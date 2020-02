Ludovic Orban a făcut marţi, în debutul şedinţei de guvern, un scurt bilanţ la 3 luni al Executivului pe care îl conduce. Pe lista evidenţiată de premier se află abrogarea recursului compensatoriu, eliminarea pensiilor speciale sau numirea titularilor la conducerea parchetelor.

Premierul a uitat să menţioneze unele măsuri controversate, cum ar fi prorogarea majorării alocaţiilor pentru copii sau adoptarea mai multor decizii curente prin asumare în Parlament, metodă taxată deja de Curtea Constituţională.

În plus, Executivul ar putea să adopte în ceasul al 12-lea cea mai controversată dintre toate măsurile: OUG-ul care permite decontarea de către CNSAS a tuturor serviciilor medicale din spitalele private.

Premierul Orban a calificat drept "absolut impresionant ritmul de îndeplinire a angajamentelor” asumate de Guvernul pe care îl conduce, la împlinirea „frumoasei vârste de 3 luni”. Cele mai multe dintre "realizările" guvernului liberal au fost de fapt măsuri de desfiinţare a unor decizii luate de PSD în ultimii trei ani.

"Vă readuceţi aminte că gradul de îndeplinire a programului de guvernare de către guvernele PSD după trei ani şi aproape jumătate era de sub 15% raportat la obiectivele stabilite în programul de guvernare...Uitându-mă la programul de guvernare, vreau să vă spun că este absolut impresionant ritmul de îndeplinire a angajamentelor. Practic, putem să fim extrem de mulţumiţi de acţiunea foarte angajată a Guvernului, de rapiditatea cu care am găsit soluţii, nu numai la problemele pe care le-am inclus în programul de guvernare, ci la multitudinea de probleme cu care am fost confruntaţi datorită administrării catastrofale a treburilor publice în ultimii ani", a spus prim-ministrul în debutul şedinţei de Guvern.

Printre realizări, Orban a amintit :

- restructurarea Guvernului

- asigurarea condiţiilor de desfăşurare a alegerilor prezidenţiale

- nominalizarea unui candidat pentru funcţia de comisar european

- organizarea examenului de rezidenţiat

- pregătirea stocurilor de energie pentru iarnă

- abrogarea recursului compensatoriu

- numirea titularilor la conducerea parchetelor

- desecretizarea documentelor Ministerului de Interne în cadrul dosarului 10 august

- eliminarea pensiilor speciale

- reluarea procedurii de înscriere a sitului Roşia Montana în patrimoniul UNESCO

Alte măsuri cu impact semnificativ în perioada post-Dăncilă au fost: abrogarea Ordonanţei 114 sau amânarea dublării alocaţiilor pentru copii. „Putem să fim extrem de mulţumiţi de acţiunea foarte angajată a Guvernului”, a spus Ludovic Orban.

Şeful Guvernului nu crede că moţiunea de cenzură va trece

Premierul Orban a declarat, înainte de şedinţa de guvern, că, potrivit evaluării actuale a liberalilor, nu există numărul necesar de voturi ca moţiunea de cenzură iniţiată de PSD să fie adoptată în Parlament.

" Conform evaluării noastre actuale, nu există numărul necesar de voturi, chiar dacă PSD este normal că încearcă să creeze această percepţie publică. Sigur că vom vedea, nu mai avem mult de aşteptat şi vom vedea ce se va întâmpla mâine, noi suntem pregătiţi pentru orice eventualitate. Căderea moţiunii înseamnă continuarea activităţii Guvernului şi ambiţia de a pune în practică toate măsurile benefice incluse în programul de guvernare. În cazul în care se va aduna numărul de voturi necesare pentru adoptarea moţiunii de cenzură, sigur că ne ducem spre anticipate ", a afirmat Orban, după ce a participat la un eveniment organizat la ASE.

Întrebat dacă Guvernul a pregătit proiectul de OUG privind organizarea anticipatelor, premierul a explicat: "Este foarte important să existe o reglementare care să permită, pentru că, în cazul în care moţiunea este adoptată, nu mai avem calitatea de a putea emite ordonanţe de urgenţă şi nu este posibil ca pe cale parlamentară să se poată adopta, prin dezbatere, reglementarea în cazul alegerilor anticipate".

Adevărata "bombă" pregătită de Guvernul Orban - privatizarea mascată din sănătate

Premierul Ludovic Orban a declarat că proiectul de ordonanţă de urgenţă care permite accesul nelimitat al spitalelor private la decontări din banii publici ai programelor naţionale de sănătate se va afla pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de marţi în măsura în care are toate avizele.

"Este un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legislaţia în domeniul Sănătăţii, care, ca şi principală reglementare, practic, permite accesul nediscriminator al cetăţenilor la serviciile de sănătate, finanţate din programele de sănătate ale Casei, care, practic, permite ca cetăţenii să acceseze servicii din partea spitalelor private. În condiţiile în care proiectul de ordonanţă are toate avizele, cu siguranţă va fi pe ordinea de zi a Guvernului", a declarat Ludovic Orban, marţi, întrebat dacă proiectul de OUG va fi aprobat marţi de Guvern.