„Mânat de ură şi aroganţă «marele campion» al trădărilor, Tăriceanu, proaspăt văruit în opozant vrea eliminarea PMP din orice variantă de participare la guvernare, ca şi cum PMP ar fi fost până acum servitor prin curtea PSD şi nu ALDE cu uşierul şef Tăriceanu . Şi ca argument suprem al poziţiei sale, fostul manechin foloseşte acuzaţiile aduse mie de Consiliului CNSAS majoritar PSD”, a scris Traian Băsescu, duminică, pe pagina sa de Facebook.

În continuarea postării, fostul preşedinte al României l-a acuzat pe Călin Popescu-Tăriceanu că tergiversează acţiunile justiţiei în ceea ce-l priveşte.

„Iar dacă discută despre justiţie, hai să vedem: Eu sunt acuzat de CNSAS şi am un proces civil care va fi judecat în final la ICCJ (am pierdut la Curtea de Apel şi fac recurs) .Tăriceanu ,este acuzat de DNA pentru fraude şi nu va fi judecat de nimeni. Eu m-am prezentat în instanţă de la prima citaţie ,fără a încerca să tergiversez procesul . Tăriceanu a tergiversat aproape un an analiza dosarului său în Comisia Juridică a Senatului. Eu m-am prezentat în faţa judecătorilor fără nici un fel de amânare .Tăriceanu, «adevărat bărbat», s-a ascuns în spatele majorităţii PSD din Senat care prin vot a respins începerea urmăririi penale”, a mai completat Băsescu.

De asemenea, Băsescu a mai precizat că din cauza acestor tergiversări, vor plana mereu suspiciuni asupra integrităţii lui Tăriceanu.

„Tăricene, mai citeşte o dată postarea şi vezi diferenţa dintre noi în privinţa justiţiei. Asta te va lămuri de ce eu am câştigat de câte două ori Primăria Capitalei şi Palatul Cotroceni, iar tu ai trăit în politică numai din trădarea partenerilor politici, ca să primeşti câte ceva de la cei pentru care ai trădat. Şi un sfat : când vei merge cu basca în mână la PNL să-ţi negociezi preţul trădării, intră în sediul central din Modrogan pe uşa din spate. Acolo, la intrare, se află o tavă cu ciolane pentru potăi de pripas. Ia-ţi şi tu unul. Iar dacă la plecare ieşi tot pe uşa din spate, mai ia unul că nu le numără nimeni”, a conchis fostul preşedinte al României.

Călin Popescu Tăriceanu şi-a exprimat, săptămâna trecută, dezaprobarea în privinţa unei eventuale guvernări PNL-PMP, motivând că nu i se pare normal ca la 30 de ani de la căderea comunismului să existe "turnători" ai Securităţii în Guvern. Acesta a precizat că nici UDMR nu aprobă această formulă de guvernare. Liderul ALDE l-a ironizat atunci pe Traian Băsescu, adresându-i-se cu numele conspirativ „Petrov”.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au admis acţiunea Consiliului Naţional Pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) şi au constatat calitatea de colaborator al Securităţii în privinţa fostului preşedinte al României Traian Băsescu.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, studiată de Mediafax, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.

Traian Băsescu a declarat, pentru Mediafax, că va contesta decizia.