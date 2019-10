„Eu am fost oarecum sceptic când spune Orban - am 237 de voturi - şi a avut 238. Nu îi fac un compliment lui Orban, pe care l-am avut viceprimar, nu am avut o relaţie fericită, însă nici ostilă. Însă exactitatea cu care a ştiu să spună cifra care va fi la moţiune a fost impresionantă. Nu o să-i mai spun Sică Mandolină de acum, îi spun Ludovic Orban. A avut o predicţie foarte exactă, la un vot diferenţă”, a declarat la Digi 24 Traian Băsescu.

Afirmaţiile lui Traian Băsescu au venit ca reacţie la declaraţiile lui Ludovic Orban, potrivit cărora are o strategie pentru învestirea guvernului său.

„Va trebui să am o oarecare încredere când spune că va rezolva preblema (învestirii noului guvern - n,r,). Singura variantă e să-i aducă înapoi pe Ponta, pe... Tăriceanu vine, dar îşi mai plimbă fizicul de manechin, Tîăriceanu vine cum este chemat, că asta e soarta lui. Primeşte funcţii”, a mai spus Băsescu.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat că a stabilit mai multe strategii pentru a combate un boicot din partea senatorilor şi deputaţilor PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. ”Este stare de necesitate”, a apreciat liderul liberal.

„Am stabilit o strategie în cazul în care ne vom confrunta cu un boicot. Am prgătit o strategie de mobilizare, am introdus în Programul de Guvernare lucruri solicitate de partenerii de a combate un boicot din partea PSD, dar şi pentru a mobiliza parlamentarii. discuţii, am mai făcut o evaluare pe fiecare partener şi o evaluare a situaţiei în plan parlamentar şi am mai stabilit exact cu cine vom vorbi săptămâna viitoare”, a declarat Ludovic Orban.