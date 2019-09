„Niciodată n-am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am ştiut că contrainformaţiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia dupa Revoluţie am aflat de legatura contrainformaţilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forţelor navale, asa scrie şi pe frontispiciu. Rapoartele mele au fost depuse la companie nu la Securitate şi sunt semnate „Căpitan Traian Băsescu. Daca eram colaborator, trebuiau semnate tot cu Petrov.”, a spus Traian Băsescu în faţa instanţei.

Băsescu a spus că numele Petrov este doar pe acele două note. Totodată, fostul preşedinte a mai subliniat că se întâlnea şi cu tinerii străini în timpul studenţiei.

Potrivit acestuia, nu a dat note cât era în anul I, când institutul avea natura unei institutii civile.

„Vara, ne întâlneam cu studente din tabăra Nord, unde veneau şi studente din Cehoslovachia. (...) Un lucru vreau să fie foarte clar - noi eram pregătiţi în institut pentru a lucra cu străinii. Secţia comercială a Institutului de Marină era o secţie în care studenţii erau familiarizaţi şi pregătii pentru contacte cu străinii din punct de vedere comercial. (...) În al doilea rând, datorită acestei atmosfere legate de studenţi, noi ne întâlneam cu studenţii cehi fără să ne ascundem. Niciodată nu am considerat că relaţiile cu tinerii cehi sunt relaţii care pot fi condamnate. Deci, mi-aş permite să subliniez - nu ne ascundeam, pentru că nimeni nu ne interzicea”.

„Nu exista ideea de a nu intra în contact cu străinii, că nu ştiu ce secret devoalam. N-am nicio reţinere să spun nici acum că m-am intalnit cu cehi. CNSAS, dacă m-ar fi ascultat, cred că am fi lămurit multe lucruri”, a mai spus acesta.

Fostul şef al statului a mai spus că era obligat să răspundă la intrebarile pe care i le adresa ofiţerul. Băsescu a mai explicat că nu putea să mintă atunci când era întrebat de diferite incidente petrecute cu colegii.

„Depinde ce valori avea onoarea la vremea aia. Venind întrebările la un an sau doi distanţă de anul I, mi-a tras un semnal de alarmă că ştia ceva. Mai ales că nu ne-am ferit (de intalnirile cu studentii străini, n.r.). Nu-l puteam minţi. Nu am avut nicio reţinere în a ne distra, eram tineri. La un apel, nu am raportat că nu au venit în unitate trei colegi. Ghinionul a făcut ca ăştia să vină în cursul nopţii. Au sărit gardul - primii doi au plecat şi al treilea a căzut în cap. A fost ger foarte mare, norocul lui a fost că s-a întamplat cu 20 de minute inainte de schimbul de gardă. Noroc că l-a găsit schimbul de gardă şi l-a dus la infirmierie. Am fost arestat 7 zile pentru că nu am raportat întarzierea de invoire”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu mai atrage atenţia că CNSAS nu face diferenţa între plecarea din ţară şi părăsirea navei.

„CNSAS asimilează marinarul cu funcţionarul român care pleacă în străinătate în misiune şi trebuia să raporteze. Vă spuneam că domnul colonel Tudor făcea confuzia între obligaţiile elevilor de la secţia civilă cu cei de la secţia militară. Noi eram educaţi, pregătiţi să ducem navele şi să avem relaţii cu străinii”, mai spune fostul preşedinte.

Pe 29 mai, Curtea de Apel Bucureşti a înregistrat la Secţia Contencios Administrativ Fiscal dosarul deschis la sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, care cere stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu.

În acţiunea depusă la CAB de CNSAS pentru stabilirea colaborării cu Securitatea a lui Traian Băsescu, studiată de Mediafax, se arată că fostul preşedinte şi-a turnat colegii şi a menţinut legătura cu Securitatea ca persoană de sprijin, până aproape de căderea regimului. În dosar sunt documente de la SRI şi MApN.