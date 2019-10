Băsescu, despre reţelele de trafic de persoane: Este o mare greşeală desfiinţarea „Doi şi-un sfert”



Traian Băsescu a afirmat, în contextul cazului din Caracal şi a problemei traficului de persoane, că a fost o mare greşeală desfiinţarea serviciului „Doi şi-un sfert”, precizând SRI ar trebuie să acţioneze, chiar dacă nu are prevăzut în lege acest lucru.



„Au fost reţele demantelate de trafic de persoane, de trafic de droguri, dar eu cred că odată cu scoaterea «doi şi-un sfert» şi SRI, acum o fac mult mai liber şi mai necontrolat. (...) Acum nu toate structurile mai au în prioritate acest lucru. Faptul că nu mai e «Doi şi un sfert», faptul că SRI nu mai are voie să se implice în cercetare, în culegere de informaţii, e adevărat că dacă citeşti legea SRI nu găseşti acolo având atribuţii în demantelarea lor. Nu s-a pus nimic în loc. Acum sunt libere şi a luat amploare afacerea”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seara, la România Tv.



Fostul preşedinte a mai spus că problema traficului de minore a ajuns la o limită inacceptabilă, iar SRI ar trebui să acţioneze în astfel de situaţii, deoarece nu există altă instituţie care să aibă capacitatea de a culege informaţii cum este Serviciul Român de Informaţii.



„E clar că s-a ajuns la o limită inacceptabilă a traficului de minore. Eu nu spun că 100% sunt luate cu forţa. Sunt şi unele care probabil se mai duc de bunăvoie. Trebuie luate măsuri la care instituţiile pot contribui. Legea spune, Constituţia te obligă să protejezi cetăţenii români şi în baza asta, chiar dacă nu îi scrie în SRI-ului că trebuie se ocupă de traficul de carne vie, trebuie să se ocupe. Nu avem altă instituţie care să aibă capacitatea de a culege informaţii cum este SRI. Nu mai există «Doi şi-un sfert». Eu spun asta de când l-a desfiinţat Cioloş, că este o mare greşeală desfiinţarea «Doi şi-un sfert»”, a conchis Băsescu.

Ştirea iniţială. „Acum marea problemă este pentru doamna Dăncilă ce şanse mai are, după căderea Guvernului. Depinde cum abordează politic succesul moţiunii. Dacă dă semnalul că a fost înfrântă, nu numai ea, tot PSD, probabil va obţine un 8-9%. Nu cred însă că PSD e un partid care capitulează uşor”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seara, la România Tv, întrebat ce se va întâmpla în continuare după adoptarea moţiunii de cenzură.

Fostul preşedinte a adăugat că nu crede că noul guvern va fi unul de mare succes, deoarece pentru a face parte dintr-un Executiv nu trebuie să ai doar tinereţe, ci şi experienţă, într-o ţara ca România.

„Cred că preşedintele ar trebuie să dea acea viziune de care are nevoie orice ţară. Eu măcar am anunţat, proiectul următor pentru România, chiar înainte cu un an de terminarea mandautlui, că proiectul meu e reunificarea României cu Republica Moldova. Ar trebui să dea un proiect. Dacă sunt mulţi dintre oamenii care se vehiculează nu cred că va fi un guvern de mare succes. La o ţară ca România nu îţi trebuie doar tinereţe, îţi mai trebuie şi experienţă. Problema nu este un război. Acum se tot poartă. Şi mie mi s-a spus leru rănit, rănit, nu mai dai cu copita în el, după acuzaţiile CNSAS. Şi PSD e acum ca un leu rănit”, a explicat Băsescu.

În opinia acestuia, dacă ajunge la data votului la alegerile din 10 noiembrie cu Viorica Dăncilă premier interimar, atunci şeful statului va pierde electoral.

„Până una alta trebuie pus un guvern, pentru că dacă domnul Iohannis ajunge cu doamna Dăncilă premier interimar în ziua votului, nu cred că va mai avea atâtea voturi pe care le-ar avea dacă reuşeşte să instaleze guvernul. De aceea eu spun că mă aşteptam la o nominalizare imediată a premierului şi o cadenţă a lucrurilor. Când te apuci de o treabă trebuie să ştii ce faci mai departe. S-au apucat de dărâmarea Guvernului. L-au dărâmat, dar dirijor a fost PNL. Trebuie să existe o candenţă, o planificare în ce fac. Eu am sperat să menţină alianţa. Nu să îi ducă la guvernare, să obţină votul de încredere şi să guverneze singuri cu guvern minoritar”, a completat europarlamentarul PMP.

El a mai spus că PMP va susţine formarea noului Executiv dacă sunt respectate cele trei condiţii, revenirea la alegerile primarilor în două tururi, înfiinţarea unui minister care să se ocupe de unirea României cu Republica Moldova şi reducerea numărului parlamentarilor la 300.

„Sigur că a obţinut o victorie Iohannis. A cerut să reuşească moţiunea şi a reuşit. Dar problema pe care o are acum este să îi treacă Guvernul. Faptul că a făcut consultări fără a anunţa premierul mie îmi ridică un mare semn de întrebare. Nu am dubii nicieu că e Ludovic Orban. De ce nu a fost anunţat? Nu ştiu. Atunci când, ca preşedinte, spui moţiunea de cenzură să reuşească, ştii toţi paşii care urmează. Căderea Guvernului, instalarea noului Guvern. Eu nu cred că toate partidele sunt dispuse să vină la Guvernare. Cu cele trei condiţii: ordonanţa de urgenţă pentru alegerea primarilor în două tururi, înfiinţarea ministerului pentru unirea cu Republica Moldova şi 300 de parlamentari. Iar povestea cu pensiile speciale trebuie uitată, că nu pensiile speciale sunt problema”, a conchis Băsescu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat la Timişoara, în cadrul Adunării Regionale a organizaţiilor PNL regiunea Vest, că PNL va guverna cu un Executiv de tranziţie, iar liberalii să se aştepte la atacuri din partea PSD. Şeful statului a mai spus că nu vor fi tăiate pensiile şi salariile, aşa cum spun social-democraţii.

Klaus Iohannis a anunţat vineri că va continua luni consultările cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Şeful statului a precizat că va desemna un alt premier, cel târziu marţi.

Propunerea pentru funcţia de şef al Executivului din partea PNL este Ludovic Orban.