna vrea, de fapt, să distragă atenţia de la probleme din partid, respectiv excluderile „abuzive”.

„Din punctul meu de vedere e o încercare de distragere a atenţiei de la problemele legate de excluderile abuzive, dar şi o confirmare că epurările începute au şi substrat ideologic. Eu am intrat într-un partid deschis, care a candidat la alegerile din 2016 cu un program umbrelă. Printre altele, un partid care îşi asuma şi problematica de mediu, pe care, ulterior, am văzut-o, însă, minimalizată la anumite niveluri ale conducerii. O să lupt în continuare pentru a impune această prioritate (alături de altele) printre cele asumate expres şi fără dubiu de către USR. Iar protecţia mediului şi lupta cu schimbările climatice e transideologică, din punctul meu de vedere”, a afirmat Mihai Goţiu, pentru MEDIAFAX.

Senatorul USR a adăugat că acest referendum poate afecta şansele USR la alegerile locale şi speră că dacă referendumul nu va trece, Barna îşi va depune demisia.

„Dacă Dan Barna vrea să impună o ideologie prin referendum, aruncând partidul într-o dezbatere care ne poate afecta grav şansele pentru alegerile locale, sper să o facă şi cu demisia pe masă, în caz că referendumul cade. De asemenea, mă gândesc serios dacă nu voi iniţia şi eu un refrendum pentru asumarea de către USR a problematicii de mediu ca prioritate majoră a partidului”, a argumentat el.

Oli Ardelean, de la USR Ilfov, a acuzat că a fost exclusă din organizaţie pentru o postare făcută la începutul lunii noiembrie în care amintea că Dan Barna că a ştiut de semnături false la iniţiativa „Fără Penali”.

Ştire iniţială

„Este pasul următor pentru pregătirea USR pentru guvernare (organizarea unui referendum intern - n.r) a fost o discuţie deja veche de un an de zile, de poziţionare, am propus la momentul acela, referendum pe acest subiect. În momentul în care eu am preluat conducerea partidului am zis că suntem pe drumul de la mişcare politică la partid şi am asumat o direcţie de centru-dreapta a organizaţiei. Urmează două runde, în anul care urmează, runde de alegeri importante, în care mesajul trebuie să fie foarte limpede, foarte clar în ceea ce priveşte şi alianţa electorală, ceea ce propune şi USR-PLUS şi USR în aceste campanii şi atunci, e necesară această poziţionare şi procedăm aşa cum am reuşit să luăm şi marile decizii ale organizaţiei, şi chetiunea referendumului cu modificare Constituţiei, deciziile importante le luăm consultând toţi membrii”, a declarat Dan Barna, pentru MEDIAFAX.

Liderul USR a subliniat că votul intern va începe în luna februarie.

„Acum, tocmai ce am deschis discuţiile în interiorul organizaţiei, tocmai ca să fie timp suficient în luna decembrie, cât mai este, şi luna ianuarie, să putem auzi punctele de vedere, să fie dezbaterile, lucru firesc şi normal”, a explicat Barna.

Întrebat dacă există riscul ca membrii USR să părăsească partidul în urma unei poziţionări categorice, Barna a spus că speră că nu.

„Eu sper să nu plece nimeni din partid. Miza este, însă, ca partidul să aibă o direcţie foarte clară, prin care electoratul să înţeleagă care este direcţia şi foerta acestui partid”, a adăugat preşdintele USR.