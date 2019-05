”Eu cred că sunt într-o situaţie dificilă. Eu am spus întotdeauna, chiar dacă am criticat-o, despre dna Dăncilă că dacă are ceva, are bun simţ. Eu aştept de la domnia sa o reacţie de bun simţ, adică să depună mandatul la preşedinte. După o asemenea înfrângere este clar că opţiunea politică şi opţiunile electoratului s-au transformat major, iar acest lucru o obligă pe dna Dăncilă să deschidă preşedintelui posibilitatea de a alcătui o guvernare care să răspundă actualităţii politice”, a declarat la Digi 24 Traian Băsescu.

El l-a ironizat pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru solicitarea acestuia adresată Vioricăi Dăncilă de a nu demisiona.

”Am văzut că Drgnea, schimonosit şi fără niciun fel de autoritate, i-a mai dat şi instrucţioni nu cumva să demisioneze. Bada. În plus, dacă va rămâne pe poziţie, furia va creşte împotriva lor şi dacăp acum au 23 şi sunt nemulţumiţi, nu cumva să ajungă la 10 procente”, a mai spus Băsescu.

El a mai afirmat că Liviu Dragnea ”trebuia să demisioneze de mult” de la şefia PSD.

”A fost un caraghios şi discursul în care punea şi candidat, încă îl şi nominaliza, nu arată decât că este un politician care s-a dat mare, dar în momente de criză îşi pierde raţiunea. (...) E ridicol, şi-a pierdut pur şi simplu luciditatea”, a conchis fostul preşedinte.